శ్రీలంకతో జరిగిన మ్యాచ్ను ఫైనల్గానే భావించా: సూర్య
సహచరులపై ప్రశంసల వర్షం కురిపించిన టీమ్ఇండియా కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్- ఫైనల్ సన్నద్ధతపై ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు
Published : September 27, 2025 at 10:51 AM IST
Suryakumar Yadav Comments On Final Match : ఆసియా కప్ 2025 ఫైనల్లో భారత్, పాకిస్థాన్ను ఢీకొట్టేందుకు సిద్ధమైంది. అయితే అంతకుముందు జరిగిన సూపర్-4 చివరి మ్యాచ్లో శ్రీలంకతో తలపడింది. ఉత్కంఠగా సాగిన ఈ పోరు సూపర్ ఓవర్కు చేరగా భారత్ విజయాన్ని సొంతం చేసుకుంది. ఫైనల్కు సన్నాహకంగా భావించిన ఈ మ్యాచ్లో శ్రీలంక నుంచి టీమ్ఇండియాకు గట్టి పోటీ ఎదురైంది.
ఇప్పటివరకు ఈ టోర్నీలో పెద్దగా పోటీ లేకపోవడంతో శ్రీలంక దాదాపు గెలిచేలా కనిపించింది. అయితే చివర్లో అర్ష్దీప్ సింగ్ వేసిన సూపర్ ఓవర్ మ్యాజిక్తో భారత్ విజయాన్ని దక్కించుకుంది. ఈ సందర్భంగా కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ తన సహచరులపై ప్రశంసలు కురిపించడమే కాకుండా, ఫైనల్ సన్నద్ధతపై ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశాడు.
'ఫైనల్గానే భావించా- అర్ష్దీప్ అద్భుతం'
శ్రీలంకతో జరిగిన మ్యాచ్ను తాను ఫైనల్గానే భావించానని సూర్యకుమార్ యాదవ్ వెల్లడించాడు. "రెండో ఇన్నింగ్స్ సగం ముగిసిన తర్వాత మా ఆటగాళ్లు పుంజుకున్న తీరు అద్భుతం. దీన్ని సెమీఫైనల్గా ఆడాలని వారికి చెప్పా. అదే జోష్తో మ్యాచ్ను ముగించాం. బ్యాటింగ్లో మంచి ఆరంభం లభించాక మిడిల్ ఓవర్లలో తిలక్ వర్మ, సంజు శాంసన్ ఇన్నింగ్స్ను నిలబెట్టారు" అని సూర్య ప్రశంసించాడు.
బౌలింగ్లో అద్భుత ప్రదర్శన చేసిన అర్ష్దీప్పై ప్రత్యేకంగా మాట్లాడాడు. "అర్ష్దీప్ సత్తా ఏంటో మనందరికీ తెలుసు. గత మూడేళ్లుగా అతడు టాప్ బౌలర్గా కొనసాగుతున్నాడు. ఐపీఎల్లోనూ అదరగొట్టాడు. అతడికంటే మరెవరు సూపర్ ఓవర్ను ఇంత అద్భుతంగా వేయగలరు?" అని ప్రశంసల వర్షం కురిపించాడు.
ఫైనల్కు ముందు 'గాయం' టెన్షన్!
శ్రీలంకతో మ్యాచ్ సందర్భంగా కొందరు ఆటగాళ్లు కండరాలు పట్టేయడంతో ఇబ్బందిపడినట్లు సూర్య వెల్లడించాడు. "వారు తప్పకుండా ఆదివారం నాటి ఫైనల్ మ్యాచ్కు సిద్ధంగా ఉంటారని భావిస్తున్నా. శ్రీలంకతో ఎంత దూకుడుగా ఆడామో ఫైనల్లోనూ అదే దూకుడు ప్రదర్శిస్తాం. మా కుర్రాళ్ల నుంచి నేను కోరుకొనేది ఒక్కటే! వారి ప్రణాళికలను అనుకున్నట్లుగా అమలుచేయండి. స్పష్టతతో ఉండండి, నిర్భయంగా ఆడేయండి. ఫైనల్లో ఆడబోతున్నందుకు సంతోషంగా ఉంది" అని సూర్య విశ్వాసం వ్యక్తం చేశాడు.
వెల్లలాగేకు సూర్య ఓదార్పు
శ్రీలంక యువ ఆటగాడు దునిత్ వెల్లలాగేకు ఇటీవల పితృవియోగం కలిగింది. ఆసియా కప్లో ఆడుతున్నప్పుడే అతడి తండ్రి గుండెపోటుతో కన్నుమూశారు. అంత్యక్రియలకు వెళ్లి వచ్చిన దునిత్ వెంటనే జట్టుతో చేరాడు. భారత్తో జరిగిన మ్యాచ్లో అతడు బెంచ్కే పరిమితమయ్యాడు. మ్యాచ్ అనంతరం సూర్యకుమార్ యాదవ్ ప్రత్యేకంగా వెల్లలాగే వద్దకు వెళ్లి మాట్లాడి ఓదార్చాడు. సూర్య ఆడిన ఈ మాటలు, ఓదార్చే వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.
ఇదిలా ఉండగా ఆసియా కప్లో భాగంగా శ్రీలంకతో జరిగిన సూపర్ ఓవర్ మ్యాచ్లో భారత్ సత్తా చాటింది. తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన టీమ్ఇండియా 202/5 పరుగులు చేసింది. ఆ తర్వాత బ్యాటింగ్కు దిగిన శ్రీలంక 20 ఓవర్లలో 5 వికెట్ల నష్టానికి 202 పరుగులు చేసింది. అనంతరం మ్యాచ్ సూపర్ ఓవర్కు వెళ్లడంతో ఫలితం తేలింది. సూపర్ ఓవర్లో అర్ష్దీప్ 5 బంతుల్లో కేవలం 2 పరుగులే చేసి 2 వికెట్లు తీశాడు. ఆ తర్వాత భారత్ తరఫున బ్యాటింగ్ వచ్చిన కెప్టెన్ సూర్య కుమార్ తొలి బంతికే 3 పరుగులు చేయడంతో భారత్ విజయం సాధించింది.
సూపర్ ఓవర్లో గెలిచిన భారత్- ఆసక్తికర పోరులో పోరాడి ఓడిన శ్రీలంక
సూర్యకుమార్ మ్యాచ్ ఫీజులో 30 శాతం కోత- భారత్, పాకిస్థాన్ ఆటగాళ్లపై ఐసీసీ చర్యలు