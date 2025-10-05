వన్డేలో 'ట్రిపుల్ సెంచరీ'- 35 సిక్స్లు, 12 ఫోర్లతో ఆసీస్ బ్యాటర్ విధ్వంసం
వన్డేల్లో ట్రిపుల్ సెంచరీ- కేవలం 141 బంతుల్లోనే
Published : October 5, 2025 at 5:32 PM IST|
Updated : October 5, 2025 at 5:44 PM IST
Triple Century In One Day Match : వన్డే క్రికెట్లో డబుల్ సెంచరీ సాధించడం అంటే సంచలనమే. అలా ఇప్పటిదాకా వన్డేల్లో డబుల్ సెంచరీలు నమోదైన సందర్భాలు 10లోపే ఉన్నాయి. అందులో 2014లో రోహిత్ శర్మ శ్రీలంకపై ఆడిన ఇన్నింగ్స్ మాత్రం వేరే లెవెల్. అది వన్డే ఫార్మాట్ చరిత్రలోనే రికార్డ్. ఈ మ్యాచ్లో రోహిత్ 264 పరుగులు బాది ఔరా అనిపించాడు. వన్డేల్లో ఒక జట్టు మొత్తం చేసే స్కోర్ను రోహిత్ ఒక్కడే సాధించి వరల్డ్ రికార్డ్ సృష్టించాడు.
గత 11ఏళ్లుగా ఇదే వన్డేల్లో అత్యధిక వ్యక్తిగత స్కోర్గా కొనసాగుతోంది. ఇప్పటిదాకా ఈ రికార్డ్ను ఏ బ్యాటర్ కూడా బ్రేక్ చేయలేదు. అయితే తాజాగా ఓ బ్యాటర్ మాత్రం వన్డేల్లో ఏకంగా ట్రిపుల్ సెంచరీ నమోదు చేసి అందర్నీ ఆశ్చర్యపర్చాడు. అదీనూ 141 బంతుల్లోనే సాధించడం విశేషం. మరి ఈ ట్రిపుల్ సెంచరీ కొట్టిన బ్యాటర్ ఎవరు? ఏ టోర్నమెంట్లో ఈ ఫీట్ నమోదైందో తెలుసా?
సింగ్ ఈజ్ కింగ్
అయితే ఆ బ్యాటర్ ఎవరో కాదు, ఆస్ట్రేలియాకు చెందిన హర్జాస్ సింగ్. హర్జాస్ సింగ్ తాజాగా ట్రిపుల్ సెంచరీ సాధించి సత్తా చాటాడు. కేవలం 141 బంతుల్లోనే రికార్డు స్థాయిలో 314 పరుగులు చేశాడు. అతడు తొలి సెంచరీని పూర్తిచేసేందుకు 74 బంతులు తీసుకోగా, 103 బంతుల్లోనే డబుల్ సెంచరీ మార్క్ అందుకున్నాడు. డబుల్ సెంచరీ తర్వాత మరో లెవెల్లో రెచ్చిపోయాడు. ఎడాపెడా ఫోర్లు, సిక్స్లు బాదుతూ బౌలర్లను ఊచకోత కోశాడు.
35 sixes on the way to a 144-ball 314 🤯— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) October 4, 2025
An incredible feat in a 50-over Sydney grade cricket game from 20-year-old Harjas Singh!
Read more: https://t.co/gbtUJ5Gbk6 pic.twitter.com/OXK5YAqhQe
డబుల్ సెంచరీ నుంచి 300 మార్క్ను కేవలం 29 బంతుల్లోనే అందుకోవడం మరింత విశేషం. ఓవరాల్గా హర్జాస్ 132 బంతుల్లో 301 పరుగులు చేశాడు. ఈ చరిత్రాత్మక ఇన్నింగ్స్లో మొత్తం 35 సిక్సర్లు, 12 ఫోర్లు ఉన్నాయి. అంటే బౌండరీలతోనే అతడు 258 పరుగులు చేయడం విశేషం. ఇంక అద్భుతమైన ఇన్నింగ్స్లో హర్జాస్ ప్రస్తుతం క్రికెట్లో అందరి దృష్టి వైపునకు తిప్పుకున్నాడు. అయితే అతడు ఈ ఫీట్ సాధించింది అంతర్జాతీయ మ్యాచ్లో కాదు. ఇది డొమెస్టిక్ క్రికెట్లో నమోదైంది.
You are reading This correctly 🤯— ShahJahan (@ShahJahanba56) October 4, 2025
Harjas Singh 300 vs Sydney in NSW Premier league pic.twitter.com/4VctNxXp6Y
ఈ అరుదైన ఘనత న్యూ సౌత్ వేల్స్ ప్రీమియర్ టోర్నమెంట్ ఆఫ్ సిడ్నీ గ్రేడ్ క్రికెట్లో నమోదైంది. ఇందులో శనివారం వెస్ట్రన్ సబర్బ్స్ - సిడ్నీ క్రికెట్ క్లబ్ జట్లు తలపడ్డాయి. వెస్ట్రన్ సబర్బ్స్ టాస్ గెలిచి ముందుగా బ్యాటింగ్ ఎంచుకుంది. ఓపెనింగ్ బ్యాటర్ మొదటి వికెట్కు 70 పరుగుల భాగస్వామ్యాన్ని నెలకొల్పాడు. కానీ 10వ ఓవర్లో బ్యాటర్ కట్లర్ ఔటైన తర్వాత, హర్జాస్ సింగ్ నంబర్ 3 స్థానంలో బ్యాటింగ్కు వచ్చాడు.
అతను క్రీజులోకి అడుగుపెట్టడంతోనే బౌండరీలకో రఫ్పాడించాడు. ఇన్నింగ్స్ 20వ ఓవర్లో 33 బంతుల్లో హాఫ్ సెంచరీ సాధించాడు. ఆ తర్వాత ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగి 141 బంతుల్లోనే 314 పరుగులు చేశాడు. హర్జాస్ సింగ్ ట్రిపుల్ సెంచరీతో, వెస్ట్రన్ సబర్బ్స్ 5 వికెట్ల నష్టానికి 483 పరుగులు చేసింది.
ఇప్పటిదాకా ముగ్గురే
హర్జాస్ సహా ముగ్గురు బ్యాటర్లు మాత్రమే డొమెస్టిక్ వన్డే క్రికెట్లో ట్రిపుల్ సెంచరీలు సాధించారు. విక్టర్ ట్రంపర్ 1903లో న్యూ సౌత్ వేల్స్ ప్రీమియర్ ఫస్ట్-క్లాస్ క్రికెట్లో, 2007లో ఫిల్ జాక్వెస్ ట్రిపుల్ సెంచరీ సాధించారు. విక్టర్ 335 పరుగులు చేయగా, ఫిల్ 321 పరుగులు చేశాడు. అయితే ఇప్పటివరకు అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో మాత్రం 300 సాధ్యం కాలేదు.
WATCH - Every one of Harjas Singh's record-breaking 3️⃣5️⃣ sixes in New South Wales grade cricket today!— CODE Cricket (@codecricketau) October 4, 2025
HIGHLIGHTS ▶️ https://t.co/v9KWczD8Lx pic.twitter.com/XgUAQFOIQy
ఎవరీ హర్జాస్ సింగ్?
హర్జాస్ సింగ్ తల్లిదండ్రులు భారత సంతతికి చెందినవారు. 24 సంవత్సరాల కిందట అంటే 2001లో హర్జాస్ కుటుంబం చండీగఢ్ నుంచి ఆస్ట్రేలియాకు వెళ్లింది. హర్జాస్ అక్కడే జన్మించాడు. అతను చివరిసారిగా 2015లో భారత్ను సందర్శించాడు. 2024 ఆస్ట్రేలియన్ క్రికెట్ జట్టు 2024 ఐసిసి అండర్-19 ప్రపంచ కప్ను గెలుచుకుంది. భారత్తో జరిగిన ఫైనల్ మ్యాచ్లో హర్జాస్ సింగ్ అర్ధ సెంచరీ సాధించాడు.
