చరిత్ర సృష్టించిన అర్షదీప్- రికార్డుల్లోకెక్కిన శాంసన్- ఒమన్​తో మ్యాచ్​లో రేర్ ఫీట్స్

అర్షదీప్ అదరహో, సంజు 'సూపర్'- ఒమన్​తో మ్యాచ్​లో మనోళ్ల అరుదైన రికార్డులు

Ind vs Oman Asia Cup 2025
Ind vs Oman Asia Cup 2025 (Source : Associated Press)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 20, 2025 at 9:55 AM IST

Updated : September 20, 2025 at 10:18 AM IST

Ind vs Oman Asia Cup 2025 : టీమ్ఇండియా స్టార్ పేసర్ అర్షదీప్ సింగ్ చరిత్ర సృష్టించాడు. ఆసియా కప్​లో తాజాగా ఒమన్​తో జరిగిన మ్యాచ్​లో భారత పేసర్ అరుదైన ఘనత సాధించి రికార్డులకెక్కాడు. ఈ టోర్నమెంట్​లో తొలి రెండు మ్యాచ్​ల్లో బెంచ్​కే పరిమితమైన అర్షదీప్ ఒమన్​తో మ్యాచ్​లో బరిలో దిగాడు. ఆడిన తొలి మ్యాచ్​లోనే అర్షదీప్ ​ఈ ఘనత సాధించాడు. ఇంతకీ ఆ రికార్డ్ ఏంటంటే?

ఏకైక బౌలర్​గా
ఈ మ్యాచ్​లో అర్షదీప్ నాలుగు ఓవర్ల కోటాలో 37 పరుగులిచ్చి 1 వికెట్ దక్కించుకున్నాడు. ఒమన్ బ్యాటర్ వినాయక్ శుక్లాను అర్షదీప్ పెవిలియన్ చేర్చాడు. ఈ క్రమంలోనే అతడు అంతర్జాతీయ టీ20ల్లో 100 వికెట్ల మైలురాయి అందుకున్నాడు. దీంతో భారత్ తరఫున టీ20ల్లో ఈ ఘనత సాధించిన తొలి బౌలర్​గా అర్షదీప్ రికార్డ్ సృష్టించాడు. ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్​లో అరంగేట్రం చేసిన మూడేళ్లలోనే అర్షదీప్ ఈ ఘనత సాధించడం విశేషం.

2022లో క్రికెట్​లో ఎంట్రీ ఇచ్చిన అర్షదీప్ ఇప్పటిదాకా 64 మ్యాచ్​లు ఆడాడు. ఇందులో 8.31 ఎకనమీతో అతడు 100 వికెట్లు నేలకూల్చాడు. రెండుసార్లు 4 వికెట్ల ప్రదర్శన చేశాడు. ఓ మ్యాచ్​లో 9 పరుగులిచ్చి 4 వికెట్లు తీయడం అతడి అత్యుత్తమ ప్రదర్శన. అర్షదీప్ తర్వాత ఈ లిస్ట్​లో యుజ్వేంద్ర చాహల్ ఉన్నాడు. అతడు 80 మ్యాచ్​ల్లో 96 వికెట్లు పడగొట్టాడు. అయితే చాహల్ చివరిసారిగా 2023లో అంతర్జాతీయ టీ20లో ఆడాడు. ఆ తర్వాత టీ20 వరల్డ్​కప్​, పలు సిరీస్​లకు ఎంపికైనా బెంచ్​కే పరిమితమయ్యాడు.

అంతర్జాతీయ టీ20ల్లో భారత్ తరఫున అత్యధిక వికెట్లు పడగొట్టిన బౌలర్లు

  • అర్షదీప్ సింగ్ - 100 వికెట్లు (64 మ్యాచ్​లు)
  • యుజ్వేంద్ర చాహల్ - 96 వికెట్లు (80 మ్యాచ్​లు)
  • హార్దిక్ పాండ్య - 96 వికెట్లు (117 మ్యాచ్​లు)
  • జస్ప్రీత్ బుమ్రా - 92 వికెట్లు (72 మ్యాచ్​లు)
  • భువనేశ్వర్ కుమార్ - 90 వికెట్లు (87 మ్యాచ్​లు)

సంజు 'సూపర్'
కాగా, బ్యాటర్ సంజు శాంసన్ ఈ మ్యాచ్​లో ఆకట్టుకున్నాడు. వికెట్లు పడుతున్న క్రమంలో కీలక (45 బంతుల్లో 56 పరుగులు) ఇన్నింగ్స్​తో అదరగొట్టాడు. దీంతో అతడికి మ్యాన్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ అవార్డు లభించింది. అయితే టీ20ల్లో అతడికి ఇది మూడో మ్యాన్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ అవార్డ్ కావడం విశేషం. ఈ క్రమంలోనే సంజు కూడా అరుదైన ఘనత సాధించాడు. ఇంటర్నేషనల్ టీ20ల్లో భారత్ నుంచి మూడుసార్లు ఆఫ్ ది మ్యాచ్ అవార్డ్ అందుకున్న తొలి వికెట్ కీపర్​గా రికార్డు కొట్టాడు. గతంలో ఏ వికెట్ కీపరైనా ఒకసారికి మించి ఈ అవార్డు దక్కించుకోలేదు. అలాగే ఆసియా కప్​లో భారత్ తరఫున హాఫ్ సెంచరీ చేసిన తొలి వికెట్ కీపర్ కూడా శాంసనే కావడం విశేషం.

ఇక మ్యాచ్ విషయానికొస్తే, తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన టీమ్ఇండియా 20 ఓవర్లలో 8 వికెట్ల నష్టానికి 188 పరుగులు చేసింది. శాంసన్ (56 పరుగులు), అభిషేక్ శర్మ (38 పరుగులు), తిలక్ వర్మ (29 పరుగులు), అక్షర్ పటేల్ (26 పరుగులు) రాణించారు. అనంతరం ఛేదనలో ఒమన్ పోరాడినప్పటికీ, 20 ఓవర్లలో 167-4 స్కోర్​కు పరిమితమైంది. టీమ్ఇండియా బౌలర్లలో హార్దిక్, అర్షదీప్, హర్షిత్, కుల్దీప్ యాదవ్ తలో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.

ఆసియా కప్ 2025 : ఒమన్‌పై టీమ్‌ఇండియా విజయం

6,6,6,6,6, సిక్స్​లతో మహ్మద్ నబీ విధ్వంసం- వరల్డ్​ రికార్డ్ కొట్టిన అఫ్గాన్ బ్యాటర్

IND VS OMAN ASIA CUP 2025ARSHDEEP SINGH DEBUTARSHDEEP SINGH WICKETSMOST T20 WICKETS FOR INDIAASIA CUP 2025

