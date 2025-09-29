ETV Bharat / sports

ఆసియా కప్​ విజేతకు BCCI భారీ ప్రైజ్​మనీ- ఎంతంటే?

టీమ్‌ఇండియాకు భారీ నజరానాను ప్రకటించిన బీసీసీఐ

Asia Cup Prize Money 2025
Asia Cup Prize Money 2025 (AP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 29, 2025 at 8:52 AM IST

Asia Cup Prize Money 2025: ఆసియా కప్​ 2025ను సాధించిన భారత జట్టుకు బీసీసీఐ భారీ నజరానా ప్రకటించింది. రూ. 21 కోట్ల నగదు ఇస్తున్నట్లు వెల్లడించింది. ఈ మేరకు బీసీసీఐ ఓ ప్రకటనను విడుదల చేసింది. ఆదివారం దుబాయ్​లో జరిగిన ఫైనల్స్​లో చిరకాల ప్రత్యర్థి పాకిస్థాన్​ను భారత జట్టు​ 5 వికెట్ల తేడాతో ఓడించి విజయం సాధించింది.

ఇది అసాధారణ విజయమని, భారత జట్టులో పాల్గొన్న ఆటగాళ్లకు, సహాయక సిబ్బందికి బీసీసీఐ రూ. 21 కోట్ల నగదు బహుమతిని ప్రకటించిందని బీసీసీఐ కార్యదర్శి దేవజిత్​ సైకియా తెలిపారు. భారత జట్టు అద్భుతమైన ప్రదర్శనకు తాను చాలా గర్వపడుతున్నానని పేర్కొన్నారు.

