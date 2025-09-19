సూపర్ 4 ఫుల్ షెడ్యూల్- భారత్ మ్యాచ్లు ఎప్పుడెప్పుడంటే?
ఆసియా కప్ సూపర్ 4 షెడ్యూల్- భారత్ x పాకిస్థాన్ మ్యాచ్ ఎప్పుడంటే?
Published : September 19, 2025 at 3:29 PM IST
Asia Cup Super 4 : 2025 ఆసియా కప్లో సూపర్ 4 జట్లేవో తేలిపోయింది. లీగ్ స్టేజ్లో ఇవాళ (శుక్రవారం) ఆఖరి మ్యాచ్ ఒమన్తో భారత్ తలపడనున్నప్పటికీ అది ప్రాక్టీస్ మ్యాచ్లాంటిదే. ఇకపై టోర్నీలో అసలు మజా మొదలు కానుంది. ఎందుకంటే భారత్తోపాటు శ్రీలంక, పాకిస్థాన్, బంగ్లాదేశ్ జట్లు సూపర్ 4లోకి వచ్చాయి. లీగ్ స్టేజ్లో టీమ్ఇండియాకు పాక్తో మినహా రెండు మ్యాచ్(యూఏఈ, ఒమన్)లు ప్రాక్టీస్లాంటివే.
ఒమన్తో మ్యాచ్ టీమ్ఇండియాకు నామమాత్రమే. ఇందులో క్రికెట్లో ఒమన్ పసికూన. అందుకే ఈ మ్యాచ్లో భారత్ విజయం సాధించడం దాదాపు ఖాయమే. ఇందులో విజయం సాధిస్తే గ్రూప్ Aలో భారత్ టాప్లో ఉంటుంది. దీంతో గ్రూప్ A నుంచి భారత్ A1 గా, పాకిస్థాన్ A2 గా ఉండనున్నాయి. మరోవైపు గ్రూప్ Bలో శ్రీలంక టాప్లో ఉండగా, బంగ్లాదేశ్ రెండో స్థానం దక్కించుకుంది.
ఈ క్రమంలో ఆసియా కప్ సూపర్ 4 మ్యాచ్లపై ఓ క్లారిటీ వచ్చేసింది. సూపర్ - 4లో రౌండ్ రాబిన్ పద్దతిలో మ్యాచ్లు జరుగుతాయి. ప్రతీ జట్టు మిగిలిన మూడు జట్లతో ఒక్కో మ్యాచ్ ఆడుతాయి. అంటే సూపర్ 4లో ఒక్కో జట్టు మూడు మ్యాచ్ల్లో ఆడాల్సి ఉంటింది. ఈ దశలో మ్యాచ్లో నెగ్గిన జట్టుకు రెండు పాయింట్లు వస్తాయి. ఒకవేళ మ్యాచ్ ఫలితం తేలకపోతే ఇరుజట్లకు చెరో పాయింట్ వస్తుంది. ఓడితే ఎలాంటి పాయింట్ ఉండదు.
పాయింట్ల పరంగా ఒకటికంటే ఎక్కువ జట్లు సమంగా ఉంటే, అప్పుడు నెట్రన్ ఆధారంగా ప్లేస్లు ఖరారు చేస్తారు. సూపర్ 4 దశ ముగిసేసరికి టాప్ రెండు స్థానాల్లో నిలిచిన జట్లు ఫైనల్కు అర్హత సాధిస్తాయి. తొలి రెండు స్థానాల్లో నిలిచే జట్లు ఫైనల్కు చేరతాయి. ఈ నేపథ్యంలో సూపర్ 4లో శనివారం (సెప్టెంబర్ 20)న తొలి మ్యాచ్ జరగనుంది. ఇక సెప్టెంబర్ 28న ఫైనల్ మ్యాచ్ ఉండనుంది. మరి ఏ రోజు ఏయే మ్యాచ్ ఉండనుందో చూద్దాం.
సూపర్ 4 మ్యాచ్ల షెడ్యూల్
- తొలి మ్యాచ్ - శ్రీలంక x బంగ్లాదేశ్- సెప్టెంబర్ 20- దుబాయ్
- రెండో మ్యాచ్- భారత్ x పాకిస్థాన్- సెప్టెంబర్ 21- దుబాయ్
- మూడో మ్యాచ్- పాకిస్థాన్ x శ్రీలంక- సెప్టెంబర్ 23- అబుదాబి
- నాలుగో మ్యాచ్- భారత్ x బంగ్లాదేశ్ - సెప్టెంబర్ 24-దుబాయ్
- ఐదో మ్యాచ్- పాకిస్థాన్ x బంగ్లాదేశ్ - సెప్టెంబర్ 25-దుబాయ్
- ఆరో మ్యాచ్- భారత్ x శ్రీలంక - సెప్టెంబర్ 26న - దుబాయ్
సూపర్ 4 మ్యాచ్లన్నీ రాత్రి 8 గంటలకు ప్రారంభం అవుతాయి. 7.30 గంటలకు టాస్ పడుతుంది. ఆరు మ్యాచ్ల్లో ఐదింటికి దుబాయ్ వేదిక కానుండగా, ఒక మ్యాచ్ అబుదాబిలో జరగనుంది. ఇక ఈ టోర్నీలో టైటిల్ ఫేవరెట్గా దిగిన భారత్ ఆ రేంజ్లోనే ప్రదర్శన కొనసాగిస్తోంది. కానీ, సూపర్ 4లో శ్రీలంక, బంగ్లా, పాక్ను ఎదుర్కోవడం కొంత వరకు సవాలే. అయితే ప్రస్తుతం టీమ్ఇండియా ఉన్న ఫామ్లో ఇందులో ఛాంపియన్గా నిలవడం పెద్ద కష్టమేమీ కాదు.
