ఆసియా కప్​ చరిత్రలో టీమ్ఇండియా భారీ రికార్డులు- ఇప్పటివరకు ఎవరూ కొట్టలేదు!

ఆసియా కప్​లో భారత్ రికార్డులు- ఎవ్వరూ బ్రేక్ చేయలేదుగా!

Asia Cup
Asia Cup (Source : Associated Press)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 6, 2025 at 10:05 AM IST

Asia Cup Records : 2025 ఆసియా కప్​కు సమయం దగ్గరపడుతోంది. మరో మూడు రోజుల్లోనే ఈ మినీ టోర్నమెంట్​కు తెర లేవనుంది. దుబాయ్ వేదికగా టీ20 ఫార్మాట్​లో టోర్నీ జరగనుంది. సెప్టెంబర్ 09న ప్రారంభమై, ఇదే నెల 28న ముగుస్తుంది. అయితే 1984లో ప్రారంభమైన ఈ టోర్నీ సక్సెస్​ఫుల్​గా 16ఎడిషన్లు పూర్తి చేసుకుంది. ఇక 17వ ఎడిషన్​కు సర్వం సిద్ధమైంది. ఈ టోర్నీలో భారత్ డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ హోదాలో బరిలోకి దిగనుంది.

అయితే మినీ వరల్డ్​కప్​గా పిలుచుకునే ఈ ఆసియా కప్​లో భారత్​దే పూర్తి డామినేషన్ ఉంది. ఈ టోర్నీ ప్రారంభం నుంచి చివరి ఎడిషన్ (2023) దాకా అనేకసార్లు టీమ్ఇండియా ఆధిపత్యం ప్రదర్శించింది. గడిచిన కొన్నేళ్లలో అనేక రికార్డులు నెలకొల్పింది. ఆయా రికార్డులు ఇప్పటివరకు అసలు బ్రేక్ అవ్వలేదు. మరి అవి ఏ రికార్డులో ఓ లుక్కేద్దాం!

అత్యధిక టైటిళ్లు
ఆసియా కప్​లో భారత్ అత్యధిక సార్లు ఛాంపియన్​గా నిలిచిన జట్టుగా కొనసాగుతోంది. హిస్టరీలో ఏకంగా 11సార్లు పైనల్​కు చేరిన భారత్, ఇప్పటివరకు ఎనిమిదిసార్లు టైటిల్ నెగ్గింది. మరే ఇతర జట్టు కూడా ఇన్నిసార్లు ఛాంపియన్​గా నిలవలేదు. భారత్ తర్వాత అత్యధికంగా శ్రీలంక ఆరుసార్లు టైటిల్ సాధించింది. ఇక ఈసారి కూడా టీమ్ఇండియా టైటిల్ ఫేవరెట్​గా బరిలోకి దిగుతోంది.

హ్యాట్రిక్ ఛాంపియన్
16ఎడిషన్ల ఆసియా కప్ చరిత్రలో ఈ టైటిల్​ను వరుసగా మూడుసార్లు గెలుచుకున్న రికార్డు భారత్ పేరిటే ఉంది. టీమ్ఇండియా 1988, 1991, 1995 ఎడిషన్లలో వరుసగా మూడుసార్లు ఛాంపియన్​గా నిలిచింది. 2004, 2008 వరుసగా రెండుసార్లు శ్రీలంక టైటిల్ నెగ్గింది. కానీ హ్యాట్రిక్ కొట్టలేకపోయింది. టీమ్ఇండియా కూడా 2016, 2018లో రెండుసార్లు గెలిచింది. కానీ, 2022 లో ఓడిపోవడంతో రెండోసారి హ్యాట్రిక్ కొట్టే ఛాన్స్ మిస్ అయ్యింది.

ఫైనల్​లో సూపర్ విక్టరీ
ఈ టోర్నీ ఫైనల్​లో అతి తక్కువ బంతుల్లోనే మ్యాచ్​ నెగ్గిన ఘనత టీమ్ఇండియాది. 2023 ఎడిషన్ టోర్నీలో భారత్ ఈ ఫీట్ నమోదు చేసింది. ఇందులో శ్రీలంకను ఎదుర్కొన్న భారత్ కేవలం 37 బంతుల్లోనే (6.1 ఓవర్లు) వికెట్ కోల్పోకుండా నెగ్గింది. ఈ మ్యాచ్​లో తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన శ్రీలంక 15.2 ఓవర్లలోనే 50 పరుగులకే ఆలౌటైంది. మహ్మద్ సిరాజ్ 6, హార్దిక్ పాండ్య 3, జస్ప్రీత్ బుమ్రా 1 వికెట్ పడగొట్టారు. అనంతరం ఈ టార్గెట్​ను భారత్ 6.1 ఓవర్లలోనే ఛేదించింది.

అత్యధిక సిక్స్​లు
ఆసియా కప్ ఇప్పటివరకు వన్డే, టీ20 ఫార్మాట్​లో జరిగింది. అయితే ఈ టోర్నీలో అత్యధిక సిక్స్​లు బాదిన రికార్డు టీమ్ఇండియా వన్డే కెప్టెన్ రోహిత్ శర్మ పేరిట ఉంది. ఆసియా కప్​లో రోహిత్ మొత్తం 37 మ్యాచ్​లు ఆడాడు. ఇందులో 40 సిక్స్​లు బాదాడు. అందులో వన్డేల్లో 28, టీ20 ఫార్మాట్​లో 12 సిక్స్​లు ఉన్నాయి.

భారీ విజయం
టోర్నీ హిస్టరీలో పరుగులు పరంగా భారీ విజయం సాధించింది కూడా టీమ్ఇండియానే. 2008 ఎడిషన్​లో హాంకాంగ్‌పై భారత్ 256 పరుగుల తేడాతో ఓడించి చరిత్ర సృష్టించింది. ఈ టోర్నీ చరిత్రలో ఇదే అతిపెద్ద విజయం. ఈ రికార్డు ఇప్పటికీ భారత్ పేరిటే ఉంది.

