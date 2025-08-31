ETV Bharat / sports

ఆసియా కప్​ టోర్నీ టైమింగ్స్ ఛేంజ్- భారత్​లో మ్యాచ్​లు ఎప్పుడంటే? - ASIA CUP 2025

ఆసియా కప్​లో మారిన టైమింగ్స్- మ్యాచ్​లు ఎప్పుడు షురూ అవుతాయంటే?

Asia Cup 2025
Asia Cup 2025 (Source : IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 31, 2025 at 7:22 PM IST

Updated : August 31, 2025 at 8:04 PM IST

Asia Cup 2025 : 2025 ఆసియా కప్​ మరో తొమ్మిది రోజుల్లో ప్రారంభం కానుంది. టోర్నీ సెప్టెంబర్ 09న ప్రారంభమై సెప్టెంబర్ 28న ఫైనల్​తో ముగియనుంది. దుబాయ్ వేదిగకగా టీ20 ఫార్మాట్​లో ఈ టోర్నీ జరిగింది. ఫైనల్‌తో సహా మొత్తం 19 మ్యాచ్‌లు ఈ టోర్నమెంట్‌లో జరుగుతాయి. మ్యాచ్‌లకు అబుదాబి షేక్ జాయెద్ క్రికెట్ స్టేడియం ఆతిథ్యం ఇవ్వనుంది. అయితే ఆసియా కప్ ప్రారంభానికి ముందు నిర్వాహకులు మ్యాచ్ సమయాల్లో మార్పులు చేశారు.

ముందుగా ప్రకటించిన షెడ్యూల్ ప్రకారం, అన్ని మ్యాచ్​లు 7:30 గంటల (స్థానిక సమయం ప్రకారం 6.30 గంటలు)కు ప్రారంభం కావాల్సి ఉంది. అయితే దుబాయ్​లో సెప్టెంబర్​లో వేసవి కాలం. దీంతో ఆ సమయంలో వేడి, ఎండ విపరీతంగా ఉంటుంది. వాతావరణ శాఖ అంచనా ప్రకారం, సెప్టెంబర్‌లో యుఏఈలో పగటి ఉష్ణోగ్రత 40 డిగ్రీల సెల్సియస్‌కు చేరుకుంటుందని భావిస్తున్నారు. దీంతో ఆటగాళ్లకు ఎలాంటి సమస్యలు తలెత్తకుండా ఉండటానికి సమయాలను మార్చారు.

యుఏఈలో మండే వేడి బారి నుంచి బయటపడేందుకు ఆసియా కప్ మ్యాచ్‌ల సమయాలను మార్చారు. ముందుగా షెడ్యూల్ చేసిన సమయం కంటే అరగంట ఆలస్యంగా మ్యాచ్ ప్రారంభించనున్నారు. మొత్తం 19 మ్యాచ్‌లలో 18 మ్యాచ్‌లు స్థానిక సమయం ప్రకారం సాయంత్రం 6:30 గంటలకు ప్రారంభమవుతాయి,

భారత్​లో ఎప్పుడంటే?
టోర్నమెంట్‌లోని అన్ని మ్యాచ్‌లు భారత కాలమానం ప్రకారం రాత్రి 7:30 గంటలకు ప్రారంభం కావాల్సి ఉంది. ఇప్పుడు సమయం మారినందున, మ్యాచ్ రాత్రి 8.00 గంటలకు ప్రారంభం అవుతుంది. అయితే, సెప్టెంబర్ 15న అబుదాబిలో జరగనున్న యుఏఈ - ఒమన్ మధ్య మ్యాచ్ సమయం మాత్రం మార్చలేదు. ఎందుకంటే ఆ రోజు రెండు మ్యాచ్‌లు జరుగుతాయి.

ఎక్కడ, ఎన్ని మ్యాచ్‌లు
ఫైనల్‌తో సహా 11 మ్యాచ్‌లు దుబాయ్‌లో జరుగుతాయి. మరో ఎనిమిది మ్యాచ్‌లకు అబుదాబి స్టేడియం వేదిక కానుంది.

గ్రూప్ దశ మ్యాచ్‌లు
ఈసారి టోర్నమెంట్‌లో మొత్తం 8 జట్లు పాల్గొంటున్నాయి. 8 జట్లను గ్రూపులు ఎ, బిగా విభజించారు. భారత్​, పాకిస్థాన్, యుఏఈ, ఒమన్ గ్రూప్ ఎలో ఉండగా, గ్రూప్ బిలో బంగ్లాదేశ్, శ్రీలంక, ఆఫ్గానిస్థాన్, హాంకాంగ్ ఉన్నాయి. ప్రతి గ్రూప్ నుంచి మొదటి రెండు జట్లు సూపర్ ఫోర్ దశకు చేరుకుంటాయి.

ఆసియా కప్‌లో పాల్గొనే భారత జట్టు : సూర్య కుమార్ యాదవ్ (కెప్టెన్), శుభ్‌మన్ గిల్ (వికెట్ కీపర్), అభిషేక్ శర్మ, తిలక్ వర్మ, హార్దిక్ పాండ్య, శివమ్ దూబే, అక్షర్ పటేల్, సంజు శాంసన్ (వికెట్ కీపర్), జితేష్ శర్మ (వికెట్ కీపర్), జస్ప్రీత్ బుమ్రా, అర్షదీప్ సింగ్, వరుణ్ చక్రవర్తి, కుల్దీప్ యాదవ్, హర్షిత్ రానా, రింకూ సింగ్

ఆసియా కప్ లీగ్ మ్యాచ్​లు

  • సెప్టెంబర్ 9 - ఆఫ్గానిస్థాన్​ vs హాంకాంగ్, అబుదాబి
  • సెప్టెంబర్ 10 - భారత్ vs యుఏఈ, దుబాయ్
  • సెప్టెంబర్ 11 - బంగ్లాదేశ్ vs హాంకాంగ్, అబుదాబి
  • సెప్టెంబర్ 12 - పాకిస్థాన్ vs ఒమన్, దుబాయ్
  • సెప్టెంబర్ 13 - బంగ్లాదేశ్ vs శ్రీలంక, అబుదాబి
  • సెప్టెంబర్ 14 - ఇండియా vs పాకిస్థాన్, దుబాయ్
  • సెప్టెంబర్ 15 - యుఏఈ vs ఒమన్, అబుదాబి
  • సెప్టెంబర్ 15 - శ్రీలంక vs హాంకాంగ్, దుబాయ్
  • సెప్టెంబర్ 16 - బంగ్లాదేశ్ vs ఆఫ్గానిస్థాన్, అబుదాబి
  • సెప్టెంబర్ 17 - పాకిస్థాన్ vs యుఏఈ, దుబాయ్
  • సెప్టెంబర్ 18 - శ్రీలంక vs ఆఫ్గానిస్థాన్, అబుదాబి
  • సెప్టెంబర్ 19 - భారత్ vs ఒమన్, అబుదాబి

