అర్షదీప్ అదరహో, సంజు 'సూపర్'- ఒమన్తో మ్యాచ్లో మనోళ్ల అరుదైన రికార్డులు
Published : September 20, 2025 at 9:55 AM IST|
Updated : September 20, 2025 at 10:18 AM IST
Ind vs Oman Asia Cup 2025 : టీమ్ఇండియా స్టార్ పేసర్ అర్షదీప్ సింగ్ చరిత్ర సృష్టించాడు. ఆసియా కప్లో తాజాగా ఒమన్తో జరిగిన మ్యాచ్లో భారత పేసర్ అరుదైన ఘనత సాధించి రికార్డులకెక్కాడు. ఈ టోర్నమెంట్లో తొలి రెండు మ్యాచ్ల్లో బెంచ్కే పరిమితమైన అర్షదీప్ ఒమన్తో మ్యాచ్లో బరిలో దిగాడు. ఆడిన తొలి మ్యాచ్లోనే అర్షదీప్ ఈ ఘనత సాధించాడు. ఇంతకీ ఆ రికార్డ్ ఏంటంటే?
ఏకైక బౌలర్గా
ఈ మ్యాచ్లో అర్షదీప్ నాలుగు ఓవర్ల కోటాలో 37 పరుగులిచ్చి 1 వికెట్ దక్కించుకున్నాడు. ఒమన్ బ్యాటర్ వినాయక్ శుక్లాను అర్షదీప్ పెవిలియన్ చేర్చాడు. ఈ క్రమంలోనే అతడు అంతర్జాతీయ టీ20ల్లో 100 వికెట్ల మైలురాయి అందుకున్నాడు. దీంతో భారత్ తరఫున టీ20ల్లో ఈ ఘనత సాధించిన తొలి బౌలర్గా అర్షదీప్ రికార్డ్ సృష్టించాడు. ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్లో అరంగేట్రం చేసిన మూడేళ్లలోనే అర్షదీప్ ఈ ఘనత సాధించడం విశేషం.
2022లో క్రికెట్లో ఎంట్రీ ఇచ్చిన అర్షదీప్ ఇప్పటిదాకా 64 మ్యాచ్లు ఆడాడు. ఇందులో 8.31 ఎకనమీతో అతడు 100 వికెట్లు నేలకూల్చాడు. రెండుసార్లు 4 వికెట్ల ప్రదర్శన చేశాడు. ఓ మ్యాచ్లో 9 పరుగులిచ్చి 4 వికెట్లు తీయడం అతడి అత్యుత్తమ ప్రదర్శన. అర్షదీప్ తర్వాత ఈ లిస్ట్లో యుజ్వేంద్ర చాహల్ ఉన్నాడు. అతడు 80 మ్యాచ్ల్లో 96 వికెట్లు పడగొట్టాడు. అయితే చాహల్ చివరిసారిగా 2023లో అంతర్జాతీయ టీ20లో ఆడాడు. ఆ తర్వాత టీ20 వరల్డ్కప్, పలు సిరీస్లకు ఎంపికైనా బెంచ్కే పరిమితమయ్యాడు.
అంతర్జాతీయ టీ20ల్లో భారత్ తరఫున అత్యధిక వికెట్లు పడగొట్టిన బౌలర్లు
- అర్షదీప్ సింగ్ - 100 వికెట్లు (64 మ్యాచ్లు)
- యుజ్వేంద్ర చాహల్ - 96 వికెట్లు (80 మ్యాచ్లు)
- హార్దిక్ పాండ్య - 96 వికెట్లు (117 మ్యాచ్లు)
- జస్ప్రీత్ బుమ్రా - 92 వికెట్లు (72 మ్యాచ్లు)
- భువనేశ్వర్ కుమార్ - 90 వికెట్లు (87 మ్యాచ్లు)
సంజు 'సూపర్'
కాగా, బ్యాటర్ సంజు శాంసన్ ఈ మ్యాచ్లో ఆకట్టుకున్నాడు. వికెట్లు పడుతున్న క్రమంలో కీలక (45 బంతుల్లో 56 పరుగులు) ఇన్నింగ్స్తో అదరగొట్టాడు. దీంతో అతడికి మ్యాన్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ అవార్డు లభించింది. అయితే టీ20ల్లో అతడికి ఇది మూడో మ్యాన్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ అవార్డ్ కావడం విశేషం. ఈ క్రమంలోనే సంజు కూడా అరుదైన ఘనత సాధించాడు. ఇంటర్నేషనల్ టీ20ల్లో భారత్ నుంచి మూడుసార్లు ఆఫ్ ది మ్యాచ్ అవార్డ్ అందుకున్న తొలి వికెట్ కీపర్గా రికార్డు కొట్టాడు. గతంలో ఏ వికెట్ కీపరైనా ఒకసారికి మించి ఈ అవార్డు దక్కించుకోలేదు. అలాగే ఆసియా కప్లో భారత్ తరఫున హాఫ్ సెంచరీ చేసిన తొలి వికెట్ కీపర్ కూడా శాంసనే కావడం విశేషం.
ఇక మ్యాచ్ విషయానికొస్తే, తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన టీమ్ఇండియా 20 ఓవర్లలో 8 వికెట్ల నష్టానికి 188 పరుగులు చేసింది. శాంసన్ (56 పరుగులు), అభిషేక్ శర్మ (38 పరుగులు), తిలక్ వర్మ (29 పరుగులు), అక్షర్ పటేల్ (26 పరుగులు) రాణించారు. అనంతరం ఛేదనలో ఒమన్ పోరాడినప్పటికీ, 20 ఓవర్లలో 167-4 స్కోర్కు పరిమితమైంది. టీమ్ఇండియా బౌలర్లలో హార్దిక్, అర్షదీప్, హర్షిత్, కుల్దీప్ యాదవ్ తలో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.
ఆసియా కప్ 2025 : ఒమన్పై టీమ్ఇండియా విజయం
