ఆసీస్ సూపర్ విక్టరీ- భారీ తేడాతో కివీస్ చిత్తు

మహిళల వరల్డ్ కప్- కివీస్ను చిత్తుగా ఓడించిన ఆసీస్
Aus vs NZ Womens : మహిళల వరల్డ్కప్లో డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ ఆస్ట్రేలియా బోణీ కొట్టింది. బుధవారం ఇందౌర్ వేదికగా న్యూజిలాండ్తో జరిగిన మ్యాచ్లో 89 పరుగుల భారీ తేడాతో నెగ్గింది. 327 పరుగుల భారీ ఛేదనలో దిగిన కివీస్ మహిళల జట్టు 43.2 ఓవర్లలో 237 పరుగులకే కుప్పకూలింది. కెప్టెన్ సోఫీ డివైన్ (112 పరుగులు) ఒక్కరే సెంచరీతో ఆకట్టుకుంది. ఆమెకు మరో వైపు సహాకారం కరవైంది. ఆసీస్ బౌలర్లలో సోఫీ మోలినక్స్, అనబెల్ సుతర్లాండ్ తలో 3, అలన కింగ్ 2 వికెట్లు దక్కించుకున్నారు.
అంతకుముందు బ్యాటింగ్ చేసిన ఆసీస్ 49.3 ఓవర్లలో 326 పరగులకు ఆలౌటైంది. అశ్లీ గార్డ్నర్ 83 బంతుల్లోనే 115 పరుగులు బాదింది. ఈ క్రమంలో మహిళల వరల్డ్కప్ టోర్నమెంట్లో అత్యంత వేగవంతమైన సెంచరీ బాదిన ప్లేయర్గా రికార్డు సృష్టించింది. లిచీఫీల్డ్ (45 పరుగులు), కిమ్ గార్త్ (38 పరుగులు), ఎల్లిస్ పెర్రీ (33 పరుగులు) ఆకట్టుకున్నారు. జెస్ కీర్, లియా తహుహూ చెరో 3, బెర్ ఇల్లింగ్, అమెలియా కేర్ తలో 2 వికెట్లు పడగొట్టారు.
సంక్షిప్త స్కోర్లు
- ఆస్ట్రేలియా - 326/10 (49.3 ఓవర్లు)
- న్యూజిలాండ్ - 237/10 (43.2 ఓవర్లు)