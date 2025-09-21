ETV Bharat / sports

ఆసియా కప్​లో మనోళ్ల డామినేషన్- బ్యాటర్లే కదు, బౌలర్లు కూడా టాప్​ లిస్ట్​లోనే!

ఆసియా కప్‌ టాప్ పెర్ఫార్మెన్స్​లు- బ్యాటర్లు, బౌలర్లు వీళ్లే!

Asia Cup Bowlers And Batters
Asia Cup Bowlers And Batters (Source: IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 21, 2025 at 7:30 PM IST

Asia Cup Bowlers And Batters: క్రికెట్ మైదానంలో బ్యాట్స్‌మెన్ ఆధిపత్యం చూపుతుంటే, ఒక్క బంతితో వారి గర్వాన్ని చెరిపేసే శక్తి బౌలర్లదే. ప్రత్యేకంగా టీ20 ఫార్మాట్‌లో బ్యాట్స్‌మెన్ భారీ సిక్సర్లు, ఫోర్లు బాదుతుంటే ఒక్క బంతితో వారిని పెవిలియన్‌కు పంపే బౌలర్ల ప్రదర్శన అమూల్యం. ఆసియా కప్‌ టీ-20లో కూడా అలాంటి బౌలర్లే మ్యాచ్ గెలుపు తాళాలు తిప్పుతున్నారు. ఈ ఫార్మాట్‌లో ఇప్పటి వరకు అత్యధిక వికెట్లు సాధించిన టాప్–5 బౌలర్ల జాబితా ఇది.

1. రషీద్ ఖాన్ (ఆఫ్ఘనిస్థాన్)
ఆసియా కప్ టీ20లో అగ్రస్థానంలో నిలిచిన రషీద్ ఖాన్ ఇప్పటివరకు 11 మ్యాచ్‌ల్లో 14 వికెట్లు తీశాడు. తన లెగ్‌ స్పిన్‌తో ప్రత్యర్థులను ఇబ్బందులకు గురి చేస్తూ మ్యాజిక్ బౌలింగ్‌తో రాణిస్తున్నాడు.

2. వనిందు హసరంగ (శ్రీలంక)
శ్రీలంక స్టార్ స్పిన్నర్ హసరంగ 10 మ్యాచ్‌ల్లో 14 వికెట్లు తీసి రెండో స్థానంలో ఉన్నాడు. మధ్య ఓవర్లలో వికెట్లు సాధించే అతని నైపుణ్యం జట్టుకు పెద్ద ప్లస్‌గా మారింది.

3. భువనేశ్వర్ కుమార్ (భారత్​)
టీమ్​ ఇండియా స్వింగ్ స్పెషలిస్ట్ భువీ 11 ఇన్నింగ్స్‌ల్లో 13 వికెట్లు పడగొట్టి మూడో స్థానంలో ఉన్నాడు. నూతన బంతితో అద్భుతమైన లైన్, లెంగ్త్‌తో వికెట్లు సాధించాడు.

4. హార్దిక్ పాండ్యా (భారత్​)
ఆల్‌రౌండర్ హార్దిక్ పాండ్యా తన బౌలింగ్‌లోనూ ప్రతిభ చూపించాడు. 11 ఇన్నింగ్స్‌ల్లో 13 వికెట్లు తీసి నాలుగో స్థానంలో నిలిచాడు. ముఖ్యంగా 3/8 బెస్ట్ ఫిగర్స్‌తో కీలక సందర్భాల్లో బ్రేక్‌థ్రూ ఇచ్చాడు.

5. అంజాద్ జావేద్ (యూఏఈ)
యూఏఈకి చెందిన మీడియం పేసర్ అంజాద్ జావేద్ 7 మ్యాచ్‌ల్లో 12 వికెట్లు తీశాడు. 3/25 అతని బెస్ట్ ఫిగర్స్. తన అద్భుతమైన బౌలింగ్‌తో అగ్ర ఐదుగురిలో చోటు సంపాదించాడు.

ఆసియా కప్ చరిత్రలో అత్యధిక రన్స్ సాధించిన టాప్‌ 5 బ్యాట్స్‌మన్‌ వీరే. తమ అద్భుత ఇన్నింగ్స్‌తో జట్లకు విజయాలు అందించిన లెజెండ్స్ జయసూర్య, సంగక్కర, తెందూల్కర్​, రోహిత్ శర్మ, ముష్ఫికూర్ రహీమ్.

1.జయసూర్య
శ్రీలంక దూకుడు ఆటగాడు సనత్ జయసూర్య ఆసియా కప్‌లో అగ్రగామి బ్యాట్స్‌మన్‌గా నిలిచాడు. 1990 నుంచి 2008 వరకు 25 మ్యాచ్‌లు ఆడి 1220 పరుగులు సాధించాడు. ఇందులో 6 సెంచరీలు, 3 హాఫ్ సెంచరీలు ఉన్నాయి. 53 సగటుతో పాటు 102 స్ట్రైక్‌రేట్‌ సాధించడం ఆయన ప్రత్యేకత. జయసూర్య తన ఆగ్రెసివ్ బ్యాటింగ్‌తో శ్రీలంకకు అనేక విజయాలు అందించాడు.

2.కుమార సంగక్కర
కుమార సంగక్కర తన క్లాస్‌ బ్యాటింగ్‌తో ఆసియా కప్‌లో ప్రభావం చూపించాడు. 2004 నుంచి 2014 వరకు 24 మ్యాచ్‌లు ఆడి 1075 పరుగులు చేశాడు. 4 సెంచరీలు, 8 హాఫ్ సెంచరీలు ఆయన రికార్డులో ఉన్నాయి. సగటు 48.86, స్థిరమైన ఆటతీరు సంగక్కరని జట్టుకు బ్యాక్బోన్‌గా నిలిపింది.

3.సచిన్ తెందూల్కర్
"మాస్టర్ బ్లాస్టర్" సచిన్ తెందూల్కర్ ఆసియా కప్‌లో కూడా తన మ్యాజిక్ కొనసాగించాడు. 1990 నుంచి 2012 వరకు 23 మ్యాచ్‌లు ఆడి 971 పరుగులు సాధించాడు. ఇందులో 2 సెంచరీలు, 7 హాఫ్ సెంచరీలు ఉన్నాయి. 51 సగటుతో రాణించిన థెందుల్కర్ ఎప్పుడూ జట్టుకు విశ్వసనీయుడిగా నిలిచాడు.

4.రోహిత్ శర్మ
రోహిత్ శర్మ, అంటే "హిట్‌మాన్", తన ఎలిగెంట్ షాట్లతో ఆసియా కప్‌లో ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందాడు. 2008 నుంచి 2023 వరకు 28 మ్యాచ్‌లు ఆడి 939 పరుగులు సాధించాడు. ఒక సెంచరీతో పాటు 9 హాఫ్ సెంచరీలు ఉన్నాయి. 28 సిక్స్‌లతో పవర్ హిట్టింగ్‌ ప్రదర్శించాడు. రోహిత్ ఆధునిక భారత జట్టుకు ఓపెనింగ్‌ పిలర్‌గా నిలిచాడు.

5.ముష్ఫికూర్ రహీమ్
బంగ్లాదేశ్ జట్టుకు నమ్మకమైన ఆటగాడు ముష్ఫికూర్ రహీమ్. 2008 నుంచి 2023 వరకు 25 మ్యాచ్‌ల్లో 830 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో 2 సెంచరీలు, 3 హాఫ్ సెంచరీలు ఉన్నాయి. వ్యక్తిగతంగా అత్యధిక స్కోరు 144. రహీమ్ తన ఫైటింగ్‌ స్పిరిట్‌తో జట్టును అనేక సందర్భాల్లో ఒంటరిగా నిలబెట్టాడు.

