షేక్హ్యాండ్ ఇవ్వలేదు సరే- రేపు కప్పు గెలిస్తే మనోళ్లు తీసుకుంటారా? BCCI ప్లాన్ ఇదేనా?
టీమ్ఇండియా ఫైనల్ లో గెలిస్తే PCB చైర్మన్ చేతుల మీదుగా ట్రోపి అందుకుంటారా? BCCI ప్లాన్ ఏంటీ?
Published : September 16, 2025 at 5:40 PM IST
Asia Cup 2025 Trophy Controversy : పాకిస్థాన్ ఉగ్ర చర్యల కారణంగా తీవ్రస్థాయిలో విమర్శలు ఎదుర్కొంటున్న సమయంలో టీమ్ఇండియా కూడా ఆసియా కప్ 2025లో ఊహించని విధంగా ప్రత్యర్థికి కౌంటర్ ఇచ్చింది. మ్యాచ్లో పాకిస్థాన్ను ఓడించడమే కాకుండా షేక్ హ్యాండ్ ఇవ్వకుండా తగిన బుద్ధి చెప్పిందని ఫ్యాన్స్ ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇక పాకిస్థాన్ నుంచి ఏడుపులు మొదలయ్యాయి. ఇది రాజకీయ వివాదం కాకూడదని అంటూ పాక్ సీనియర్ క్రికెటర్లు కామెంట్ చేస్తున్నారు.
ఇక ఇది పొలిటికల్ సమస్య కాదని ఒక దేశానికి సంబంధించిన ఆత్మ గౌరవం అని టీమ్ఇండియా ఒక సెందేశాన్ని అయితే బలంగా ఇచ్చింది. ప్రస్తుతం టీమ్ఇండియా దూకుడు చూస్తుంటే ఆసియా కప్ టైటిల్ దక్కించుకోవడం పెద్ద కష్టమేమీ కాదనిపిస్తోంది. కానీ భారత జట్టు టైటిల్ గెలిస్తే, ఆ ట్రోఫీని పాకిస్థాన్ ఇంటీరియర్ మినిస్టర్, ఆసియా క్రికెట్ కౌన్సిల్ (ACC) చైర్మన్ అయిన మోహ్సిన్ నక్వీ చేతిలో నుంచి తీసుకుంటారా? లేదా అన్నది పెద్ద ప్రశ్నగా మారింది.
ఇండియా - పాకిస్థాన్ వివాదం
సెప్టెంబర్ 14న దుబాయ్లో జరిగిన ఇండియా - పాకిస్థాన్ మ్యాచ్లో భారత ఆటగాళ్లు ప్రత్యర్థి జట్టుతో చేతులు కలపకుండా నేరుగా డ్రెస్సింగ్రూమ్కు వెళ్లారు. టాస్ సమయంలోనే సూర్యకుమార్ యాదవ్ అభివాదం చేయలేదు. ఆ తర్వాత విజయం సాధించినా ఆటగాళ్లు పాక్ క్రికెటర్లతో ఎలాంటి ఇంటరాక్షన్ లేకుండా డైరెక్ట్గా గ్రౌండ్లో నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోయారు.
ఇక ఈ అవమానాన్ని తట్టుకోలేని పాక్ బోర్డు అధికారికంగా కంప్లైంట్ ఇచ్చింది. పాక్ క్రికెట్ బోర్డు ఈ సంఘటనకు సంబంధించి ఆసియా కప్ మ్యాచ్ రిఫరీ ఆండీ పైక్రాఫ్ట్పై కూడా ఆరోపణలు చేసింది. టాస్ సమయంలో సూర్యతో చేతులు కలపొద్దని రిఫరీ చెప్పారని ఆరోపిస్తూ, ఆయనను వెంటనే తొలగించాలని డిమాండ్ చేసింది. ఇదే కాకుండా, UAEతో జరగబోయే తమ తదుపరి మ్యాచ్ను బహిష్కరిస్తామంటూ బెదిరింపులు కూడా చేశారు.
మోహ్సిన్ నక్వీ పాత్రపై చర్చ
మోహ్సిన్ నక్వీ ప్రస్తుతం PCB చైర్మన్ మాత్రమే కాకుండా ఆసియా క్రికెట్ కౌన్సిల్ (ACC) అధ్యక్షుడిగా కూడా ఉన్నారు. అందువల్ల ఫైనల్ మ్యాచ్ తర్వాత ట్రోఫీని గెలిచిన జట్టుకు ఆయనే అందించాలి. కానీ పాకిస్థాన్తో భారత్ ఎలాంటి స్నేహపూర్వక సంబంధాలు పెట్టుకోకూడదని నిర్ణయించుకున్న నేపథ్యంలో ఈ వ్యవహారం క్లిష్టమైంది. మరి టీమ్ఇండియా గెలిస్తే ఆ ట్రోఫీని ఆయన చేతిలో నుంచి తీసుకుంటారా లేక వేరే ఏర్పాట్లు చేస్తారా? అనే ప్రశ్నలతో సోషల్ మీడియాలో చర్చ నడుస్తోంది.
ఇంతకు ముందు కూడా 2010లో ఆసియా కప్ ఫైనల్ సందర్భంగా కొన్ని వివాదాలు వచ్చినా, ఈ స్థాయిలో మాత్రం ఎప్పుడూ జరగలేదు. క్రికెట్లో ఆటగాళ్లు ఆటతోనే పరిమితం కావాలి అని అనేక సీనియర్ మాజీ క్రికెటర్లు చెప్పినా, ప్రస్తుత పరిస్థితులు మాత్రం వేరుగా ఉన్నాయి. జమ్మూ కశ్మీర్లో ఇటీవల జరిగిన ఘర్షణల కారణంగా పాక్తో సంబంధాలు మరింత కఠినమయ్యాయి.
BCCI, ACC మధ్య చర్చలు?
భారత అభిమానులు మాత్రం ఈసారి ట్రోఫీ మళ్లీ ఇండియాకే వస్తుందని నమ్ముతున్నారు. 2023లో ODI ఫార్మాట్లో గెలిచిన తర్వాత, ఇప్పుడు T20 ఫార్మాట్లో కూడా విజేత కావాలని జట్టు లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. కానీ గెలిచిన తర్వాత ట్రోఫీని ఎవరు అందిస్తారు? అన్నది అభిమానుల్లో కొత్త కుతూహలాన్ని రేపుతోంది. నేషనల్ మీడియా రిపోర్ట్ ప్రకారం, BCCI ఇప్పటికే ఈ విషయాన్ని గమనించి ACC అధికారులతో చర్చలు జరుపుతున్నట్లు తెలుస్తోంది.
టీమ్ఇండియా గెలిస్తే ఆటగాళ్లు మోహ్సిన్ నక్వీతో ఒకే వేదికపై నిలబడరని సమాచారం. ట్రోఫీని వేరే ACC ప్రతినిధి అందించే అవకాశాలు ఉన్నట్లు వర్గాలు చెబుతున్నాయి. పాక్ మీడియా ప్రకారం, మోహ్సిన్ నక్వీని పక్కన పెట్టడం తమ బోర్డుకు అవమానంగా భావిస్తామని, అలాంటి పరిస్థితి వస్తే ఆసియా కప్ను పూర్తిగా బహిష్కరించడానికి కూడా సిద్ధంగా ఉన్నామని పేర్కొంటోంది. ఈ కారణంగా ఫైనల్కు ముందు పరిస్థితులు మరింత క్లిష్టంగా మారే ఛాన్స్ ఉంది.
