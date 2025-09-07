ETV Bharat / sports

ఆసియా కప్ 2025 కౌంట్​డౌన్ స్టార్ట్- భారత్​ జట్టుపై భారీ అంచనాలు!

ఆసియా కప్ 2025 కౌంట్ డౌన్ మొదలు- ఎలా సాగుతుంది, ఎవరి బలమెంత?

Asia Cup 2025 Countdown
Asia Cup 2025 Countdown (Source: IANS)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : September 7, 2025 at 5:34 PM IST

4 Min Read

Asia Cup 2025 Countdown: సెప్టెంబర్ 9 నుంచి ఆసియా కప్ హడావుడి మొదలు కానుంది. ఆసియా కప్ అంటే ఎప్పుడూ ఒక ప్రత్యేకమైన క్రేజ్ ఉంటుంది. ఇండియా, పాకిస్తాన్, శ్రీలంక, బంగ్లాదేశ్ వంటి జట్లతో పాటు ఇప్పుడు అఫ్గానిస్థాన్​, ఒమన్, యుఏఈ, హాంకాంగ్ కూడా బరిలోకి దిగుతున్నాయి. ఈసారి టోర్నమెంట్ ఫార్మాట్ టీ20గా ఉండటంతో మరింత ఎంటర్టైన్‌మెంట్ ఉంటుందనే ఊహాగానాలు ఉన్నాయి. అయితే ఈసారి ఏ జట్టు కప్ గెలుస్తుందన్నదానికన్నా, గ్రూప్ స్టేజ్ నుంచే సూపర్ థ్రిల్లింగ్ మ్యాచ్‌లు ఉండబోతున్నాయి. ముఖ్యంగా ఇండియా - పాకిస్థాన్​ మ్యాచ్ కోసం అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు.

గ్రూప్​- షెడ్యూల్
ఈ టోర్నమెంట్‌లో ఎనిమిది జట్లు రెండు గ్రూపులుగా విభజించబడ్డాయి. 'గ్రూప్-ఏ'లో ఇండియా, పాకిస్తాన్, ఒమన్, యుఏఈ. 'గ్రూప్-బి'లో అఫ్గానిస్థాన్​, శ్రీలంక, బంగ్లాదేశ్, హాంకాంగ్‌. గ్రూప్ స్టేజ్‌లో ప్రతి జట్టు మరో మూడు జట్లతో తలపడుతుంది. ఆ తరువాత టాప్-2 జట్లు సూపర్ ఫోర్‌కు అర్హత సాధిస్తాయి. అక్కడ ఒక్కో జట్టు మరో మూడు జట్లతో మళ్ళీ ఆడుతుంది. టాప్-2 ఫైనల్‌కు చేరుతాయి.

సెప్టెంబర్ 28న దుబాయ్‌లో ఫైనల్ మ్యాచ్ జరుగుతుంది. మొత్తం షెడ్యూల్ ప్రకారం, మొదటి మ్యాచ్ అఫ్గానిస్థాన్ - హాంకాంగ్ మధ్య సెప్టెంబర్ 9న అబుదాబీలో ప్రారంభమవుతుంది. ఇండియా తమ తొలి మ్యాచ్‌ను యుఏఈతో సెప్టెంబర్ 10న ఆడుతుంది. ఇక సెప్టెంబర్ 14న ఇండియా - పాక్​ మ్యాచ్ క్రికెట్ అభిమానులకు పెద్ద పండుగ కానుంది.

ఇండియా జట్టుపై అంచనాలు
ఈసారి భారత జట్టును సూర్యకుమార్ యాదవ్ నాయకత్వం వహించనున్నారు. శుభ్‌మన్ గిల్, అభిషేక్ శర్మ, తిలక్ వర్మ, హార్దిక్ పాండ్యా వంటి ప్లేయర్స్ ఉన్నారు. జట్టులో బుమ్రా, అర్షదీప్, కుల్దీప్ యాదవ్ వంటి బౌలర్లు ఉన్నారు. గత ఏడాది ఆసియా కప్‌లో శ్రీలంక టైటిల్ గెలుచుకున్నా, ఈసారి భారత్ ఫేవరేట్‌గా బరిలోకి దిగుతోంది. ముఖ్యంగా యంగ్ బ్యాట్స్‌మెన్ ఫామ్‌లో ఉండటం, బౌలింగ్ లైనప్ శక్తివంతంగా కనిపించడం కారణంగా ఈసారి టైటిల్ రేసులో భారత్ బలంగా కనిపిస్తోంది.

జట్టు సభ్యులు: సూర్యకుమార్ యాదవ్ (కెప్టెన్), శుభ్‌మన్ గిల్, అభిషేక్ శర్మ, తిలక్ వర్మ, హార్దిక్ పాండ్యా, శివమ్ దూబే, జితేశ్ శర్మ, అక్షర్ పటేల్, జస్ప్రీత్ బుమ్రా, వరుణ్ చక్రవర్తి, అర్షదీప్ సింగ్, కుల్దీప్ యాదవ్, సాంజు శాంసన్, హర్షిత్ రాణా, రింకూ సింగ్

పాకిస్థాన్​, శ్రీలంక, బంగ్లాదేశ్ అవకాశాలు
పాకిస్థాన్​ జట్టుకు షాహీన్ అఫ్రిది, ఫఖర్ జమాన్, హారిస్ రౌఫ్ వంటి ఆటగాళ్లు ఉన్నారు. అయితే గత కొద్ది కాలంగా వారి ఫామ్ డౌన్‌లోనే ఉంది. మరోవైపు శ్రీలంక జట్టుకు కుశల్ మెండిస్, వనిందు హసరంగ, చామిరా లాంటి ఆటగాళ్లు ఉన్నారు. వారు డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్స్ కావడంతో ఫుల్ కాన్ఫిడెన్స్‌తో బరిలోకి దిగుతారు. బంగ్లాదేశ్ జట్టులో లిటన్ దాస్, ముస్తఫిజుర్ రహమాన్ ఉన్నారు. కానీ పెద్ద మ్యాచుల్లో ప్రెషర్ తట్టుకోవడమే వారికి ప్రధాన సవాలు అవుతుంది.

పాకిస్థాన్​ జట్టు సభ్యులు: సల్మాన్ అలీ ఆఘా (కెప్టెన్), అబ్రార్ అహ్మద్, ఫహీమ్ అష్రఫ్, ఫఖర్ జమాన్, హారిస్ రౌఫ్, హసన్ అలీ, హసన్ నవాజ్, హుస్సైన్ తలత్, ఖుష్దిల్ షా, మహ్మద్ హారిస్, మహ్మద్ నవాజ్, మహ్మద్ వసీం జూనియర్, సహిబ్‌జాద ఫర్హాన్, సైమ్ అయూబ్, సల్మాన్ మీర్జా, షాహీన్ ఆఫ్రిది, సుఫ్యాన్ మోఖీమ్

శ్రీలంక: చరిత్ అసలంక (కెప్టెన్), పథుమ్ నిస్సంక, కుసల్ మెండిస్, కుసల్ పెరేరా, నువనిదు ఫెర్నాండో, కమిందు మెండిస్, కమిల్ మిశ్రా, దాసున్ షనక, వనిందు హసరంగా, దునిత్ వెలాలగే, చమిక కరుణారత్నే, మహీష్ తీక్షణ, దుష్మంత చమీరా, బినుర ఫెర్నాండో, నువన్ తుషార, మతీష పతిరణా

బంగ్లాదేశ్: లిట్టన్ దాస్ (కెప్టెన్), టాంజిద్ హసన్, పర్వేజ్ హుస్సేన్ ఎమోన్, సైఫ్ హసన్, తవ్హీద్ హ్రిదోయ్, జకర్ అలీ అనిక్, షమీమ్ హుస్సేన్, క్వాజీ నురుల్ హసన్ సోహాన్, షాక్ మాహెది హసన్, రిషాద్ హుస్సేన్, నసుమ్ అహ్మద్, ముస్తాఫిజుర్ రెహమాన్, టాంజిమ్ హసన్ సకీబ్, తాస్కిన్ అహ్మద్, షోరీఫుల్ ఇస్లాం, షైఫ్ ఉదిన్

అఫ్గానిస్థాన్​, ఒమన్, యుఏఈ, హాంకాంగ్ అవకాశాలు
అఫ్గానిస్థాన్కు రషీద్ ఖాన్, ముజీబ్ ఉర్ రహ్మాన్ వంటి స్పిన్నర్లు ఉన్నారు. వీళ్ళు ఒకవేళ సరిగ్గా ఆడితే ఏ జట్టునైనా షాక్ ఇవ్వగలరు. ఒమన్, యుఏఈ, హాంకాంగ్ వంటి జట్లు పెద్దగా అంచనాలు లేకపోయినా, సర్​ప్రైజ్​ ఇవ్వగల సామర్థ్యం ఉంది. గతంలో కూడా హాంకాంగ్ వంటి జట్లు టాప్ జట్లను కష్టాల్లోకి నెట్టాయి. ఈసారి కూడా చిన్న జట్లు పెద్ద జట్లకు కఠినమైన పోటీ ఇవ్వొచ్చనే ఆసక్తి ఉంది.

అఫ్గానిస్థాన్: రషీద్ ఖాన్ (కెప్టెన్), రెహమానుల్లా గుర్బాజ్, ఇబ్రహీం జద్రాన్, దర్వీష్ రసూలీ, సదీఖుల్లా అతల్, అజ్మతుల్లా ఒమర్జాయ్, కరీమ్ జనత్, మహ్మద్ నబీ, గుల్బదిన్ నయిబ్, షరఫుద్దీన్ అష్రఫ్, మహ్మద్ ఇషాక్, ముజీబ్ ఉర్ రెహమాన్, అల్లా ఘజన్‌ఫర్, నూర్ అహ్మద్, ఫరీద్ మాలిక్, నవీన్ ఉల్ హక్, ఫజల్‌హక్ ఫరూఖీ

ఒమన్: జతిందర్ సింగ్ (కెప్టెన్), హమ్మాద్ మీర్జా, వినాయక్ శుక్లా, సుఫ్యాన్ యూసుఫ్, ఆశిష్ ఒడేడేరా, ఆమీర్ కలీమ్, మహ్మద్ నదీమ్, సుఫ్యాన్ మహ్మూద్, ఆర్యన్ బిష్ట్, కరణ్ సోనవాలే, జిక్రియ ఇస్లాం, హస్నైన్ అలీ షా, ఫైసల్ షా, మహ్మద్ ఇమ్రాన్, నదీమ్ ఖాన్, షకీల్ అహ్మద్, సమయ్ శ్రీవాస్తవ

హాంకాంగ్: యాసిమ్ ముర్తజా (కెప్టెన్), బాబర్ హయాత్, జీషాన్ అలీ, నియాజకత్ ఖాన్ మహ్మద్, నస్రుల్లా రానా, మార్టిన్ కోయ్ట్జీ, అంషుమన్ రాథ్, కళ్హాన్ మార్క్ చల్లూ, అయుష్ ఆశిష్ శుక్లా, మహ్మద్ ఐజాజ్ ఖాన్, అతిక్ ఉర్ రెహమాన్ ఇక్బాల్, కించిత్ షా, అదిల్ మెహ్మూద్, హరూన్ మహ్మద్ అర్షద్, అలీ హసన్, షాహిద్ వసిఫ్, ఘజన్‌ఫర్ మహ్మద్, మహ్మద్ వాహిద్, అనాస్ ఖాన్, ఎహ్సాన్ ఖాన్

లైవ్ టెలికాస్ట్
ఈ టోర్నమెంట్ భారతదేశంలో సోనీ స్పోర్ట్స్ నెట్‌వర్క్‌లో లైవ్ కానుంది. సోనీ లివ్ యాప్, వెబ్‌సైట్‌లో లైవ్ స్ట్రీమింగ్ అందుబాటులో ఉంటుంది. అభిమానులకు ఫెస్టివల్ లాంటి ఈ టోర్నమెంట్‌లో ప్రతి రోజు కొత్త థ్రిల్ ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఇండియాన్- పాకిస్థాన్​ మ్యాచ్, సూపర్ ఫోర్ స్టేజ్, చివరగా ఫైనల్ ప్రతి దాంట్లోనూ ఆసక్తి గట్టిగానే ఉంటుంది. ఈసారి సూర్యకుమార్ యాదవ్ ఇండియాకు కొత్త టైటిల్ కెప్టెన్‌గా నిలుస్తారా అన్నది చూడాలి

