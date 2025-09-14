ETV Bharat / sports

ఆసియా కప్ 2025 : భారత్​ బౌలర్లు అదుర్స్- పాక్​ స్కోర్​ ఎంతంటే?

విఫలమైన పాక్‌ బ్యాటర్లు- భారత్‌ లక్ష్యం 128

Asia Cup 2025 IND vs PAK
Asia Cup 2025 IND vs PAK (AP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 14, 2025 at 10:00 PM IST

Asia Cup 2025 IND vs PAK : ఆసియాకప్‌లో భాగంగా భారత్‌తో జరుగుతున్న మ్యాచ్‌లో పాకిస్థాన్‌ బ్యాటర్లు విఫలమయ్యారు. టాస్‌ గెలిచి ముందుగా బ్యాటింగ్‌కు దిగిన పాక్‌ జట్టు నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 9 వికెట్లు కోల్పోయి 127 పరుగులు చేసింది. ఫర్హాన్‌ (40) టాప్‌ స్కోరర్‌గా నిలిచాడు. అఫ్రిది (33) ఫర్వాలేదనిపించాడు. మిగతా బ్యాటర్లు స్వల్ప స్కోర్‌కే పరిమితమయ్యారు. భారత బౌలర్లలో కుల్దీప్‌ 3, అక్షర్‌ 2, బుమ్రా 2 వికెట్లు తీశారు. హార్దిక్‌, వరుణ్‌ తలో వికెట్‌ పడగొట్టారు.

