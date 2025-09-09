ETV Bharat / sports

ఆసియా కప్ 2025 - ఫార్మాట్, రూల్స్ ఏంటంటే?

మూడోసారి టీ20 ఫార్మాట్​లో ఆసియా కప్- తొలిసారి టోర్నీలో ఆడనున్న 8 జట్లు- ఇంకా స్పెషల్స్ ఏంటంటే?

Asia Cup Game Features
Asia Cup Game Features (Source: IANS)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 9, 2025 at 1:24 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Asia Cup Game Features: క్రికెట్లో అత్యంత పాపులర్ టోర్నమెంట్లలో ఆసియా కప్ ఒకటి. 1984లో మొదలైన ఈ టోర్నీ పలు చిరస్మరణీయమైన మ్యాచ్​లను ప్రేక్షకులకు అందించింది. ప్రస్తుతం 17వ ఎడిషన్ ఆసియా కప్ టీ20 ఫార్మాట్లో జరగబోతోంది. 2016, 2022 తర్వాత చిన్న ఫార్మాట్లో ఆసియా కప్ జరగడం ఇది మూడోసారి. టీ20 ఫార్మాట్లో 2016లో జరిగిన ఆసియా కప్​లో భారత్ గెలవగా, 2022లో శ్రీలంక విజేతగా నిలిచింది. అయితే ఆసియా కప్ 2025 ఎడిషన్ సెప్టెంబరు 9న ప్రారంభమై, 28వ తేదీన ముగియనుంది. ఈ క్రమంలో ఆసియా కప్ 2025 ఫార్మాట్, రూల్స్, షెడ్యూల్ తదితర విషయాలు తెలుసుకుందాం.

కీలక మార్పులతో జట్లు
ఆసియా కప్ తాజా ఎడిషన్​లో అనేక జట్లు కీలక మార్పులతో బరిలోకి దిగుతున్నాయి. టీమ్ ఇండియా రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ లేకుండా ఈ టోర్నీలో ఆడనుంది. వీరిద్దరూ గతేడాది చిన్న ఫార్మాట్​కు గుడ్ బై చెప్పారు. అలాగే పాకిస్థాన్ జట్టులో సీనియర్‌ క్రికెటర్లు మహ్మద్ రిజ్వాన్, బాబర్ అజామ్‌ లేరు. గత కొన్నేళ్లుగా వీరిద్దరూ పాక్ క్రికెట్‌లో కీలకపాత్ర పోషించారు. ఇటీవల వారిద్దరూ ఫామ్ లేమితో ఇబ్బంది పడడంతో జట్టులో చోటు కోల్పోయారు. బంగ్లాదేశ్, అఫ్గానిస్థాన్, శ్రీలంక వంటి జట్లకు 2026లో జరగబోయే టీ20 ప్రపంచ కప్‌నకు ముందుగానే సిద్ధం కావడానికి ఆసియా కప్ మంచి అవకాశంగా నిలవనుంది. అలాగే యూఏఈ, ఒమన్, హాంకాంగ్ వంటి అసోసియేట్ దేశాలు ఈ పోటీలో చేరాయి. ఆసియా కప్ 2025 ఎడిషన్​లో ఎనిమిది జట్లు పోటీ పడుతుండటం ఇదే మొదటిసారి.

భారత్​కు ఆతిథ్య హక్కులు దక్కినా!
ఆసియా కప్ టోర్నీ ఆతిథ్య హక్కులు భారత్‌వే అయినా, పాక్‌ కూడా ఈ ఈవెంట్లో భాగమైనందున తటస్థ వేదికైన యూఏఈలో ఈ మ్యాచ్​లు జరగనున్నాయి. సెప్టెంబర్ 9- 28 వరకు ఈ టోర్నీ జరగనుంది. దుబాయ్, అబుదాబిలో కూడా మ్యాచ్​లు జరగనున్నాయి. ఈసారి ఆసియా కప్​లో ఎనిమిది జట్లు పాల్గొననున్నాయి. టోర్నీ చరిత్రలో ఇన్ని జట్లు పాల్గొనడం ఇదే తొలిసారి. ఆసియా క్రికెట్ కౌన్సిల్​లోని ఐదు శాశ్వత సభ్యదేశాలైన టీమ్ ఇండియా, పాకిస్థాన్, శ్రీలంక, బంగ్లాదేశ్, అఫ్గానిస్థాన్ ఆటోమేటిక్​గా అర్హత సాధించాయి. 2024 ఏసీసీ ప్రీమియర్ కప్ ద్వారా యూఏఈ, ఒమన్, హాంకాంగ్ క్వాలిఫై అయ్యాయి. గ్రూప్ ఏలో టీమ్ ఇండియా, పాకిస్థాన్, ఒమన్, యూఏఈ ఉండగా, గ్రూప్ బీలో శ్రీలంక, బంగ్లాదేశ్, అఫ్గానిస్థాన్, హాంకాంగ్ జట్లు ఉన్నాయి.
గెలిస్తే 2 పాయింట్లు- టై అయితే చెరో పాయింట్
ప్రతి జట్టు రౌండ్-రాబిన్ విధానంలో తమ గ్రూప్​లోని ఇతర టీమ్​లతో ఒక మ్యాచ్​లో తలపడతాయి. అలాగే గ్రూప్ దశలో ప్రతి జట్టు కనీసం మూడు మ్యాచ్​లు ఆడుతాయి. ఏదైనా మ్యాచ్ గెలిస్తే రెండు పాయింట్లు వస్తాయి. ఫలితం తేలకపోయినా, మ్యాచ్ సమం అయినా ఇరు జట్లకు చెరో పాయింట్ లభిస్తుంది. ఓడిన జట్టుకు ఎటువంటి పాయింట్లు రావు. నెట్ రన్ రేట్ స్టాండింగ్స్​లో జట్ల స్థానాన్ని నిర్ణయించడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది.

సూపర్ 4 ఎలా అంటే?
ప్రతి గ్రూప్ నుంచి మొదటి రెండు జట్లు సూపర్ ఫోర్​కు క్వాలిఫై అవుతాయి. సూపర్ ఫోర్ అనేది నాకౌట్ దశ. నేరుగా సెమీఫైనల్​కు చేరుకునే ఇతర టోర్నీల మాదిరిగా కాకుండా, ఆసియా కప్​లో గ్రూప్ ఏ, బి నుంచి మొదటి రెండు జట్లు సూపర్ ఫోర్​కు చేరుకుంటాయి. ఆఖరికి పాయింట్ల పట్టికలో అగ్రస్థానంలో ఉన్న రెండు జట్లు మాత్రమే సెప్టెంబర్ 28న దుబాయ్​లో జరగనున్న ఫైనల్​కు అర్హత సాధిస్తాయి. ఆ మ్యాచ్​లో గెలిచిన జట్టు ఆసియా కప్ 2025 ఎడిషన్​లో విజేతగా నిలుస్తుంది.

For All Latest Updates

TAGGED:

ASIA CUP GAME FORMATASIA CUP 2025 GAME RULESASIA CUP SUPER FOUR STAGESASIA CUP 2025 EIGHT TEAMSASIA CUP GAME FEATURES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

దేశంలోనే అత్యంత ఎత్తైన గాజు టవర్- అక్కడి నుంచి భూటాన్​ను చూసేయొచ్చు!

నిరుద్యోగులకు ప్రభుత్వం సూపర్ ఛాన్స్ - వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ జాబ్!

'నిమ్స్'​లో లంగ్స్​ వాషింగ్ టెక్నాలజీ - ఆరోగ్యశ్రీ ఉంటే ఉచిత చికిత్స

పాతబస్తీకి మెట్రో రైలు - కీలక దశకు చేరుకున్న 'రైట్‌ ఆఫ్‌ వే' పనులు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.