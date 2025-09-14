ఆస్ట్రేలియాతో వన్డే సిరీస్- తొలి మ్యాచ్లో భారత్ జట్టు ఓటమి
ఆస్ట్రేలియాతో భారత్ వన్డే సిరీస్
September 14, 2025
IND Vs AUS Women ODI : మహిళల మూడు వన్డేల సిరీస్లో భాగంగా ఆస్ట్రేలియాతో జరిగిన తొలి మ్యాచ్లో భారత్ ఓటమిపాలైంది. ఆదివారం పంజాబ్లోని ముల్లన్పుర్ వేదికగా జరిగిన తొలి వన్డేలో ఎనిమిది వికెట్ల తేడాతో భారత్పై గెలుపొందింది. తొలుత బ్యాటింగ్కు దిగిన భారత్ ఏడు వికెట్లు కోల్పోయి 281 పరగులు చేసింది. తర్వాత బరిలోకి దిగిన ఆస్ట్రేలియా కేవలం రెండు వికెట్ల నష్టానికి లక్ష్యాన్ని ఛేదించింది.
ఆస్ట్రేలియా బ్యాటర్లు నిలకడగా ఆడుతూ మ్యాచ్పై పట్టుసాధించారు. లీచ్ఫీల్డ్ 88 (80) టాప్ స్కోరర్గా నిలిచింది. హేలీ (27), పెర్రీ (30) పరుగులు చేశారు. మూనీ (77*), సదర్లాండ్ (54*)లు నాటౌట్గా నిలిచారు. భారత బౌలర్లలో క్రాంతి గౌడ్, స్నేహ్ రాణా చెరో వికెట్ తీశారు.
టాస్ గెలిచి తొలుత బ్యాటింగ్ ఎంచుకున్న భారత్కు ఓపెనర్లు అదరగొట్టారు. ప్రతీకా రావల్ (64), స్మృతి మంధాన (58) తొలి వికెట్కు శతక భాగస్వామ్యం (114) జోడించారు. ప్రత్యర్థి బౌలింగ్పై ఆధిక్యత ప్రదర్శించారు. స్వల్ప వ్యవధిలోనే ప్రతీకా, స్మృతి పెవిలియన్కు చేరింది. అయినప్పటికీ హర్లీన్ డియోల్ (54) దూకుడుగా రాణించింది. ఆ తర్వాత వచ్చిన కెప్టెన్ హర్మన్ ప్రీత్ (11), జేమీమా రోడ్రిగ్స్ (18) ఎక్కువ సేపు క్రీజ్లో నిలవలేదు. ఆఖర్లో రిచా ఘోష్ (25), దీప్తి శర్మ (20*), రాధా యాదవ్ (14) వేగంగా ఆడి పరుగులు రాబట్టారు.
రెండో వన్డే సెప్టెంబర్ 17న మూడో వన్డే సెప్టెంబర్ 20న జరుగుతున్నాయి.
తుది జట్లు
భారత్: ప్రతికా రావల్, స్మృతి మంధాన, హర్లీన్ డియోల్, హర్మన్ప్రీత్ కౌర్ (కెప్టెన్), జేమీమా రోడ్రిగ్స్, రిచా ఘోష్ (వికెట్ కీపర్), దీప్తి శర్మ, స్నేహ్ రాణా, రాధా యాదవ్, శ్రీ చరణి, క్రాంతి గౌడ్
ఆస్ట్రేలియా: అలీసా హేలీ (కెప్టెన్/కీపర్), ఫోయిబ్ లిట్చ్ఫీల్డ్, ఎల్లీస్ పెర్రీ, బేత్ మూనీ, అన్నాబెల్ సదర్లాండ్, ఆష్లే గార్డెనర్, తహ్లియా మెక్గ్రాత్, జార్జియా వార్హెమ్, అలానా కింగ్, కిమ్ గార్త్, మెగాన్ స్కట్