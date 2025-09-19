ETV Bharat / sports

సూపర్ 4 ఫుల్ షెడ్యూల్- భారత్ మ్యాచ్​లు ఎప్పుడెప్పుడంటే?

ఆసియా కప్ సూపర్ 4 షెడ్యూల్- భారత్ x పాకిస్థాన్ మ్యాచ్ ఎప్పుడంటే?

Asia Cup Super 4
Asia Cup Super 4 (Source : IANS)
Asia Cup Super 4 : 2025 ఆసియా కప్​లో సూపర్ 4 జట్లేవో తేలిపోయింది. లీగ్ స్టేజ్​లో ఇవాళ (శుక్రవారం) ఆఖరి మ్యాచ్ ఒమన్​తో భారత్ తలపడనున్నప్పటికీ అది ప్రాక్టీస్ మ్యాచ్​లాంటిదే. ఇకపై టోర్నీలో అసలు మజా మొదలు కానుంది. ఎందుకంటే భారత్​తోపాటు శ్రీలంక, పాకిస్థాన్, బంగ్లాదేశ్ జట్లు సూపర్ 4లోకి వచ్చాయి. లీగ్ స్టేజ్​లో టీమ్ఇండియాకు పాక్​తో మినహా రెండు మ్యాచ్​(యూఏఈ, ఒమన్)లు ప్రాక్టీస్​లాంటివే.

ఒమన్​తో మ్యాచ్​ టీమ్ఇండియాకు నామమాత్రమే. ఇందులో క్రికెట్​లో ఒమన్ పసికూన. అందుకే ఈ మ్యాచ్​లో భారత్ విజయం సాధించడం దాదాపు ఖాయమే. ఇందులో విజయం సాధిస్తే గ్రూప్ Aలో భారత్ టాప్​లో ఉంటుంది. దీంతో గ్రూప్ A నుంచి భారత్ A1 గా, పాకిస్థాన్ A2 గా ఉండనున్నాయి. మరోవైపు గ్రూప్ Bలో శ్రీలంక టాప్​లో ఉండగా, బంగ్లాదేశ్ రెండో స్థానం దక్కించుకుంది.

ఈ క్రమంలో ఆసియా కప్ సూపర్ 4 మ్యాచ్​లపై ఓ క్లారిటీ వచ్చేసింది. సూపర్ - 4లో రౌండ్‌ రాబిన్‌ పద్దతిలో మ్యాచ్​లు జరుగుతాయి. ప్రతీ జట్టు మిగిలిన మూడు జట్లతో ఒక్కో మ్యాచ్ ఆడుతాయి. అంటే సూపర్ 4లో ఒక్కో జట్టు మూడు మ్యాచ్​ల్లో ఆడాల్సి ఉంటింది. ఈ దశలో మ్యాచ్​లో నెగ్గిన జట్టుకు రెండు పాయింట్లు వస్తాయి. ఒకవేళ మ్యాచ్ ఫలితం తేలకపోతే ఇరుజట్లకు చెరో పాయింట్‌ వస్తుంది. ఓడితే ఎలాంటి పాయింట్ ఉండదు.

పాయింట్ల పరంగా ఒకటికంటే ఎక్కువ జట్లు సమంగా ఉంటే, అప్పుడు నెట్​రన్​ ఆధారంగా ప్లేస్​లు ఖరారు చేస్తారు. సూపర్ 4 దశ ముగిసేసరికి టాప్ రెండు స్థానాల్లో నిలిచిన జట్లు ఫైనల్‌కు అర్హత సాధిస్తాయి. తొలి రెండు స్థానాల్లో నిలిచే జట్లు ఫైనల్‌కు చేరతాయి. ఈ నేపథ్యంలో సూపర్ 4లో శనివారం (సెప్టెంబర్ 20)న తొలి మ్యాచ్ జరగనుంది. ఇక సెప్టెంబర్ 28న ఫైనల్ మ్యాచ్ ఉండనుంది. మరి ఏ రోజు ఏయే మ్యాచ్ ఉండనుందో చూద్దాం.

సూపర్ 4 మ్యాచ్​ల షెడ్యూల్

  • తొలి మ్యాచ్ - శ్రీలంక x బంగ్లాదేశ్‌- సెప్టెంబర్ 20- దుబాయ్
  • రెండో మ్యాచ్- భారత్ x పాకిస్థాన్- సెప్టెంబర్ 21- దుబాయ్
  • మూడో మ్యాచ్- పాకిస్థాన్ x శ్రీలంక- సెప్టెంబర్ 23- అబుదాబి
  • నాలుగో మ్యాచ్- భారత్ x బంగ్లాదేశ్‌ - సెప్టెంబర్ 24-దుబాయ్
  • ఐదో మ్యాచ్- పాకిస్థాన్ x బంగ్లాదేశ్‌ - సెప్టెంబర్ 25-దుబాయ్
  • ఆరో మ్యాచ్- భారత్ x శ్రీలంక - సెప్టెంబర్ 26న - దుబాయ్‌

సూపర్ 4 మ్యాచ్​లన్నీ రాత్రి 8 గంటలకు ప్రారంభం అవుతాయి. 7.30 గంటలకు టాస్ పడుతుంది. ఆరు మ్యాచ్​ల్లో ఐదింటికి దుబాయ్ వేదిక కానుండగా, ఒక మ్యాచ్​ అబుదాబిలో జరగనుంది. ఇక ఈ టోర్నీలో టైటిల్ ఫేవరెట్​గా దిగిన భారత్ ఆ రేంజ్​లోనే ప్రదర్శన కొనసాగిస్తోంది. కానీ, సూపర్ 4లో శ్రీలంక, బంగ్లా, పాక్​ను ఎదుర్కోవడం కొంత వరకు సవాలే. అయితే ప్రస్తుతం టీమ్ఇండియా ఉన్న ఫామ్​లో ఇందులో ఛాంపియన్​గా నిలవడం పెద్ద కష్టమేమీ కాదు.

రసవత్తరంగా సూపర్ 4 రేస్- ఎవరికి ఎక్కువ అడ్వాంటేజ్ ఉందంటే?

హై వోల్టేజ్ మ్యాచ్​లో 'నో హ్యాండ్‌షేక్' ఫీవర్- పాక్​తో రెండో మ్యాచ్​కు భారత్ రెడీ!

