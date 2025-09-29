ఆసియా కప్ విజేతకు BCCI భారీ ప్రైజ్మనీ- ఎంతంటే?
టీమ్ఇండియాకు భారీ నజరానాను ప్రకటించిన బీసీసీఐ
Published : September 29, 2025 at 8:52 AM IST
Asia Cup Prize Money 2025: ఆసియా కప్ 2025ను సాధించిన భారత జట్టుకు బీసీసీఐ భారీ నజరానా ప్రకటించింది. రూ. 21 కోట్ల నగదు ఇస్తున్నట్లు వెల్లడించింది. ఈ మేరకు బీసీసీఐ ఓ ప్రకటనను విడుదల చేసింది. ఆదివారం దుబాయ్లో జరిగిన ఫైనల్స్లో చిరకాల ప్రత్యర్థి పాకిస్థాన్ను భారత జట్టు 5 వికెట్ల తేడాతో ఓడించి విజయం సాధించింది.
ఇది అసాధారణ విజయమని, భారత జట్టులో పాల్గొన్న ఆటగాళ్లకు, సహాయక సిబ్బందికి బీసీసీఐ రూ. 21 కోట్ల నగదు బహుమతిని ప్రకటించిందని బీసీసీఐ కార్యదర్శి దేవజిత్ సైకియా తెలిపారు. భారత జట్టు అద్భుతమైన ప్రదర్శనకు తాను చాలా గర్వపడుతున్నానని పేర్కొన్నారు.
3 blows.— BCCI (@BCCI) September 28, 2025
0 response.
Asia Cup Champions.
Message delivered. 🇮🇳
21 crores prize money for the team and support staff. #AsiaCup2025 #INDvPAK #TeamIndia pic.twitter.com/y4LzMv15ZC