అభిషేక్, హార్దిక్కు గాయాలు! పాక్తో ఫైనల్కు అందుబాటులో ఉంటారా?
Published : September 27, 2025 at 9:11 AM IST
Asia Cup Final India Pakistan Match : ఆసియా కప్ 2025 ఫైనల్లో భారత్ పాకిస్థాన్తో ఆదివారం తలపడనున్న నేపథ్యంలో టీమ్ఇండియాకు గాయాల రూపంలో ఊహించని షాక్ తగిలినట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. భారత్కు కీలకమైన ఇద్దరు ఆటగాళ్లు ఓపెనర్ అభిషేక్ శర్మ, స్టార్ ఆల్రౌండర్ హార్దిక్ పాండ్య గాయాల కారణంగా ఇబ్బందులు పడుతున్నారని సమాచారం. అయితే వీరిద్దరూ ఫైనల్కు అందుబాటులో ఉంటారని బౌలింగ్ కోచ్ మోర్నీ మోర్కెల్ తెలిపారు.
వీరిద్దరూ ఫైనల్కు సిద్ధం!
శ్రీలంకతో జరిగిన సూపర్ 4 చివరి మ్యాచ్లో భారత్ విజయాన్ని ఖాతాలో వేసుకుంది. అయితే ఆ మ్యాచ్లో అభిషేక్ శర్మ ఫీల్డింగ్కు రాకపోవడం, హార్దిక్ పాండ్య కేవలం ఒక్క ఓవర్ మాత్రమే వేసి అటుపై బౌలింగ్కు రాకపోవడం అభిమానుల్లో సందేహాలు రేకెత్తించింది. దీనిపై స్పష్టతనిచ్చిన మోర్కెల్, చిన్నపాటి క్రాంప్స్ వల్లే ఇలాంటి పరిస్థితి తలెత్తిందన్నారు. 'హార్దిక్కు దుబాయ్ వాతావరణం ఇబ్బందిగా మారింది. కండరాలు పట్టేయడంతో మళ్లీ బౌలింగ్ చేయలేదు. కానీ అది పెద్ద గాయం కాదు. అభిషేక్ కూడా క్రాంప్స్ కారణంగానే ఫీల్డింగ్కు రాలేకపోయాడు. వీరిద్దరూ త్వరగానే కోలుకుని ఫైనల్ కోసం సిద్ధంగా ఉంటారు' అని మోర్కెల్ ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.
ఇదిలా ఉండగా, ఫైనల్ మ్యాచ్కు కేవలం ఒక్కరోజు మాత్రమే గ్యాప్ ఉండటంతో ప్రత్యేకమైన ట్రైనింగ్ సెషన్ ఏర్పాటు చేయడం లేదని, ఆటగాళ్లకు మసాజ్, రిలాక్సేషన్ సెషన్లు మాత్రమే ఉంటాయని మోర్కెల్ చెప్పారు. పాకిస్థాన్కు భారత్ కంటే అదనంగా ఒక రోజు విశ్రాంతి దక్కిన నేపథ్యంలో, టీమ్ఇండియా ఆటగాళ్లు ఎక్కువగా శ్రమపడకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నట్లు తెలిపారు. ఇదే పరిస్థితి కొనసాగితే ఫైనల్ మ్యాచ్లో భారత్ పూర్తిస్థాయిలో బరిలో దిగే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అభిమానులు మాత్రం అభిషేక్, హార్దిక్లు ఫిట్గా ఉండాలని ఆశిస్తున్నారు.
ఆసియా కప్ ఫైనల్లో తలపడడం ఇదే తొలిసారి!
క్రికెట్లో భారత్ పాక్ మ్యాచ్కు ఉన్న క్రేజే వేరు. అదే మల్టీనేషనల్ టోర్నమెంట్లో ఈ దాయాదులు ఫైనల్లో తలపడితే అంతే సగతులు ఇక. ఆసియా కప్లో భాగంగా సెప్టెంబర్ 28న ఆదివారం భారత్- పాక్ టైటిల్ ఫైట్లో తలపడనున్నాయి. అయితే ఆసియా కప్నకు చాలా పెద్ద చరిత్రే ఉంది. 1984లో ఈ టోర్నమెంట్ను తొలిసారి నిర్వహించగా, అప్పటినుంచి దాదాపు 16 ఎడిషన్లు పూర్తి చేసుకుంది. ప్రతీ ఎడిషన్లో భారత్- పాక్ గ్రూప్ స్టేజ్, సూపర్ 4 దశలో తలపడ్డాయి. ఇందులో భారత్ అత్యధిక సార్లు ఆధిపత్యం ప్రదర్శించింది.
కానీ, ఏ ఎడిషన్లో కూడా భారత్- పాక్ ఫైనల్లో తలపడలేదు. గడిచిన 41 ఏళ్లలో ఆసియా కప్ ఫైనల్లో ఇరుదేశాలు తలపడడం ఇదే తొలిసారి. దీంతో ఈ మ్యాచ్ పట్ల క్రికెట్ అభిమానుల్లో ఆసక్తి రేకెత్తింది. పహల్గాం ఉగ్రదాడి, ఆపరేషన్ సిందూర్ అనంతరం పరిణామాల నేపథ్యంలో ఇలాంటి టోర్నమెంట్లో పాక్ను తుదిపోరులో ఓడించి టైటిల్ నెగ్గడం టీమ్ఇండియాకు ఫుల్ కిక్ ఇస్తుందని నెటిజన్లు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
