టీమ్ఇండియా జెర్సీ స్పాన్సర్​ కన్ఫార్మ్- మ్యాచ్​కు రూ.4.5 కోట్లు

టీమ్ఇండియా జెర్సీ కొత్త స్పాన్సర్​గా అపోలో టైర్స్​

JERSEY Sponser
JERSEY Sponser (Source : AFP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 16, 2025 at 4:00 PM IST

Team India Jersey Sponser : భారత్‌ క్రికెట్‌ జట్టుకు కొత్త జెర్సీ స్పాన్సర్‌ వచ్చేసింది. ప్రముఖ టైర్ల తయారీ సంస్థ అపోలో టైర్స్‌ జెర్సీ స్పాన్సర్‌ హక్కులను దక్కించుకుంది. 2027 వరకు భారత్‌ ఆడే మ్యాచ్‌లకు జెర్సీ స్పాన్సర్‌గా అపోలో టైర్స్‌ వ్యవహరించనున్నట్లు బీసీసీఐ ప్రకటించింది. ఇందుకోసం ఒక్కో మ్యాచ్‌కు రూ. 4.50 కోట్లను అపోలో టైర్స్‌ చెల్లించనున్నట్లు వెల్లడించింది.

గతంలో స్పాన్సర్‌గా ఉన్న డ్రీమ్11 ప్రతి మ్యాచ్‌కు రూ.4 కోట్లు చెల్లించేది. ఇక కొత్త స్పాన్సర్ అపోలో టైల్ 2028 దాకా కొనసాగనుంది. ఈ మధ్య కాలం టీమ్ఇండియా 130 మ్యాచ్​లు (అన్ని ఫార్మాట్లు కలిపి) ఆడనుంది. కాగా, తాజా బిడ్డింగ్​ను అపోలో టైర్స్ గెలుచుకుంది. ఇందులో కాన్వా , JK టైర్ పాల్గొన్నాయి. ఇక బిర్లా ఆప్టస్ పెయింట్స్ కూడా టీమ్ఇండియా స్పాన్సర్‌గా మారడానికి ఆసక్తి చూపింది. కానీ, బిడ్‌లో పాల్గొనడానికి ఇష్టపడలేదు. పలు కంపెనీల పోటీలో అపోలో టైర్స్ బిడ్​ను దక్కించుకుంది.

అప్పుడేనా?
భారత పురుషుల జట్టు ప్రస్తుతం దుబాయ్‌లో జరుగుతున్న ఆసియా కప్‌లో స్పాన్సర్ లేకుండా ఆడుతోంది. అదే సమయంలో, భారత మహిళా జట్టు కూడా ఆస్ట్రేలియాతో జరిగే మూడు మ్యాచ్‌ల వన్డే సిరీస్‌లో స్పాన్సర్ లేకుండానే పాల్గొంటోంది. ఇకపై, టీమ్ఇండియా జెర్సీపై అపోలో టైర్స్ కనిపించనుంది. అయితే ప్రస్తుతం ఉన్న ఆసియా కప్​లో కాకుండా, ఇది వచ్చే నెలలో ఆస్ట్రేలియా టూర్​లో పురుషుల జట్టు కొత్త స్పాన్సర్ జెర్సీలో కనిపించనుంది.

మహిళలకు అప్పుడే
ఇక పురుషుల మ్యాచ్​ల కంటే ముందుగానే మహిళల క్రికెట్​లో జెర్సీపై కొత్త స్పాన్సర్ లోగో ఉండనుంది. ఈ నెలలో ప్రారంభం కానున్న మహిళల వన్డే వరల్డ్​కప్​లో టీమ్ఇండియా కొత్త స్పాన్సర్ జెర్సీలో కనిపించనుంది. సెప్టెంబర్ 30న భారత్ తమ తొలి మ్యాచ్​లో శ్రీలంను ఢీ కొట్టనుంది.

అపోలో టైర్స్‌
ఇక అపోలో టైర్స్ లిమిటెడ్ ప్రపంచంలోనే 7వ అతిపెద్ద టైర్ తయారీ సంస్థ. దిన్ని 1972లో ప్రారంభించారు. ఇది ఒక భారతీయ టైర్ కంపెనీ. దీని మొదటి ప్లాంట్ భారతదేశంలోని కేరళలోని త్రిస్సూర్‌లోని పెరంబ్రాలో ప్రారంభించారు. భారత్​తోపాటు పాటు, దీని వ్యాపారం నెదర్లాండ్స్, హంగేరీలో కూడా నిర్వహిస్తున్నారు. ఓంకార్ సింగ్ కన్వర్, వైస్ చైర్మన్ నీరజ్ కన్వర్ అపోలో టైర్స్ చైర్మన్​గా ఉన్నారు.

డ్రీమ్ 11 రద్దు
కాగా, టీమ్ఇండియాకు జెర్సీ స్పాన్సర్​గా ఉన్న డ్రీమ్ 11 ఇటీవల అగ్రిమెంట్ రద్దు చేసుకుంది. రీసెంట్​గా కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చిన 2025 ఆన్‌లైన్‌ గేమింగ్‌ యాక్ట్​ చట్టం కారణంగా డ్రీమ్ 11 అగ్రిమెంట్ నుంచి తప్పుకుంది. 2023లో నాలుగేళ్లపాటు డ్రీమ్ 11కు ఒప్పందం ఉంది. కానీ, 2025 ఆన్‌లైన్‌ గేమింగ్‌ యాక్ట్​ చట్టం కారణంగా డ్రీమ్ 11 తప్పుకుంది. అయితే లీగల్ కారణాల వల్లే తప్పుకున్నందున బీసీసీఐ కూడా డ్రీమ్ 11కు ఎలాంటి జరిమానా విధించలేదు. దీంతో జట్టుకు కొత్త స్పాన్సర్ అవసరమైంది. ఈ క్రమంలోనే హక్కులను అపోలో టైర్స్ దక్కించుకుంది.

టీమ్ఇండియా స్పాన్సర్ బిడ్డింగ్ రూల్స్- ఆ కంపెనీలకు నో ఛాన్స్

జెర్సీ స్పాన్సర్‌షిప్ రేటు పెంచేసిన BCCI - ఒక్కో మ్యాచ్​కు అన్ని కోట్లా?

