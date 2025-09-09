ఆసియా కప్ 2025 - ఫార్మాట్, రూల్స్ ఏంటంటే?
మూడోసారి టీ20 ఫార్మాట్లో ఆసియా కప్- తొలిసారి టోర్నీలో ఆడనున్న 8 జట్లు- ఇంకా స్పెషల్స్ ఏంటంటే?
Published : September 9, 2025 at 1:24 PM IST
Asia Cup Game Features: క్రికెట్లో అత్యంత పాపులర్ టోర్నమెంట్లలో ఆసియా కప్ ఒకటి. 1984లో మొదలైన ఈ టోర్నీ పలు చిరస్మరణీయమైన మ్యాచ్లను ప్రేక్షకులకు అందించింది. ప్రస్తుతం 17వ ఎడిషన్ ఆసియా కప్ టీ20 ఫార్మాట్లో జరగబోతోంది. 2016, 2022 తర్వాత చిన్న ఫార్మాట్లో ఆసియా కప్ జరగడం ఇది మూడోసారి. టీ20 ఫార్మాట్లో 2016లో జరిగిన ఆసియా కప్లో భారత్ గెలవగా, 2022లో శ్రీలంక విజేతగా నిలిచింది. అయితే ఆసియా కప్ 2025 ఎడిషన్ సెప్టెంబరు 9న ప్రారంభమై, 28వ తేదీన ముగియనుంది. ఈ క్రమంలో ఆసియా కప్ 2025 ఫార్మాట్, రూల్స్, షెడ్యూల్ తదితర విషయాలు తెలుసుకుందాం.
కీలక మార్పులతో జట్లు
ఆసియా కప్ తాజా ఎడిషన్లో అనేక జట్లు కీలక మార్పులతో బరిలోకి దిగుతున్నాయి. టీమ్ ఇండియా రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ లేకుండా ఈ టోర్నీలో ఆడనుంది. వీరిద్దరూ గతేడాది చిన్న ఫార్మాట్కు గుడ్ బై చెప్పారు. అలాగే పాకిస్థాన్ జట్టులో సీనియర్ క్రికెటర్లు మహ్మద్ రిజ్వాన్, బాబర్ అజామ్ లేరు. గత కొన్నేళ్లుగా వీరిద్దరూ పాక్ క్రికెట్లో కీలకపాత్ర పోషించారు. ఇటీవల వారిద్దరూ ఫామ్ లేమితో ఇబ్బంది పడడంతో జట్టులో చోటు కోల్పోయారు. బంగ్లాదేశ్, అఫ్గానిస్థాన్, శ్రీలంక వంటి జట్లకు 2026లో జరగబోయే టీ20 ప్రపంచ కప్నకు ముందుగానే సిద్ధం కావడానికి ఆసియా కప్ మంచి అవకాశంగా నిలవనుంది. అలాగే యూఏఈ, ఒమన్, హాంకాంగ్ వంటి అసోసియేట్ దేశాలు ఈ పోటీలో చేరాయి. ఆసియా కప్ 2025 ఎడిషన్లో ఎనిమిది జట్లు పోటీ పడుతుండటం ఇదే మొదటిసారి.
భారత్కు ఆతిథ్య హక్కులు దక్కినా!
ఆసియా కప్ టోర్నీ ఆతిథ్య హక్కులు భారత్వే అయినా, పాక్ కూడా ఈ ఈవెంట్లో భాగమైనందున తటస్థ వేదికైన యూఏఈలో ఈ మ్యాచ్లు జరగనున్నాయి. సెప్టెంబర్ 9- 28 వరకు ఈ టోర్నీ జరగనుంది. దుబాయ్, అబుదాబిలో కూడా మ్యాచ్లు జరగనున్నాయి. ఈసారి ఆసియా కప్లో ఎనిమిది జట్లు పాల్గొననున్నాయి. టోర్నీ చరిత్రలో ఇన్ని జట్లు పాల్గొనడం ఇదే తొలిసారి. ఆసియా క్రికెట్ కౌన్సిల్లోని ఐదు శాశ్వత సభ్యదేశాలైన టీమ్ ఇండియా, పాకిస్థాన్, శ్రీలంక, బంగ్లాదేశ్, అఫ్గానిస్థాన్ ఆటోమేటిక్గా అర్హత సాధించాయి. 2024 ఏసీసీ ప్రీమియర్ కప్ ద్వారా యూఏఈ, ఒమన్, హాంకాంగ్ క్వాలిఫై అయ్యాయి. గ్రూప్ ఏలో టీమ్ ఇండియా, పాకిస్థాన్, ఒమన్, యూఏఈ ఉండగా, గ్రూప్ బీలో శ్రీలంక, బంగ్లాదేశ్, అఫ్గానిస్థాన్, హాంకాంగ్ జట్లు ఉన్నాయి.
గెలిస్తే 2 పాయింట్లు- టై అయితే చెరో పాయింట్
ప్రతి జట్టు రౌండ్-రాబిన్ విధానంలో తమ గ్రూప్లోని ఇతర టీమ్లతో ఒక మ్యాచ్లో తలపడతాయి. అలాగే గ్రూప్ దశలో ప్రతి జట్టు కనీసం మూడు మ్యాచ్లు ఆడుతాయి. ఏదైనా మ్యాచ్ గెలిస్తే రెండు పాయింట్లు వస్తాయి. ఫలితం తేలకపోయినా, మ్యాచ్ సమం అయినా ఇరు జట్లకు చెరో పాయింట్ లభిస్తుంది. ఓడిన జట్టుకు ఎటువంటి పాయింట్లు రావు. నెట్ రన్ రేట్ స్టాండింగ్స్లో జట్ల స్థానాన్ని నిర్ణయించడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది.
సూపర్ 4 ఎలా అంటే?
ప్రతి గ్రూప్ నుంచి మొదటి రెండు జట్లు సూపర్ ఫోర్కు క్వాలిఫై అవుతాయి. సూపర్ ఫోర్ అనేది నాకౌట్ దశ. నేరుగా సెమీఫైనల్కు చేరుకునే ఇతర టోర్నీల మాదిరిగా కాకుండా, ఆసియా కప్లో గ్రూప్ ఏ, బి నుంచి మొదటి రెండు జట్లు సూపర్ ఫోర్కు చేరుకుంటాయి. ఆఖరికి పాయింట్ల పట్టికలో అగ్రస్థానంలో ఉన్న రెండు జట్లు మాత్రమే సెప్టెంబర్ 28న దుబాయ్లో జరగనున్న ఫైనల్కు అర్హత సాధిస్తాయి. ఆ మ్యాచ్లో గెలిచిన జట్టు ఆసియా కప్ 2025 ఎడిషన్లో విజేతగా నిలుస్తుంది.