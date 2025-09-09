ETV Bharat / sports

ఆసియా కప్‌ ఫస్ట్ మ్యాచ్​- టీమ్​ ఇండియాకు ఎదురుందా!

ఆసియాకప్‌లో యూఏఈతో భారత్ తొలి పోరు- బుధవారం దుబాయ్‌ వేదికగా టీమ్​ ఇండియా తొలి మ్యాచ్‌!

India vs UAE Match
India vs UAE Match (Source: AI Generated _ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 9, 2025 at 6:24 PM IST

2 Min Read
India vs UAE Match: క్రికెట్‌ అభిమానులకు మరోసారి వినోదాన్ని పంచేందుకు టీమ్ ఇండియా సిద్ధమైంది. ఆసియా కప్‌లో రేపటి నుంచి భారత్‌ తన సమరాన్ని ఆరంభించనుంది. తొలి మ్యాచ్‌లో దుబాయ్‌ వేదికగా అతిథ్య యూఏఈతో భారత్‌ తలపడనుంది. డిఫెండింగ్‌ ఛాంపియన్‌గా బరిలోకి దిగుతోన్న భారత్‌ విజయంతో టోర్నీని ఆరంభించాలని చూస్తోంది. నాలుగున్నర నెలల్లో టీ-20 ప్రపంచకప్‌ జరగనున్న నేపథ్యంలో ఈ టోర్నీని సన్నాహకంగా ఉపయోగించుకోవాలని టీమ్ ఇండియా భావిస్తోంది.

ఆసియా కప్‌ టోర్నీలో అతిథ్య యూఏఈతో టీమ్‌ ఇండియా టైటిల్‌ వేట ఆరంభించనుంది. బుధవారం దుబాయ్‌ వేదికగా యూఏఈతో టీమ్‌ ఇండియా తొలి మ్యాచ్‌ ఆడనుంది. ఈ టోర్నీలో తిరుగులేని ఫేవరేట్‌గా బరిలోకి దిగుతోన్న సూర్యకుమార్‌ సేన విజయంతో టోర్నీ ఆరంభించాలని వ్యూహాలు సిద్ధం చేసింది. భారత్‌, యూఏఈ జట్లు ఇంతకుముందు కేవలం ఒక్కసారి మాత్రమే తలపడ్డాయి. అది కూడా తొమ్మిదేళ్ల క్రితం 2016 ఆసియా కప్‌లో ఇరుజట్లు పోటీపడగా ఆ మ్యాచ్‌లో భారత్‌ విజయం సాధించింది. ఆ తర్వాత మళ్లీ ఇప్పుడు ఈ ఇరుజట్లు మ్యాచ్‌కు సిద్ధమయ్యాయి. దుబాయ్‌ పిచ్‌ స్పిన్నర్లుకు సహకరించే అవకాశం ఉండడంతో టీమ్‌ ఇండియా ముగ్గురు స్పిన్నర్లతో బరిలోకి దిగే అవకాశం ఉంది. తర్వాత పోరు సెప్టెంబర్‌ 14న చిరకాల ప్రత్యర్థి పాకిస్థాన్‌తో ఉండడంతో ఈ మ్యాచ్‌ను అందుకు సన్నాహకంగా ఉపయోగించుకోవాలని భారత్‌ భావిస్తోంది. రాత్రి 8 గంటలకు మ్యాచ్‌ ప్రారంభంకానుంది. ఇప్పటివరకు ఎనిమిదిసార్లు ఆసియా కప్‌ను భారత్‌ గెలుచుకుంది.

ప్రపంచకప్‌లో చోటు దక్కించుకునే లక్ష్యంతో ఈ టోర్నీలో అదరగొట్టాలని కుర్రాళ్లు పట్టుదలతో ఉన్నారు. శుభమన్‌ గిల్‌ రాకతో సంజూ శాంసన్‌ ఓపెనర్‌ స్థానంపై సందిగ్ధత నెలకొంది. అభిషేక్‌ శర్మకు తోడుగా గిల్‌ ఇన్నింగ్స్‌ను ఆరంభిస్తే శాంసన్‌ మిడిలార్డర్‌లో రావాల్సి ఉంటుంది. లేకపోతే శాంసన్‌ను బెంచ్‌కే పరిమితం చేసే అవకాశం ఉంది. వన్‌డౌన్‌లో తెలుగు కుర్రాడు తిలక్‌ వర్మ ఉండగా తర్వాత స్థానాల్లో వరుసగా కెప్టెన్‌ సూర్య కుమార్‌, హార్దిక్‌ పాండ్య రానున్నారు.

ఆల్‌రౌండర్లు శివమ్‌ దూబే, అక్షర్‌ పటేల్‌కు తుది జట్టులో చోటు ఖాయంగా కనిపిస్తోంది. వికెట్‌ కీపర్‌గా శాంసన్‌ లేదా జితేశ్‌ శర్మలో ఒకరికి చోటు కల్పించనున్నారు. స్పిన్నర్లుగా వరుణ్‌ చక్రవర్తి, కుల్‌దీప్‌లను ఎంచుకునే అవకాశం ఉంది. అటు పేస్‌ విభాగంలోస్టార్‌ పేసర్‌ జస్‌ప్రీత్‌ బుమ్రా, అర్షదీప్‌ సింగ్‌ ఇద్దరినీ ఆడిస్తారా లేదా ఇద్దరిలో ఒకరిని మాత్రమే ఆడిస్తారా అనేది చూడాలి. వీరిద్దరు తుది జట్టులో ఉంటే టీమ్ ఇండియా ఇద్దరు స్పిన్నర్లతోనే ఆడనుంది. ఈ మ్యాచ్‌లో టీమ్ ఇండియా కనీస పోటీ ఇవ్వాలని అతిథ్య యూఏఈ జట్టు భావిస్తోంది. ప్రపంచ మేటి బౌలర్‌ బుమ్రాను ఎదుర్కొవడం ఆ జట్టు బ్యాటర్లకు సవాల్‌ అనే చెప్పాలి. కెప్టెన్‌ మహమ్మద్‌ వసీమ్‌, రాహుల్‌ చోప్రా, సిమ్రంజిత్‌ సింగ్‌ లాంటి ఆటగాళ్లు సత్తాచాటాలని పట్టుదలతో ఉన్నారు.

