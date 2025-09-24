ఫైనల్లో భారత్ x పాకిస్థాన్ మ్యాచ్- అలా జరగాలంటే సమీకణాలు ఇవేనా?
ఆసియా కప్ 2025 ఫైనల్లో ఇండియా vs పాకిస్థాన్ మ్యాచ్ సాధ్యమేనా? తాజా పరిణామాలు ఎలా ఉన్నాయంటే?
Published : September 24, 2025 at 5:36 PM IST
Asia Cup 2025 Scenarios : క్రికెట్ వరల్డ్లో హై వోల్టేజ్ మ్యాచ్ ఏదైనా ఉందీ అంటే అది ఇండియా - పాకిస్థాన్దే. ఇప్పుడు ఆసియా కప్ 2025 సూపర్ ఫోర్ దశలో పరిస్థితులు మరింత ఉత్కంఠను రేకెత్తిస్తున్నాయి. ఇప్పటికే శ్రీలంక వరుస ఓటములు ఎదుర్కొని టోర్నీ నుంచి దాదాపు తప్పుకుంది. దీంతో మిగిలిన జట్ల మధ్య ఫైనల్ రేసు మరింత ఆసక్తిగా మారింది. పోటీలో బంగ్లా ఉన్నా కూడా అభిమానులందరూ ఎదురుచూస్తున్న బ్లాక్బస్టర్ ఫైనల్ మాత్రం ఇండియా vs పాకిస్థాన్. నిజంగా ఇది జరిగే అవకాశం ఉందా? ఓ లుక్కేద్దాం!
సూర్య బాయ్ ఇచ్చిన మెసేజ్
ఉగ్రవాదం లింకులతో ఉన్న పాకిస్థాన్ కవ్వింపు చర్యల కారణంగా ఇప్పటికే టీమ్ఇండియా నో షేక్ హ్యాండ్ రూల్తో దెబ్బ మీద దెబ్బ కొడుతోంది. భారత్ సైనికులకు పహల్గాం బాధిత కుటుంబాలకు మద్దతు ఇచ్చేలా సూర్య బాయ్ ఇచ్చిన మెసేజ్ ఫ్యాన్స్కు కనెక్ట్ అయ్యింది. దానికి తోడు సూపర్ ఫోర్ మ్యాచ్లో పాక్ ప్లేయర్స్ ప్రవర్తించిన తీరు కూడా తీవ్ర విమర్శలకు దారి తీసింది. ఇక భారత ఆటగాళ్లు బ్యాట్ తోనే సమాధానం చెప్పారు. ఇక పాక్ ఇప్పుడు మిగిలిన మ్యాచ్ లలో గెలిస్తే మూడోసారి భారత్ చేతిలో మరో దెబ్బ తినడం గ్యారెంటీ అనేలా కామెంట్స్ వస్తున్నాయి.
ప్రస్తుత పరిస్థితి
సూపర్ ఫోర్లో ప్రస్తుతం ఇండియా, పాకిస్థాన్, బంగ్లాదేశ్ ఒక్కొక్కటి రెండు పాయింట్లతో ఉన్నాయి. శ్రీలంక మాత్రం రెండు మ్యాచ్లు ఓడి ఎలిమినేట్ అయ్యే పరిస్థితికి వచ్చింది. నెట్ రన్ రేట్ పరంగా ఇండియా టాప్లో ఉండగా,పాకిస్థాన్ రెండో స్థానంలో, బంగ్లాదేశ్ మూడో స్థానంలో ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో రాబోయే కొన్ని మ్యాచ్లు ఎవరు ఫైనల్ ఆడతారనే అంశాన్ని తేల్చనున్నాయి.
పాకిస్థాన్ అవకాశాలు
సెప్టెంబర్ 25న జరిగే బంగ్లాదేశ్తో మ్యాచ్ పాకిస్థాన్కు కీలకం. ఈ మ్యాచ్లో గెలిస్తే నేరుగా నాలుగు పాయింట్లతో ఫైనల్ రేసులోకి దూసుకుపోతుంది. నెట్ రన్ రేట్ కూడా బలంగా ఉండటంతో దాదాపు ఫైనల్ బర్త్ను సొంతం చేసుకుంటుంది. కానీ ఓడితే మాత్రం 2 పాయింట్ల వద్దే ఆగిపోతుంది. అప్పుడు బంగ్లాదేశ్ నాలుగు పాయింట్లతో ముందంజ వేసి ఫైనల్కు వెళ్ళే అవకాశం ఉంటుంది.
ఇండియా పరిస్థితి
ఇండియా ఇప్పటివరకు పాకిస్థాన్ పై రెండు విజయాలు సాధించింది. గ్రూప్ స్టేజ్లోనూ, సూపర్ ఫోర్లోనూ పాకిస్థాన్ను ఓడించి దూసుకుపోయింది. బంగ్లాదేశ్తో గెలిస్తే ఇండియా ఫైనల్లో స్థానం ఖాయం చేసుకుంటుంది. ఆ తరువాత శ్రీలంకతో కూడా ఒక మ్యాచ్ ఆడనుంది. ప్రస్తుత ఫామ్ను బట్టి చూస్తే ఈ రెండు జట్లపై టీమ్ ఇండియా గెలవడం పెద్దగా కష్టమేమీ కాదు. అయితే బంగ్లాదేశ్పై ఓడితే మాత్రం ఫైనల్ రేసు మరింత క్లిష్టంగా మారుతుంది.
శ్రీలంక తప్పుకోవడంతో
శ్రీలంక వరుసగా బంగ్లా, పాక్ చేతిలో ఓడిపోవడంతో ఇప్పటికే పోటీ నుంచి బయటపడింది. ఇక మిగిలిన పోటీ ఇండియా, పాకిస్థాన్, బంగ్లాదేశ్ల మధ్యే ఉంటుంది. పాకిస్థాన్ కూడా బంగ్లాతో గెలిస్తే ఇండియా vs పాకిస్థాన్ ఫైనల్ ఖాయమవుతుంది. పాకిస్థాన్ ఓడితే ఇండియా vs బంగ్లాదేశ్ ఫైనల్ జరుగుతుంది.
పాకిస్థాన్ విజయంలో కీలక పాత్ర
శ్రీలంకపై పాకిస్థాన్ విజయం వారి ఫైనల్ ఆశలను మళ్లీ వెలిగించింది. ఆ మ్యాచ్లో షాహీన్ అఫ్రిది మూడు వికెట్లు తీసి అద్భుతంగా బౌలింగ్ చేశాడు. హుస్సేన్ తలాత్, హారిస్ రౌఫ్ చెరో రెండు వికెట్లు తీశారు. అనంతరం బ్యాటింగ్లో మోహమ్మద్ నవాజ్ (38*), హుస్సేన్ తలాత్ (32*)ల భాగస్వామ్యం విజయాన్ని సులభం చేసింది. ఇక సూపర్ ఫోర్ చివరి మ్యాచ్లు పూర్తయ్యాక ఫైనల్ సమీకరణాలు స్పష్టమవుతాయి. పాకిస్థాన్ గెలిస్తే మూడోసారి ఇండియా vs పాకిస్థాన్ మ్యాచ్ జరగనుంది. ఇది అభిమానులకు పండుగలా మారనుంది. కానీ పాకిస్థాన్ ఓడితే మాత్రం ఇండియా vs బంగ్లాదేశ్ ఫైనల్ జరగనుంది.