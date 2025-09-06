ఆసియా కప్​ చరిత్రలో టీమ్ఇండియా భారీ రికార్డులు- ఇప్పటివరకు ఎవరూ కొట్టలేదు!

ఆసియా కప్లో భారత్ రికార్డులు- ఎవ్వరూ బ్రేక్ చేయలేదుగా!
Published : September 6, 2025 at 10:05 AM IST
Asia Cup Records : 2025 ఆసియా కప్కు సమయం దగ్గరపడుతోంది. మరో మూడు రోజుల్లోనే ఈ మినీ టోర్నమెంట్కు తెర లేవనుంది. దుబాయ్ వేదికగా టీ20 ఫార్మాట్లో టోర్నీ జరగనుంది. సెప్టెంబర్ 09న ప్రారంభమై, ఇదే నెల 28న ముగుస్తుంది. అయితే 1984లో ప్రారంభమైన ఈ టోర్నీ సక్సెస్ఫుల్గా 16ఎడిషన్లు పూర్తి చేసుకుంది. ఇక 17వ ఎడిషన్కు సర్వం సిద్ధమైంది. ఈ టోర్నీలో భారత్ డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ హోదాలో బరిలోకి దిగనుంది.
అయితే మినీ వరల్డ్కప్గా పిలుచుకునే ఈ ఆసియా కప్లో భారత్దే పూర్తి డామినేషన్ ఉంది. ఈ టోర్నీ ప్రారంభం నుంచి చివరి ఎడిషన్ (2023) దాకా అనేకసార్లు టీమ్ఇండియా ఆధిపత్యం ప్రదర్శించింది. గడిచిన కొన్నేళ్లలో అనేక రికార్డులు నెలకొల్పింది. ఆయా రికార్డులు ఇప్పటివరకు అసలు బ్రేక్ అవ్వలేదు. మరి అవి ఏ రికార్డులో ఓ లుక్కేద్దాం!
అత్యధిక టైటిళ్లు
ఆసియా కప్లో భారత్ అత్యధిక సార్లు ఛాంపియన్గా నిలిచిన జట్టుగా కొనసాగుతోంది. హిస్టరీలో ఏకంగా 11సార్లు పైనల్కు చేరిన భారత్, ఇప్పటివరకు ఎనిమిదిసార్లు టైటిల్ నెగ్గింది. మరే ఇతర జట్టు కూడా ఇన్నిసార్లు ఛాంపియన్గా నిలవలేదు. భారత్ తర్వాత అత్యధికంగా శ్రీలంక ఆరుసార్లు టైటిల్ సాధించింది. ఇక ఈసారి కూడా టీమ్ఇండియా టైటిల్ ఫేవరెట్గా బరిలోకి దిగుతోంది.
హ్యాట్రిక్ ఛాంపియన్
16ఎడిషన్ల ఆసియా కప్ చరిత్రలో ఈ టైటిల్ను వరుసగా మూడుసార్లు గెలుచుకున్న రికార్డు భారత్ పేరిటే ఉంది. టీమ్ఇండియా 1988, 1991, 1995 ఎడిషన్లలో వరుసగా మూడుసార్లు ఛాంపియన్గా నిలిచింది. 2004, 2008 వరుసగా రెండుసార్లు శ్రీలంక టైటిల్ నెగ్గింది. కానీ హ్యాట్రిక్ కొట్టలేకపోయింది. టీమ్ఇండియా కూడా 2016, 2018లో రెండుసార్లు గెలిచింది. కానీ, 2022 లో ఓడిపోవడంతో రెండోసారి హ్యాట్రిక్ కొట్టే ఛాన్స్ మిస్ అయ్యింది.
ఫైనల్లో సూపర్ విక్టరీ
ఈ టోర్నీ ఫైనల్లో అతి తక్కువ బంతుల్లోనే మ్యాచ్ నెగ్గిన ఘనత టీమ్ఇండియాది. 2023 ఎడిషన్ టోర్నీలో భారత్ ఈ ఫీట్ నమోదు చేసింది. ఇందులో శ్రీలంకను ఎదుర్కొన్న భారత్ కేవలం 37 బంతుల్లోనే (6.1 ఓవర్లు) వికెట్ కోల్పోకుండా నెగ్గింది. ఈ మ్యాచ్లో తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన శ్రీలంక 15.2 ఓవర్లలోనే 50 పరుగులకే ఆలౌటైంది. మహ్మద్ సిరాజ్ 6, హార్దిక్ పాండ్య 3, జస్ప్రీత్ బుమ్రా 1 వికెట్ పడగొట్టారు. అనంతరం ఈ టార్గెట్ను భారత్ 6.1 ఓవర్లలోనే ఛేదించింది.
The Men in Blue get in the groove! 🤸♂️— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) September 5, 2025
📸 Team India’s first practice session ahead of the #DPWorldAsiaCup2025#ACC pic.twitter.com/OuD4eu6pHW
అత్యధిక సిక్స్లు
ఆసియా కప్ ఇప్పటివరకు వన్డే, టీ20 ఫార్మాట్లో జరిగింది. అయితే ఈ టోర్నీలో అత్యధిక సిక్స్లు బాదిన రికార్డు టీమ్ఇండియా వన్డే కెప్టెన్ రోహిత్ శర్మ పేరిట ఉంది. ఆసియా కప్లో రోహిత్ మొత్తం 37 మ్యాచ్లు ఆడాడు. ఇందులో 40 సిక్స్లు బాదాడు. అందులో వన్డేల్లో 28, టీ20 ఫార్మాట్లో 12 సిక్స్లు ఉన్నాయి.
భారీ విజయం
టోర్నీ హిస్టరీలో పరుగులు పరంగా భారీ విజయం సాధించింది కూడా టీమ్ఇండియానే. 2008 ఎడిషన్లో హాంకాంగ్పై భారత్ 256 పరుగుల తేడాతో ఓడించి చరిత్ర సృష్టించింది. ఈ టోర్నీ చరిత్రలో ఇదే అతిపెద్ద విజయం. ఈ రికార్డు ఇప్పటికీ భారత్ పేరిటే ఉంది.
𝐓𝐡𝐞 𝐛𝐚𝐭𝐭𝐥𝐞 𝐟𝐨𝐫 𝐀𝐬𝐢𝐚𝐧 𝐬𝐮𝐩𝐫𝐞𝐦𝐚𝐜𝐲 𝐢𝐬 𝐛𝐚𝐜𝐤! 🏏— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) July 26, 2025
The ACC Men’s T20I Asia Cup kicks off from 9th to 28th September in the UAE! 🤩
Get ready for thrilling matchups as the top 8 teams in Asia face off for continental glory! 👊#ACCMensAsiaCup2025 #ACC pic.twitter.com/JzvV4wuxna
