ఆసియా కప్ చరిత్రలో నెవ్వర్ బిఫోర్ ఫైట్- ఫైనల్​లో భారత్-పాక్ తొలిసారి తలపడుతున్నాయని మీకు తెలుసా?

ఎప్పుడూ జరగని అరుదైన ఘట్టం- భారత్, పాక్ ఫైనల్​ మ్యాచ్​!

Asia Cup 2025 Final
Asia Cup 2025 Final (Source: ETV Bharat)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 27, 2025 at 4:38 PM IST

2 Min Read
Asia Cup 2025 Final: దుబాయ్‌ వేదికగా ఆదివారం ఆసియా కప్ ఫైనల్‌ జరగనుంది. చిరకాల ప్రత్యర్థి పాకిస్థాన్​తో టీమిండియా అమీతుమీ తేల్చుకోనుంది. ప్రత్యేక పరిస్థితుల్లో జరుగుతున్న ఈ ఫైనల్​కు చాలా ప్రత్యేకతలు ఉన్నాయి. సాధారణంగానే భారత్ vs పాకిస్థాన్ క్రికెట్ మ్యాచ్ అంటే క్రికెట్ వరల్డ్​లో యమ క్రేజ్ ఉంటుంది. అలాంటిది ఆసియా కప్ ఫైనల్ మ్యాచ్, అందులోనూ ఆపరేషన్ సిందూర్ తర్వాత రెండు దేశాల రాజకీయ, భౌగోళిక పరిస్థితులు హీటెక్కన నేపథ్యంలో జరుగుతున్న మెగా ఫైట్. అంతేకాదు, కాదండోయ్ ఆసియా కప్​లో భారత్- పాకిస్థాన్ కలిసి ఇంత వరకు ఫైనల్​లో ఆడలేదు. ఇరు జట్లు ఫైనల్​లో తలపడటం ఇదే తొలిసారి కావడంతో ఇది నెవ్వర్ బిఫోర్ ఫైట్ అని చెప్పవచ్చు. అలాంటి హై ఓల్టేజీ మ్యాచ్ ఆదివారం జరగనున్న వేళ భారత్- పాకిస్థాన్ జట్లలో ఆసియా కప్​ ట్రోఫీల్లో ఏ దేశం ఎక్కువ గెలిచింది. ఎవరు ఎక్కువసార్లు ఫైనల్​కు వెళ్లారు? ఆసియా కప్ కాకుండా నాలుగు/ఐదు దేశాలు కలిసి ఆడిన లేక ఐసీసీ టోర్నీల్లో భారత్-పాక్ ఎన్నిసార్లు ఫైనల్​లో తలపడ్డాయి? అందులో ఎవరిది పైచేయి? అనేది ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

రివేంజ్ కోసం పాక్​- కప్పు కోసం భారత్

ప్రస్తుత ఆసియా కప్​-2025 టోర్నీలో సూర్యకుమార్ యాదవ్ కెప్టెన్సీలో టీమ్​ ఇండియా వరుస విజయాలతో అద్భుతమైన ఫామ్​తో కొనసాగుతోంది. ఇప్పటికే గ్రూప్ స్టేజ్​లో పాక్​ను చిత్తు చేసిన భారత్ సూపర్ 4లో కూడా దాయాదికి స్ట్రోక్ ఇచ్చింది. ఇక ఇప్పుడు ఇదే భారత్- పాక్ ఫైనల్​లో ముచ్చటగా మూడోసారి తపపడటం గమనార్హం. ఈ క్రమంలో ఈసారి రివేంజ్ తీర్చుకోవాలి అని పాక్ ఉవ్విళ్లూరుతోంది. ​ పైనల్​​లో పాక్​ను చిత్తుచేసి తొమ్మిదోసారి కప్​ను కైవసం చేసుకోవాలని భారత్ సమయాత్తమవుతోంది.

ఆసియా కప్ 1984 ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి ఇప్పటివరకు భారత్ 8 సార్లు, శ్రీలంక 6 సార్లు, పాక్ 2 సార్లు టైటిల్ గెలిచాయి. కానీ ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏమిటంటే, ఈ మూడు దేశాలు ఎన్నిసార్లు తలపడినా భారత్ -పాక్ ఫైనల్ మాత్రం ఎప్పుడూ జరగలేదు. రెండు జట్లు సెమీస్ వరకు, సూపర్ ఫోర్ వరకు మాత్రమే తలపడ్డాయి. కానీ ఫైనల్ పోరాటం మాత్రం ఇంతవరకు ఇరు జట్ల మధ్య జరగకపోవడం గమనార్హం. ఈ క్రమంలో సెప్టెంబర్ 28న దుబాయ్‌లో జరిగే టైటిల్ పోరు తొలి భారత్ ప్స్ పాక్ ఫైనల్‌గా చరిత్ర సృష్టించబోతోంది.

గత ఆసియా కప్ ఫైనల్స్ జాబితా

  • 1984లో జరిగిన తొలి ఆసియా కప్ రౌండ్ రాబిన్ ఫార్మాట్‌లో జరిగింది. అప్పుడు భారత్ ఛాంపియన్ అయ్యింది.
  • 1986లో శ్రీలంక vs పాక్‌ను ఓడించింది.
  • 1988, 1990/91, 1995లో భారత్ శ్రీలంకను వరుసగా ఫైనల్స్‌లో ఓడించింది.
  • 1997లో శ్రీలంక భారత్‌పై విజయం సాధించింది.
  • 2000లో పాక్ శ్రీలంకను ఓడించింది.
  • 2004, 2008లో శ్రీలంక భారత్‌ను ఓడించింది.
  • 2010లో భారత్ తిరిగి శ్రీలంకపై గెలిచింది.
  • 2012లో పాక్ బంగ్లాదేశ్‌పై విజయం సాధించింది.
  • 2014లో శ్రీలంక పాక్‌పై గెలిచింది.
  • 2016లో భారత్ బంగ్లాదేశ్‌ను ఓడించింది.
  • 2018లో మళ్లీ భారత్ బంగ్లాదేశ్‌పై విజయం సాధించింది. 2022లో శ్రీలంక పాక్‌ను ఓడించింది.
  • 2023లో భారత్ శ్రీలంకను చిత్తు చేసింది.

ఈ సారి ప్రత్యేకత ఏమిటంటే?
ఇప్పటివరకు ఆసియా కప్ ఫైనల్స్‌లో భారత్, శ్రీలంక ప్రధానంగా తలపడ్డాయి. పాక్ కూడా కొన్ని సార్లు చేరినా భారత్‌తో ఫైనల్ మ్యాచ్ జరగలేదు. కాబట్టి ఈ సారి ఆసియా కప్ ఫైనల్ క్రికెట్ అభిమానులకు అరుదైన మజిలీ. భారత్ ఇప్పటికే 8 టైటిల్స్ గెలుచుకున్న అత్యంత విజయవంతమైన జట్టు. పాక్ 2 సార్లు మాత్రమే టైటిల్ గెలిచింది. కానీ ఫైనల్స్‌లో పాక్ రికార్డు భారత్ కంటే బలంగా ఉంది.

సెప్టెంబర్ 28 ఫైనల్ మ్యాచ్ కేవలం ఒక క్రికెట్ పోటీ కాదు. ఇది రెండు దేశాల అభిమానుల కోసం ఒక యుద్ధం లాంటిది. భారత్ సూపర్ ఫోర్ దశలోనే పాక్‌ను 2 సార్లు ఓడించింది. ఆత్మవిశ్వాసం భారత్ వైపు ఉంది. మరోవైపు ఫైనల్స్‌లో పాక్ బలమైన రికార్డు, అగ్రెసివ్ బౌలింగ్ యూనిట్ ఈ మ్యాచ్‌ను మరింత రసవత్తరంగా మార్చనుంది. పాక్ గెలిస్తే రికార్డుల్లో మరోసారి ఆధిపత్యం చాటుతుంది. భారత్ గెలిస్తే ఆసియా కప్‌లో తొమ్మిదో టైటిల్, పాక్‌పై తొలి ఫైనల్ విజయాన్ని సొంతం చేసుకుంటుంది.

