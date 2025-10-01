ETV Bharat / sports

ఆసీస్ సూపర్ విక్టరీ- భారీ తేడాతో కివీస్ చిత్తు

మహిళల వరల్డ్ కప్- కివీస్​ను చిత్తుగా ఓడించిన ఆసీస్

Nz vs Aus W
Nz vs Aus W (Source : ICC 'x' Post)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 1, 2025 at 10:10 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Aus vs NZ Womens : మహిళల వరల్డ్​కప్​లో డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ ఆస్ట్రేలియా బోణీ కొట్టింది. బుధవారం ఇందౌర్ వేదికగా న్యూజిలాండ్​తో జరిగిన మ్యాచ్​లో 89 పరుగుల భారీ తేడాతో నెగ్గింది. 327 పరుగుల భారీ ఛేదనలో దిగిన కివీస్ మహిళల జట్టు 43.2 ఓవర్లలో 237 పరుగులకే కుప్పకూలింది. కెప్టెన్ సోఫీ డివైన్ (112 పరుగులు) ఒక్కరే సెంచరీతో ఆకట్టుకుంది. ఆమెకు మరో వైపు సహాకారం కరవైంది. ఆసీస్ బౌలర్లలో సోఫీ మోలినక్స్, అనబెల్ సుతర్లాండ్ తలో 3, అలన కింగ్ 2 వికెట్లు దక్కించుకున్నారు.

అంతకుముందు బ్యాటింగ్ చేసిన ఆసీస్ 49.3 ఓవర్లలో 326 పరగులకు ఆలౌటైంది. అశ్లీ గార్డ్​నర్ 83 బంతుల్లోనే 115 పరుగులు బాదింది. ఈ క్రమంలో మహిళల వరల్డ్​కప్​ టోర్నమెంట్​లో అత్యంత వేగవంతమైన సెంచరీ బాదిన ప్లేయర్​గా రికార్డు సృష్టించింది. లిచీఫీల్డ్ (45 పరుగులు), కిమ్ గార్త్ (38 పరుగులు), ఎల్లిస్ పెర్రీ (33 పరుగులు) ఆకట్టుకున్నారు. జెస్ కీర్, లియా తహుహూ చెరో 3, బెర్ ఇల్లింగ్, అమెలియా కేర్ తలో 2 వికెట్లు పడగొట్టారు.

సంక్షిప్త స్కోర్లు

  • ఆస్ట్రేలియా - 326/10 (49.3 ఓవర్లు)
  • న్యూజిలాండ్ - 237/10 (43.2 ఓవర్లు)

For All Latest Updates

TAGGED:

NZ VS AUS WWORLD CUP 2025WORLD CUP 2025

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

సరిగ్గా ఆ 47 నిమిషాలే! - "అక్టోబర్ 2న విజయ ముహూర్తం ఇదే

200 ఏళ్ల క్రితం నాటి శాపం- అక్కడ మగవాళ్లు చీరలు కట్టుకుని 'గర్భా డ్యాన్స్'- ఎందుకో తెలుసా?

ఆర్టీసీ ప్రయాణికులకు దసరా లక్కీ డ్రా - ఇంకా 5 రోజులు మాత్రమే ఛాన్స్​!!

అతిగా బరువు తగ్గినా ఆయుక్షీణమే - అధ్యయనాలు ఏం చెబుతున్నాయంటే!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.