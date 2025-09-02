Mitchell Starc Retirement : ఆస్ట్రేలియా స్టార్ పేసర్ మిచెల్ స్టార్క్ షాకింగ్ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. అంతర్జాతీయ టీ20లకు గుడ్బై చెప్పారు. టెస్టులు, వన్డే ప్రపంచకప్పై దృష్టి పెట్టేందుకే ఈ నిర్ణయమని మిచెల్ స్టార్క్ ప్రకచించారు. ఇకపై టెస్ట్లు, వన్డేల్లో మాత్రమే కొనసాగుతున్నట్లు చెప్పారు. అలాగే ఐపీఎల్ దేశవాళీ టీ20లకు కూడా అందుబాటులో ఉంటానని తెలిపారు.
ఇక టెస్ట్ క్రికెట్ ఎల్లప్పుడూ తన ప్రాధాన్యత అని స్టార్క్ ఓ ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు.'నేను ఆస్ట్రేలియా తరఫున ఆడిన ప్రతి టీ20 మ్యాచ్ను, ప్రతి క్షణాన్ని ఆస్వాదించా. ముఖ్యంగా 2021 వరల్డ్కప్ మాత్రం హైలైట్గా ఉంటుంది. మేం గెలిచినందున మాత్రమే కాదు. అద్భుతమైన జట్టు, ఆ ప్రయాణాన్ని బాగా ఎంజాయ్ చేశా. ఇక భారత్ పర్యటన, యూషెస్ సిరీస్,2027 వన్డే వరల్డ్కప్ కోసం ఎదురుచూస్తున్నా. ఆ టోర్నీలకు ఫిట్గా ఉండేందుకు అంతర్జాతీయ టీ20లకు రిటైర్మెంట్ ప్రకటిస్తున్నా. ప్రపంచ కప్కు సిద్ధం కావడానికి సమయం దొరుకుతుంది' అని స్టార్క్ తెలిపారు.
స్టార్క్పై సెలెక్టర్ల ప్రశంస
మిచెల్ స్టార్క్ నిర్ణయంపై సెలెక్టర్ల ఛైర్మన్ జార్జ్ బెయిలీ స్పందించారు. 'ఆస్ట్రేలియా తరఫున టీ20 కెరీర్ పట్ల మిచెల్ చాలా గర్వపడాలి. 2021 ప్రపంచ కప్ గెలిచిన జట్టులో కీలక ప్లేయర్. తన వికెట్ తీసే సామర్థ్యంతో మ్యాచ్లను గెలిపించేవారు. సరైన సమయంలో మేం మిచెల్ టీ20 కేరీర్ను గుర్తించాం. కానీ ప్రస్తుతం టెస్ట్, వన్డే క్రికెట్పై దృష్టి పెట్టాలని ఆనుకోవడం ఆనందంగా ఉంది' అని అన్నారు.
2021 వరల్డ్కప్లో కీలక పాత్ర
ఆస్ట్రేలియా తరఫున ఈ ఫార్మాట్లో అత్యధిక వికెట్లు తీసిన రెండోవ బౌలర్గా స్టార్క్ నిలిచారు. 2012లో పాకిస్థాన్లో జరిగిన అంతర్జాతీయ టీ20తో కెరీర్ ప్రారంభించారు. ఆసీస్ తరఫున మొత్తం 65 మ్యాచ్లు ఆడి 7.74 ఎకానమీ రేట్తో 79 వికెట్లు తీశారు. ఆడమ్ జంపా తర్వాత ఆస్ట్రేలియా తరఫున ఈ ఫార్మాట్లో అత్యధిక వికెట్లు తీసిన వ్యక్తిగా నిలిచారు. ఇక 2021 వరల్డ్కప్లో అత్యత్తుమ ప్రదర్శన ఇచ్చారు. దుబాయ్ వేదికగా జరిగిన ఈ టోర్నీలో ఆస్ట్రేలియాను గెలిపించడంలో కీలక పాత్ర పోషించారు. టీ20ల్లో ఆస్ట్రేలియాకు అదే తొలి వరల్డ్కప్. ఈ ఫార్మాట్లో ఇప్పటివరకు మొత్తం ఆరు ప్రపంచకప్లు జరుగగా మిచెల్ స్టార్క్ ఐదింటిలో ఆడారు. గాయం కారణంగా 2016 ఎడిషన్కు దూరంగా ఉన్నారు.
ఇక 2026 నుంచి ఆస్ట్రేలియాకు తీరికలేకుండా షెడ్యూల్ ఉంది. ఆ సమయంలో బంగ్లాదేశ్తో టెస్ట్ సిరీస్, దక్షిణాఫ్రికా పర్యటన, న్యూజిలాండ్తో నాలుగు మ్యాచ్ల సిరీస్ ఉన్నాయి. 2027 జనవరిలో ఐదు టెస్ట్ల కోసం భారత్లో ఆసీస్ పర్యటించనుంది. ఆ తర్వాత ఇంగ్లాండ్తో జరిగే 150వ వార్షికోత్సవ టెస్ట్, 2027 మధ్యలో యాషెస్ సిరీస్ ఉంటాయి. అదే ఏడాది దక్షిణాఫ్రికా, జింబాబ్వే, నమీబియాలలో జరిగే వన్డే ప్రపంచకప్లో ఆస్ట్రేలియా ఆడాల్సి ఉంటుంది. ఇక ఈ ఏడాదిలో స్టీవ్ స్మీత్, మార్కస్ స్టోయినిస్, గ్లెన్ మ్యాక్స్వెల్ వన్డేలకు రిటైర్మెంట్ ప్రకటించారు. ఆసీస్కు కీలక ప్లేయర్ల రిటైర్మెంట్తో జట్టు డీలా పడిపోయింది.