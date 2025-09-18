ETV Bharat / sports

PM మోదీకి మెస్సీ బర్త్​ డే గిఫ్ట్- ఏం పంపించాడంటే?

ప్రధాని మోదీకి గిఫ్ట్ పంపింటిన మెస్సీ- బర్త్ డే స్పెషల్​గానే!

Lionel Messi Gift To Modi
Lionel Messi Gift To Modi (Source : ANI, Messi Insta)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 18, 2025 at 2:50 PM IST

Lionel Messi Gift To Modi : భారత ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ బుధవారం 75వ పుట్టినరోజు జరుపుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయనకు సినీ, క్రీడా, రాజకీయ ప్రముఖులు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఆయనకు గ్లోబల్ లీడర్లు సైతం సోషల్ మీడియాలో విషెస్ తెలియజేశారు. ఈ క్రమమలోనే వరల్డ్​ ఫేమస్ ఫుట్‌బాల్ స్టార్ అర్జెంటీనా ఆటగాడు లియోనెల్ మెస్సీ కూడా ప్రధాని మోదీకి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.

అయితే అందరిలాగా కేవలం విషెస్​తో మెస్సీ ఆగిపోలేదు. మోదీకి పుట్టినరోజు బహుమతిని కూడా పంపారు. మెస్సీ సంతకం చేసిన 2022 ప్రపంచ కప్ జెర్సీని బహుమతిగా పంపారు. మెస్సీ నాయకత్వంలో అర్జెంటీనా జట్టు 2022 ప్రపంచ కప్‌ను గెలుచుకుంది. మెస్సీ ధరించిన జెర్సీని తాను ప్రధాన మంత్రికి పంపినట్లు సతద్రు దత్తా వెల్లడించారు. కాగా ఈ ఏడాది చివరిలో మెస్సీ భారత్​ను సందర్షిస్తారు. వ్యాపారవేత్త, మెస్సీ టూర్ ప్రమోటర్ సతద్రు దత్తా దీనికి బాధ్యత వహించారు.

Lionel Messi
లియోనల్ మెస్సీ (Source : IANS)

మెస్సీ ప్రధాని మోదీకి పంపిన బహుమతి గురించి దత్తా మాట్లాడారు. "భారత పర్యటన గురించి చర్చించడానికి ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరిలో నేను మెస్సీని కలిశాను. అదే సమయంలో మోదీ 75వ పుట్టినరోజు గురించి కూడా చెప్పాను. ఆ సమయంలో మెస్సీ తన 2022 ప్రపంచ కప్ జెర్సీపై సంతకం చేసి ప్రధాని మోదీ పుట్టినరోజున బహుమతిగా ఇస్తానని చెప్పాడు. ఈ బహుమతిని మెస్సీ 2- 3 రోజుల్లో ప్రధాని మోదీకి అందజేయన్నాడు" అని దత్తా అన్నారు.

మెస్సీ భారత పర్యటన
ఫుట్‌బాల్ స్టార్ మెస్సీ ఈ ఏడాది డిసెంబర్ 13న భారత్​ను సందర్శించే అవకాశం ఉంది. ఆయన మొదట కోల్‌కతాను సందర్శించి, ఆపై డిసెంబర్ 14న ముంబయికి వెళ్తారు. మరుసటి రోజు, డిసెంబర్ 15న దిల్లీకి బయలుదేరుతారు. మెస్సీ భారత పర్యటనలో భారత్​లో ఫుట్‌బాల్‌ను ప్రోత్సహించడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నట్లు దత్తా చెప్పారు.

"గోట్ టూర్ ఆఫ్ ఇండియా 2025" అని పిలువనున్న ఈ పర్యటనలో మెస్సీ మొదట కోల్‌కతా, తరువాత ముంబయి, న్యూదిల్లీల్లో సందర్శిస్తారు. డిసెంబర్ 15న దేశ రాజధానిలోని ప్రధాని అధికారిక నివాసంలో మోదీతో సమావేశం కూడా ఉంటుంది. ఈ సమావేశంతో పర్యటన ముగుస్తుంది. 2011 తర్వాత అర్జెంటీనా దిగ్గజం భారత్​ను సందర్శించడం ఇదే మొదటిసారి. 2011లో కోల్‌కతాలోని సాల్ట్ లేక్ స్టేడియం వేదికగా మెస్సీ, వెనిజువెలాతో మ్యాచ్ ఆడటానికి భారత్​కు వచ్చాడు.

విరాట్ కోహ్లీ విషెస్
అలాగే టీమ్ఇండియా స్టార్ క్రికెటర్ విరాట్ కోహ్లీ కూడా మోదీకి పుట్టిన రోజు శుభాకాంక్షలు తెలిపాడు. ఈ మేరకు ఎక్స్​లో ట్వీట్ చేశాడు. దేశం కోసం ప్రధాని మోదీ చేసిన కృషిని కోహ్లీ ప్రశంసించాడు. ఇవి భారతదేశాన్ని ప్రపంచంలోని అన్ని దేశాలలో ఉన్నత స్థానానికి చేర్చాయని పేర్కొన్నాడు.

"మన గౌరవనీయ ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీజీ కి హృదయపూర్వక పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు. దేవుడు మీకు ఎల్లప్పుడూ మంచి ఆరోగ్యం, ఆనందాన్ని ప్రసాదించు గాక. మన అందమైన దేశం కోసం మీరు చేసిన ప్రయత్నాలు ప్రపంచంలోని అన్ని దేశాలలో మమ్మల్ని ఉన్నత స్థానానికి చేర్చాయి. జై హింద్, సర్" అని విరాట్ మోదీని ట్యాగ్ చేస్తూ ట్వీట్ చేశాడు.

LIONEL MESSI GIFT TO MODIMESSI MODI JERSEY GIFTMESSI INDIA VISIT 2025CRICKETER WISHES TO MODIMODI BIRTHDAY

