భారత్ x పాకిస్థాన్ ఫైనల్ మ్యాచ్- అసలు మజా ఇప్పుడే- మూడోసారీ కొట్టేయాలి!
ఆసియా కప్ ఫైనల్కు రంగం సిద్ధం- తుదిపోరులో భారత్, పాక్ ఢీ
Published : September 28, 2025 at 10:49 AM IST
Ind vs Pak Final 2025 : ఆసియాకప్ ఫైనల్ ఫైట్కు అంతా సిద్ధమైంది. 41ఏళ్ల చరిత్రలో తొలిసారి భారత్- పాకిస్థాన్ తుదిపోరులో అభిమానుల్లో తలపడనుండడం ఆసక్తి కలిగిస్తోంది. దుబాయ్ వేదికగా ఆదివారం రాత్రి 8 గంటలకు మ్యాచ్ ప్రారంభం కానుంది. ఈసారి ఫైనల్ ఇంకాస్త మజాగా ఉండనుంది. షేక్హ్యాండ్ కాంట్రవర్సీ, పాక్ ఆటగాళ్ల రెచ్చగొట్టే ప్రవర్తన, పరస్పర ఫిర్యాదులు, ఐసీసీ జరిమానాతో ఫైనల్కు ముందే వాతావరణం మరింత హీటెక్కింది. ఇదే టోర్నీలో ముచ్చటగా మూడోసారి ఇరుజట్లు తలపడనున్నాయి. ఇప్పటికే రెండుసార్లు విజయం సాధించిన భారత్ మూడోసారి పాక్ను ఓడించి టైటిల్ గెలిచి దాయాదికి గట్టి బుద్ధి చెప్పాలని అభిమానులు కోరుకుంటున్నారు.
ఈసారి మరింత మజా
పహల్గామ్ టెర్రర్ ఎటాక్, ఆపరేషన్ సిందూర్ తర్వాత మల్టీనేషనల్ టోర్నీలో భారత్- పాక్ ఫైనల్ చూసే అవకాశం వచ్చింది. సగటు టీమ్ఇండియా క్రికెట్ అభిమానులు ఇంకకంటే ఇంకేం కోరుకుంటారు? పాకిస్థాన్ ఫైనల్లో చిత్తుచేసి భారక్ సగర్వంగా టైటిల్ ముద్దాడాలని ప్రతీ అభిమాని కోరుకుంటున్నాడు. ఇవాళ మైదానంలోనే కాదు ప్రపంచంలో ఉన్న భారతీయులంతా ఈ విజయంతో సగర్వంగా సంబరాలు చేసుకోవాలని ఆశిస్తున్నారు.
𝐈𝐭'𝐬 𝐁𝐋𝐎𝐂𝐊𝐁𝐔𝐒𝐓𝐄𝐑 𝐒𝐔𝐍𝐃𝐀𝐘!!! 🤩🎬— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) September 28, 2025
India take on Pakistan in a historic #DPWorldAsiaCup2025 FINAL 🏏🏆
Watch the epic clash live tonight, 7 PM onwards, on the Sony Sports Network TV channels & Sony LIV.#SonySportsNetwork #INDvPAK pic.twitter.com/IDVtOmlrS5
ఫైనల్కు ఎవరెలా?
చిరకాల ప్రత్యర్థులు భారత్- పాకిస్థాన్ ఫైనల్లో అమీతుమీ తేల్చుకోనున్నాయి. మ్యాచ్ మ్యాచ్కి ఇరుజట్ల మధ్య ఉద్రిక్తతలు పెరుగుతుండడంతో తుదిపోరుపై మరింత ఆసక్తి నెలకొంది. డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్గా బరిలోకి దిగన భారత్ అంచనాలను అందుకుంటూ అజేయంగా ఫైనల్కు చేరుకుంది. మరోవైపు పాక్ అంతంతమాత్రంగానే ప్రదర్శన ఇచ్చి తుదిపోరుకు వచ్చింది. అందులోనూ గ్రూప్ స్టేజ్, సూపర్-4లో ఇరుజట్లు తలపడ్డ రెండుసార్లు టీమ్ఇండియా సునాయాస విజయాన్ని అందుకుంది. ముచ్చటగా మూడోసారి గెలిచి దాయాదిని మరోసారి దెబ్బతీయాలని భారత్ భావిస్తోంది.
భారత్ ఇలా
ఫైనల్కు ముందు భారత్ను ఓ విషయం కలవరపెడుతున్నాయి. ఆల్రౌండర్ హార్దిక్ పాండ్య గాయపడినట్లు వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. కీలక పోరులో పాండ్య దూరమైతే జట్టుకు ఇబ్బందిగా మారే ప్రమాదం ఉంది. ఇది పెద్ద సమస్య కాదని బౌలింగ్ కోచ్ మోర్నీ మోర్కెల్ చెప్పినా దురదృష్టవశాత్తూ హార్దిక్ పూర్తిస్థాయిలో ఫిట్గా లేకుంటే మాత్రం టీమ్ఇండియాకు తలనొప్పి తప్పదు. అటు కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ ఫామ్లోకి రావాల్సి ఉంది. తిలక్ వర్మ, సంజు శాంసన్ మరోసారి సత్తా చాటాల్సి ఉంది.
శ్రీలంక మ్యాచ్కు విశ్రాంతినిచ్చిన జస్ప్రీత్ బుమ్రాను తిరిగి జట్టులోకి తీసుకురానున్నారు. హర్షిత్ రాణా మరోసారి బెంచ్కే పరిమితం కానున్నాడు. గతమ్యాచ్లో రాణించిన అర్షదీప్ సింగ్ను కొనసాగిస్తారా లేదా అనేది చూడాలి. బ్యాటింగ్లో ఇంకొకరు కావాలనుకుంటే మాత్రం శివమ్ దూబే లేదా జితేశ్ శర్మలో ఒకరు తుది జట్టులోకి రావొచ్చు. కుల్దీప్ యాదవ్, వరుణ్ చక్రవర్తి, అక్షర్ పటేల్తో స్పిన్ విభాగం దుర్భేద్యంగా కనిపిస్తోంది.
Another chapter of Team India's dominance awaits 🏏— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) September 28, 2025
Watch #INDvPAK in the Asia Cup Final tonight, 7 PM onwards, LIVE on Sony Sports Network TV channels and Sony LIV. #SonySportsNetwork #DPWorldAsiaCup2025 pic.twitter.com/3unREm88hX
పాక్ కూడా బలంగానే!
టోర్నీలో ఇప్పటికే భారత్ చేతిలో రెండుసార్లు చిత్తుగా ఓడిన పాక్ తీవ్ర ఒత్తిడితో ఫైనల్లో బరిలోకి దిగుతోంది. ఇప్పటివరకు సాధారణ ప్రదర్శన చేసిన పాక్ తుదిపోరులో తమ సత్తాచాటాలని చూస్తోంది. పాక్ బ్యాటర్ల వైఫల్యం ఆ జట్టుకు తీవ్ర చేటు చేస్తోంది. సాహిబ్జాదా ఫర్హాన్, ఫకార్ జమాన్ మినహా మిగతా బ్యాటర్లు ఘోరంగా విఫలమయ్యారు.
Abhishek’s fury meets Shaheen’s fire 🔥— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) September 27, 2025
Can our Sharma Ji ka ladka set the tone with a first-ball boundary? 💭
Watch #INDvPAK, tomorrow 7 PM LIVE on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV. #SonySportsNetwork #DPWorldAsiaCup2025 pic.twitter.com/eiwDxMuv8g
ప్రధానంగా కెప్టెన్ సల్మాన్ అఘా, సైమ్ అయూబ్ జట్టుకు భారంగా మారారు. అభిషేక్ శర్మతో పోలుస్తున్న సైమ్ అయూబ్ ఆరు మ్యాచ్ల్లో ఏకంగా నాలుగు డకౌట్లు అయ్యాడు. స్టార్ పేసర్ షహీన్ అఫ్రిది ఫామ్లోకి రావడం ఆ జట్టుకు కలిసొచ్చే అంశం. హారిస్ రవూఫ్, అబ్రార్ అహ్మద్, మహ్మద్ నవాజ్ బౌలింగ్లో రాణించాల్సి ఉంది.
