రసవత్తరంగా సూపర్ 4 రేస్- ఎవరికి ఎక్కువ అడ్వాంటేజ్ ఉందంటే?

ఆసియా కప్ సూపర్ 4 రేస్- 3 స్థానాల కోసం 5 జట్ల మధ్య పోటీ

Asia CUp Super 4
Asia CUp Super 4 (Source : IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 17, 2025 at 5:34 PM IST

3 Min Read
Asia Cup Super 4 Race : అసియా కప్ 2025 లీగ్ స్టేజ్ చివరి దశకు చేరుకుంది. మరో మూడు మ్యాచ్​లు మిగిలి ఉన్నాయి. ఆ తర్వాత టోర్నీ కీలక దశలోకి అడుగుపెట్టనుంది. అయితే సూపర్ 4 కు కేవలం టీమ్ఇండియానే అర్హత సాధించింది. ఇంకో మూడు జట్లు ఏవి? అనే సస్పెన్స్ కొనసాగుతుంది. ఆయా జట్ల భవిష్యత్తు ఈ చివరి మ్యాచ్‌ల మీదే ఆధారపడి ఉంది. ముఖ్యంగా పాకిస్థాన్, శ్రీలంక, ఆఫ్గానిస్థాన్, బంగ్లాదేశ్ జట్ల మధ్య సూపర్ ఫోర్ టికెట్ కోసం గట్టి పోటీ నెలకొంది. దీంతో మిగతా సీట్లు ఎవరి ఖాతాలో పడతాయనే దానిపై అందరి దృష్టి నిలిచింది.

టీమ్ఇండియా ముందుగానే!
టీమ్ఇండియా ఇప్పటివరకు రెండు మ్యాచ్‌లు ఆడి రెండింటిలోనూ ఘనవిజయం సాధించింది. యుఏఈపై 9 వికెట్ల తేడాతో గెలిచి, ఆ తర్వాత పాకిస్థాన్‌ను 7 వికెట్ల తేడాతో ఓడించింది. ఈ విజయాలతో 4 పాయింట్లు సంపాదించి గ్రూప్ ఏలో టాప్​లో నిలిచింది. మరోవైపు ఓమన్ వరుసగా రెండు మ్యాచ్​ల్లోనూ ఓడడంతో టీమ్ఇండియా సూపర్ ఫోర్‌కి దూసుకెళ్లింది. సెప్టెంబర్ 21న దుబాయ్‌లో సూపర్ ఫోర్ తొలి మ్యాచ్ ఆడనుంది.

పాకిస్థాన్ పరిస్థితి
పాకిస్థాన్ ఇప్పటివరకు ఒక మ్యాచ్ నెగ్గి, ఇంకో మ్యాచ్ ఓడిపోయింది. టీమ్ఇండియాతో జరిగిన మ్యాచ్‌లో ఓటమి పాలైన పాక్, ఇప్పుడు యుఏఈపై జరగబోయే మ్యాచ్‌లో గెలవాల్సిందే. గెలిస్తే 4 పాయింట్లతో సూపర్ ఫోర్‌కి అర్హత సాధిస్తుంది. కానీ ఓడిపోతే యుఏఈకి అవకాశం దక్కుతుంది. ఇదే కారణంగా పాకిస్థాన్- యుఏఈ మ్యాచ్ టోర్నమెంట్‌లో అత్యంత ఆసక్తికరంగా మారింది. ఈ రెండు జట్ల మధ్య ఇవాళ (బుధవారం) రాత్రి మ్యాచ్ జరగనుంది.

శ్రీలంక, అఫ్గాన్ పరిస్థితి ఒకటే!
ప్రస్తుతం గ్రూప్ Bలో శ్రీలంక టాప్‌లో ఉంది. ఆఫ్గానిస్థాన్‌తో ఆఖరి మ్యాచ్ మిగిలి ఉంది. ఆ మ్యాచ్ గెలిస్తే సూపర్ ఫోర్‌లోకి క్లియర్‌గా దూసుకుపోతుంది. ఓడితే మాత్రం స్వల్ప తేడాతోనే ఓడాలి. అప్పుడు గ్రూప్ ఏ లో శ్రీలంక, అఫ్గాన్, బంగ్లా మూడు జట్లు 4 పాయింట్లతో ఉంటాయి. మెరుగైన రన్​రేట్ కారణాంగా శ్రీలంక, బంగ్లా సూపర్ 4కు వెళ్తాయి.

ఇక ఆఫ్గాన్ పరిస్థితి సింపుల్. వాళ్లు కూడా శ్రీలంకపై గెలవాలి. గెలిస్తేనే సూపర్ ఫోర్ టికెట్ కచ్చితంగా వస్తుంది. ఓడిపోతే నేరుగా టోర్నమెంట్ నుంచి తప్పుకుంటుంది. అంటే వారి భవిష్యత్తు పూర్తిగా ఆ ఒక్క మ్యాచ్ మీదే ఆధారపడి ఉంది. కానీ బంగ్లాదేశ్​తో ఓటమి చెందడంతో ఆ జట్టుపై తీవ్రమైన ఒత్తిడి పెరిగింది. గతంలో చాలాసార్లు బంగ్లాపై పట్టు సాధించిన ఆఫ్గాన్ ఈసారి మాత్రం గెలవలేకపోయింది.

బంగ్లాదేశ్‌ చేతిలో ఏమీ లేదు
బంగ్లాదేశ్ నేరుగా తన చేతిలో ఏమీ లేకుండా ఇతర ఫలితాలపై ఆధారపడుతోంది. అఫ్గాన్​పై శ్రీలంక గెలిస్తే బంగ్లాదేశ్ సూపర్ ఫోర్‌లోకి వెళ్తుంది. కానీ ఆఫ్గాన్ గెలిస్తే బంగ్లాదేశ్ టోర్నమెంట్ నుంచి తప్పుకోవాల్సిందే. అందుకే బంగ్లాదేశ్ అభిమానులు శ్రీలంక విజయం కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు.

హాంకాంగ్, ఓమన్, యుఏఈ ఇలా
హాంకాంగ్ ఇప్పటికే టోర్నమెంట్ నుంచి తప్పుకుంది. ఓమన్, యుఏఈ గణాంకాల పరంగా ఇంకా ఉన్నా, ప్రాక్టికల్‌గా వారి ఛాన్సులు చాలా తక్కువ. కానీ యుఏఈ పాకిస్తాన్‌ను ఓడిస్తే సూపర్ ఫోర్‌లోకి వెళ్లే అదృష్టం కలుగుతుంది. కానీ అది జరిగేలా కనిపించడం లేదు.

మొత్తం మీద ఆసియా కప్ 2025 సూపర్ ఫోర్ రేస్ చాలా ఉత్కంఠభరితంగా మారింది. ఇండియా ఇప్పటికే చేరగా, పాకిస్తాన్ యుఏఈపై గెలవాలి, శ్రీలంక ఆఫ్ఘనిస్తాన్‌పై తుది పరీక్షలో నిలవాలి, బంగ్లాదేశ్ మాత్రం ఇతరుల ఫలితాల కోసం వేచి చూడాలి. ఇక సెప్టెంబర్ 21 నుంచి మొదలయ్యే సూపర్ ఫోర్‌కు అంచనాల ప్రకారం ఇండియా వెంట పాక్, శ్రీలంక, బంగ్లాదేశ్ వచ్చే అవకాశం ఉన్నట్లు అర్ధమవుతుంది.

TAGGED:

ASIA CUP SUPER 4ASIA CUP SUPER 4 TEAMSASIA CUP SUPER 4 SCENARIOASIA CUP SUPER 4 MATCHES2025 ASIA CUP

