Asia Cup Winning Captains : ఆసియా కప్ టోర్నమెంట్ 1984లో ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి భారత జట్టు ఆధిపత్యం కొనసాగుతోంది. ఇప్పటివరకు జరిగిన 16 ఎడిషన్లలో భారత్ అత్యధికంగా ఎనిమిది సార్లు టైటిల్ గెలుచుకోవడం విశేషం. ఇది గెలుపు మాత్రమే కాదు, జట్టుని ముందుండి నడిపిన కెప్టెన్ల కృషికి నిదర్శనం. ప్రతి టైమ్ లైన్లో ప్రతి కెప్టెన్ తనదైన శైలితో జట్టుని గెలిపించడం భారత క్రికెట్ చరిత్రలో ఒక ప్రత్యేక అధ్యాయం. అలా ఆసియా కప్లో ఇప్పటివరకు భారత్కు ఐదుగురు కెప్టెన్లు టైటిల్ అందించారు.
తొలి విజయం
1984లో షార్జాలో జరిగిన తొలి ఆసియా కప్లో భారత్కు సునీల్ గావస్కర్ నాయకత్వం వహించారు. అప్పట్లో కేవలం మూడు జట్లే పాల్గొన్నాయి. భారత్, పాకిస్థాన్, శ్రీలంక. గావస్కర్ నాయకత్వంలో భారత జట్టు పాకిస్థాన్పై 54 పరుగుల తేడాతో గెలిచి టైటిల్ను కైవసం చేసుకుంది. ఇది ట్రోఫీ మాత్రమే కాదు. ఆసియా క్రికెట్లో భారత్ ఆధిపత్యానికి బలమైన ఆరంభం. గావస్కర్ తన ప్రశాంత స్వభావం, క్రమశిక్షణ, అద్భుతమైన బ్యాటింగ్తో జట్టులో నమ్మకం నింపారు. మొదటి కెప్టెన్గా ఆసియా కప్ ట్రోఫీని లిఫ్ట్ చేసిన గర్వకారణం ఆయనకే దక్కింది.
రెండో టైటిల్ అందించిన కెప్టెన్
1988లో జరిగిన ఆసియా కప్లో భారత్ రెండోసారి విజేతగా నిలిచింది. ఈసారి దిలీప్ వెంగసర్కర్ నాయకత్వం వహించారు. ఆయన కెప్టెన్సీ కాలంలో టీమ్ఇండియా పెద్దగా సక్సెస్ కాలేదు. కానీ ఆసియా కప్లోని ఈ విజయం మాత్రం ఆయన కెరీర్లో మధురమైన ఘట్టం. శ్రీలంక, పాకిస్థాన్ వంటి జట్లతో పోటీపడుతూ జట్టుని సమర్థవంతంగా నడిపించారు. ఈ గెలుపు భారత జట్టు క్రమంగా ఆసియా క్రికెట్లో అగ్రస్థానంలో నిలిచే దిశగా ఒక కీలక మైలురాయిగా నిలిచింది. వెంగసర్కర్ ఆత్మవిశ్వాసం, జట్టుని ప్రోత్సహించే తీరు ఆ సమయంలో ప్రత్యేకంగా నిలిచాయి.
1990లలో డబుల్ గ్లోరీ
1990/91, 1995లో భారత్ రెండు సార్లు ఆసియా కప్ ట్రోఫీని గెలుచుకుంది. ఈ రెండు విజయాలకు కెప్టెన్గా అజారుద్దీన్ ఉన్నారు. ప్రత్యేకంగా 1995లో షార్జాలో జరిగిన ఫైనల్లో ఆయన 90 పరుగులు నాటౌట్గా చేసి జట్టుని విజేతగా నిలిపారు. ఆ మ్యాచ్లో సిద్దుతో కలసి చేసిన 175 పరుగుల భాగస్వామ్యం అభిమానుల మదిలో నిలిచిపోయింది. అజారుద్దీన్ నాయకత్వంలో భారత్ ఆసియా క్రికెట్లో పూర్తిగా ఆధిపత్యం చెలాయించింది. ఆయన కెప్టెన్సీ కాలంలో జట్టు మరింత శక్తిమంతంగా మారి అద్భుతమైన విజయాలను అందుకుంది.
ఎంఎస్ ధోనీ- రెండు ఫార్మాట్లలో రికార్డు
భారత క్రికెట్లో మోస్ట్ సక్సెస్ ఫుల్ కెప్టెన్లలో ధోనీ ఒకడు. 2010లో దంబుల్లాలో శ్రీలంకపై భారత్ విజయం సాధించి ఆసియా కప్ ట్రోఫీని గెలుచుకుంది. ఆ తర్వాత 2016లో మీర్పూర్లో జరిగిన ఫైనల్లో బంగ్లాదేశ్పై గెలిచి మరోసారి టైటిల్ను కైవసం చేసుకుంది. ఈసారి మ్యాచ్ T20 ఫార్మాట్లో జరిగింది. అందుకే ధోనీ ODI, T20 రెండు ఫార్మాట్లలో ఆసియా కప్ గెలిపించిన ఏకైక భారత కెప్టెన్గా చరిత్రలో నిలిచాడు. ధోనీ నాయకత్వంలో జట్టు క్రమశిక్షణ, ధైర్యం, స్మార్ట్ నిర్ణయాలతో విజయం సాధించింది. అతడి నిర్ణయాలు అప్పటికీ ఇప్పటికీ చర్చనీయాంశమే.
రోహిత్ శర్మ
2018లో బంగ్లాదేశ్పై ఉత్కంఠభరితమైన ఫైనల్లో భారత్ గెలిచి టైటిల్ సాధించింది. ఆ సమయంలో కెప్టెన్గా రోహిత్ శర్మ జట్టుని ముందుండి నడిపాడు. 2023లో శ్రీలంకపై ఫైనల్లో విజయం సాధించినప్పుడు మాత్రం పూర్తి అధికారిక కెప్టెన్గా ట్రోఫీ లిఫ్ట్ చేశారు. ఆ ఫైనల్లో భారత్ అద్భుత ప్రదర్శనతో శ్రీలంకని కేవలం 50 పరుగులకే ఆలౌట్ చేసింది. ఈ స్వల్ప లక్ష్యాన్ని టీమ్ఇండియా 6.1 ఓవర్లలో లక్ష్యాన్ని చేధించింది. ఇది ఆసియా కప్ చరిత్రలోనే ఒక రికార్డు విజయంగా నిలిచింది. రోహిత్ తన కూల్ కెప్టెన్సీతో జట్టుని గెలిపించడం ద్వారా ఒకటి అంతకంటే ఎక్కువసార్లు భారత్కు ఆసియా కప్ టైటిల్ అందించిన కెప్టెన్గా ధోనీ, అజారుద్దీన్ సరసన నిలిచాడు.
సూర్యకుమార్ యాదవ్ కొట్టగలడా?
ఇప్పటివరకు ఈ ఐదుగురు కెప్టెన్లు టీమ్ఇండియాకు ఆసియా కప్ టైటిల్ అందించారు. ఇక ఈ ఏడాది కూడా భారత్ బలమైన జట్టుతో బరిలోకి దిగుతోంది. ఈ జట్టుకు సూర్యకుమార్ యాదవ్ నాయకత్వం వహించనున్నాడు. మరి సూర్య ఆ జాబితాలో చేరుతాడా? అన్నది ఆసక్తిగా మారింది. 2025లో జరగబోయే ఆసియా కప్లో భారత్ టైటిల్ గెలిస్తే సూర్య పేరు కూడా గావస్కర్, వెంగ్సర్కర్, అజారుద్దీన్, ధోనీ, రోహిత్లతో పాటు నిలుస్తుంది. భారత అభిమానులు అతడి నాయకత్వం జట్టును మరోసారి గెలిపిస్తుందా? అని ఎదురుచూస్తున్నారు. మిగతా టీమ్స్తో పోలిస్తే అన్ని విభాగాల్లో టీమ్ఇండియా స్ట్రాంగ్గా ఉంది. మరి SKY కెప్టెన్సీ ఎలా ఉంటుందో చూడాలి.
