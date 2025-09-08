ఆసియా కప్ 2025: హాట్ టాపిక్గా మారనున్న ఆ ప్లేయర్స్ గేమ్!
హాట్ టాపిక్గా మారనున్న ఆసియా కప్ 2025- గేమ్ ఛేంజ్తో ఫ్లేయర్స్ ఫుల్ వైరల్!
Published : September 8, 2025 at 1:50 PM IST
Players Became Hot Topic : 2025 ఆసియా కప్కు సమయం ఆసన్నమైంది. మినీ కప్ సెలబ్రేషన్స్ మంగళవారం నుంచి మొదలుకానున్నాయి. ఇందులో ఎనిమిది జట్లు పోటీ పడనున్నాయి. ప్రతి ప్లేయర్ ఈ గేమ్కు ఎంతో కీలకం. ఈ కప్ కోసం తలపడేందుకు ప్రతీ ప్లేయర్ సిద్ధంగా ఉన్నాడు. ప్రతీ ఒక్కరి ఆట తీరు ఎంతలా మారిందంటే, టీమ్ అతన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలంటే ఒకటికి రెండు సార్లు ఆలోచించాల్సి వస్తుంది. ఇంతకీ వారెవరంటే!
డిప్యూటీగా గిల్
భారత్ జట్టులో ఇప్పుడు అందరి చూపు శుభ్మన్ గిల్ వైపు మళ్లాయి. ఇప్పటి వరకు సూర్యకుమార్ డిప్యూటీగా ఉన్న అక్షర్ పటేల్ను మేనేజ్మెంట్ తప్పించింది. దీంతో భవిష్యత్ సారథ్యంపై దృష్టి పెట్టిన టీమ్ఇండియా, గిల్కు వైస్ కెప్టెన్సీ అప్పగించింది. గతేడాది జులై తర్వాత తొలిసారి టీ20లో అడుగుపెట్టబోతున్న గిల్, టెస్టుల్లో ఇంగ్లాండ్ సిరీస్లో అగ్ర స్కోరర్గా నిలిచాడు. ఇప్పుడు అదే ఫామ్తో జట్టులో తన స్థానాన్ని బలపరచుకోవాలని కృతనిశ్చయంతో ఉన్నాడు.
సీనియర్ ముస్తాఫిజుర్
బంగ్లాదేశ్ బౌలింగ్ దాడికి మళ్లీ ఆధారంగా మారనున్నాడు ముస్తాఫిజుర్ రహ్మాన్. 30 ఏళ్ల ఈ పేసర్ ఇప్పటికే 113 టీ20లు ఆడి 142 వికెట్లు పడగొట్టాడు. స్లో బంతులతో, పదునైన పేస్తో ప్రత్యర్థులను మోసం చేయగల ఈ బౌలర్పై ఆసియా కప్లోనూ బ్యాటర్లు జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిందే.
హాంకాంగ్ తురుపుముక్క
హాంకాంగ్ సారథి యాసిమ్ ముర్తాజా ఆల్రౌండర్గా జట్టుకు బలం ఇస్తున్నాడు. బ్యాటింగ్, స్పిన్ రెండింటిలోనూ ప్రభావం చూపగలడు. జట్టులో ప్రధాన బలం ఎహ్సాన్ ఖాన్. 94 మ్యాచ్లలో 127 వికెట్లు సాధించిన అతడు ఆ దేశ టాప్ వికెట్ టేకర్. కేవలం 6.26 ఎకానమీతో ప్రత్యర్థులను ఇబ్బందులు పెట్టగలడు.
హ్యాట్రిక్ హీరో నవాజ్
పాకిస్థాన్ స్పిన్ విభాగంలో మహ్మద్ నవాజ్ పేరు ఇప్పుడు హాట్టాపిక్. ఇటీవల ట్రై సిరీస్ ఫైనల్లో అఫ్గానిస్తాన్పై హ్యాట్రిక్ సాధించి టీ20ల్లో ఆ ఘనత సాధించిన తొలి పాక్ స్పిన్నర్గా నిలిచాడు. దుబాయ్ పిచ్లలో స్పిన్కు అనుకూల వాతావరణంలో అతడే ప్రధాన ఆయుధం కానున్నాడు.
శ్రీలంక మిస్టరీ స్పిన్
కేవలం నాలుగు టీ20ల్లోనే ఆరు వికెట్లు తీసిన దునిత్ వెల్లలాగేను శ్రీలంక స్క్వాడ్లోకి తీసుకుంది. లెఫ్ట్ఆర్మ్ స్పిన్నర్గా అతడు బ్యాటింగ్లోనూ సహకరించగలడు. ఇప్పటికే ప్రత్యర్థులు తీక్షణ, పతిరన బౌలింగ్ ఎదుర్కొన్నందున వెల్లలాగే లంక జట్టుకు సీక్రెట్ వెపన్ అవుతాడని అంచనాలు.
సిక్స్ల సునామీ వసీమ్
యూఏఈ సారథి మహ్మద్ వసీమ్ తన పవర్ హిట్టింగ్తో ఆకట్టుకుంటున్నాడు. ఇప్పటివరకు 82 మ్యాచుల్లో 180 సిక్స్లు కొట్టి రోహిత్ శర్మను కెప్టెన్గా అధిగమించాడు. రోహిత్ 105 సిక్స్లు కొట్టగా, వసీమ్ 110 దంచాడు. భారత్ తొలి మ్యాచ్ యూఏఈతోనే ఉండటంతో ఈ పోరాటం ప్రత్యేకంగా మారింది.
మనోడే ఒమన్ సారథి
లూథియానాకు చెందిన జతిందర్ సింగ్ చిన్న వయసులోనే ఒమన్కి వెళ్లి అక్కడే క్రికెట్లో స్థిరపడ్డాడు. ఇప్పుడు ఆ జట్టుకు సారథిగా ఆసియా కప్లో బరిలోకి దిగుతున్నాడు. రెండు టీ20 ప్రపంచకప్ల్లో ఆడి, 1300కి పైగా పరుగులు చేసిన జతిందర్ ఈసారి భారత్, పాక్, యూఏఈలతో పోరాడనున్నాడు.
అఫ్గాన్ త్రంప్కార్డ్ రషీద్
ప్రపంచ టీ20లోనే అత్యధిక వికెట్లు తీసిన బౌలర్ రషీద్ ఖాన్ (170 వికెట్లు) ఈసారి అఫ్గానిస్తాన్ సారథిగా బరిలోకి దిగుతున్నాడు. తన నాలుగు ఓవర్లలో తప్పకుండా ప్రభావం చూపే రషీద్, బ్యాటింగ్లోనూ హిట్టింగ్ చేస్తాడని ఇప్పటికే నిరూపించుకున్నాడు. తాజాగా ట్రై సిరీస్లో నాలుగు మ్యాచుల్లో తొమ్మిది వికెట్లు తీసి మరింత భయంకరుడిగా మారాడు.
