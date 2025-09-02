ETV Bharat / sports

ఆసీస్ ప్లేయర్ సంచలన నిర్ణయం- T20లకు మిచెల్ స్టార్క్ గుడ్​బై - MITCHELL STARC RETIREMENT

టీ20లకు రిటైర్మెంట్ ప్రకటించిన మిచెల్‌ స్టార్క్‌

Mitchell Starc Retirement
Mitchell Starc Retirement (Associated Press)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 2, 2025 at 8:55 AM IST

Mitchell Starc Retirement : ఆస్ట్రేలియా స్టార్ పేసర్ మిచెల్ స్టార్క్ షాకింగ్ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. అంతర్జాతీయ టీ20లకు గుడ్​బై చెప్పారు. టెస్టులు, వన్డే ప్రపంచకప్‌పై దృష్టి పెట్టేందుకే ఈ నిర్ణయమని మిచెల్‌ స్టార్క్‌ ప్రకచించారు. ఇకపై టెస్ట్​లు, వన్డేల్లో మాత్రమే కొనసాగుతున్నట్లు చెప్పారు. అలాగే ఐపీఎల్ దేశవాళీ టీ20లకు కూడా అందుబాటులో ఉంటానని తెలిపారు.

ఇక టెస్ట్ క్రికెట్​ ఎల్లప్పుడూ తన ప్రాధాన్యత అని స్టార్క్ ఓ ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు.'నేను ఆస్ట్రేలియా తరఫున ఆడిన ప్రతి టీ20 మ్యాచ్​ను, ప్రతి క్షణాన్ని ఆస్వాదించా. ముఖ్యంగా 2021 వరల్డ్​కప్ మాత్రం హైలైట్​గా ఉంటుంది. మేం గెలిచినందున మాత్రమే కాదు. అద్భుతమైన జట్టు, ఆ ప్రయాణాన్ని బాగా ఎంజాయ్ చేశా. ఇక భారత్ పర్యటన, యూషెస్ సిరీస్,2027 వన్డే వరల్డ్​కప్ కోసం ఎదురుచూస్తున్నా. ఆ టోర్నీలకు ఫిట్‌గా ఉండేందుకు అంతర్జాతీయ టీ20లకు రిటైర్మెంట్‌ ప్రకటిస్తున్నా. ప్రపంచ కప్​కు సిద్ధం కావడానికి సమయం దొరుకుతుంది' అని స్టార్క్​ తెలిపారు.

స్టార్క్​పై సెలెక్టర్ల ప్రశంస
మిచెల్ స్టార్క్​ నిర్ణయంపై సెలెక్టర్ల ఛైర్మన్ జార్జ్ బెయిలీ స్పందించారు. 'ఆస్ట్రేలియా తరఫున టీ20 కెరీర్ పట్ల మిచెల్ చాలా గర్వపడాలి. 2021 ప్రపంచ కప్​ గెలిచిన జట్టులో కీలక ప్లేయర్. తన వికెట్ తీసే సామర్థ్యంతో మ్యాచ్​లను గెలిపించేవారు. సరైన సమయంలో మేం మిచెల్​ టీ20 కేరీర్​ను గుర్తించాం. కానీ ప్రస్తుతం టెస్ట్, వన్డే క్రికెట్​పై దృష్టి పెట్టాలని ఆనుకోవడం ఆనందంగా ఉంది' అని అన్నారు.

2021 వరల్డ్​కప్​లో కీలక పాత్ర
ఆస్ట్రేలియా తరఫున ఈ ఫార్మాట్​లో అత్యధిక వికెట్లు తీసిన రెండోవ బౌలర్​గా స్టార్క్​ నిలిచారు. 2012లో పాకిస్థాన్​లో జరిగిన అంతర్జాతీయ టీ20తో కెరీర్​ ప్రారంభించారు. ఆసీస్​ తరఫున మొత్తం 65 మ్యాచ్​లు ఆడి 7.74 ఎకానమీ రేట్​తో 79 వికెట్లు తీశారు. ఆడమ్ జంపా తర్వాత ఆస్ట్రేలియా తరఫున ఈ ఫార్మాట్​లో అత్యధిక వికెట్లు తీసిన వ్యక్తిగా నిలిచారు. ఇక 2021 వరల్డ్​కప్​లో అత్యత్తుమ ప్రదర్శన ఇచ్చారు. దుబాయ్ వేదికగా జరిగిన ఈ టోర్నీలో ఆస్ట్రేలియాను గెలిపించడంలో కీలక పాత్ర పోషించారు. టీ20ల్లో ఆస్ట్రేలియాకు అదే తొలి వరల్డ్‌కప్‌. ఈ ఫార్మాట్‌లో ఇప్పటివరకు మొత్తం ఆరు ప్రపంచకప్‌లు జరుగగా మిచెల్ స్టార్క్‌ ఐదింటిలో ఆడారు. గాయం కారణంగా 2016 ఎడిషన్‌కు దూరంగా ఉన్నారు.

ఇక 2026 నుంచి ఆస్ట్రేలియాకు తీరికలేకుండా షెడ్యూల్ ఉంది. ఆ సమయంలో బంగ్లాదేశ్‌తో టెస్ట్ సిరీస్, దక్షిణాఫ్రికా పర్యటన, న్యూజిలాండ్‌తో నాలుగు మ్యాచ్‌ల సిరీస్ ఉన్నాయి. 2027 జనవరిలో ఐదు టెస్ట్‌ల కోసం భారత్‌లో ఆసీస్ పర్యటించనుంది. ఆ తర్వాత ఇంగ్లాండ్‌తో జరిగే 150వ వార్షికోత్సవ టెస్ట్, 2027 మధ్యలో యాషెస్ సిరీస్ ఉంటాయి. అదే ఏడాది దక్షిణాఫ్రికా, జింబాబ్వే, నమీబియాలలో జరిగే వన్డే ప్రపంచకప్‌లో ఆస్ట్రేలియా ఆడాల్సి ఉంటుంది. ఇక ఈ ఏడాదిలో స్టీవ్ స్మీత్, మార్కస్‌ స్టోయినిస్‌, గ్లెన్‌ మ్యాక్స్‌వెల్‌ వన్డేలకు రిటైర్మెంట్‌ ప్రకటించారు. ఆసీస్​కు కీలక ప్లేయర్ల రిటైర్మెంట్​తో జట్టు డీలా పడిపోయింది.

