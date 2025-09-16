ETV Bharat / sports

విరాట్ కోహ్లీ బయోపిక్ తీయను- నేను కష్టమైన సబ్జెక్ట్​నే ఎంచుకుంటా : డైరెక్టర్

విరాట్ చాలా ఎమోషనల్, బ్యూటిఫుల్ పర్సన్​ అంటూ కితాబు

Bollywood Director On Kohli Biopic : భారత క్రికెట్‌లో విరాట్‌ కోహ్లీది ప్రత్యేక స్థానం. సచిన్, ధోనీ తరువాత ఆ స్థాయిలో భారత క్రికెట్‌ జట్టుకు కెప్టెన్‌గా వ్యవహరించి మంచి పేరు అందుకున్నాడు. అశేష అభిమానులను సొంతం చేసుకున్నాడు. ముఖ్యంగా కోహ్లీ సాధించిన విజయాలు, రికార్డుల గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు. కేవలం కోహ్లీ కోసమే క్రికెట్ మ్యాచ్ లు చూసే వారు చాలామంది ఉన్నారు. కేవలం ఆటతోనే కాదు తన ప్రవర్తన, క్రమశిక్షణతోనూ అందరి మన్ననలు అందుకున్నాడు.

అయితే ఇక విరాట్ కోహ్లీ పర్సనల్ లైఫ్​లో కూడా ఎన్నో ఆసక్తికర మలుపులు ఉన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో క్రికెట్ అభిమానులు విరాట్ కోహ్లీ బయోపిక్ వస్తే చూడాలని ఎప్పటి నుంచో కోరుకుంటున్నారు. గతంలో దీనికి సంబంధించి పలు ఊహాగానాలు వినిపించాయి. కానీ ఇప్పటి వరకు ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన రాలేదు. ఇప్పుడు కోహ్లీ బయోపిక్​పై బాలీవుడ్ డైరెక్టర్ అనురాగ్ కశ్యప్ మాట్లాడారు.

తన అప్​కమింగ్ మూవీ నిశాంఛి ప్రమోషన్లలో భాగంగా ఇచ్చిన ఓ ఇంటర్వ్యూలో తాను విరాట్​ కోహ్లీ బయోపిక్​కు దర్శకత్వం వహించాలనుకోవడం లేదని ఆయన తెలిపారు. విరాట్ కోహ్లీ బయోపిక్​ను తాను ఎప్పటికీ తీయనని వెల్లడించారు. "నేను కోరుకుంటానో లేదో నాకు తెలియదు. ఎందుకంటే అతడు ఇప్పటికే చాలా మందికి ఓ హీరో. నేను బయోపిక్ చేయాల్సి వస్తే, ఒక వ్యక్తి జీవితంలో కష్టమైనదాన్ని మాత్రమే ఎంచుకుంటాను" అని తెలిపారు.

"విరాట్​ ఒక బ్యూటిఫుల్ పర్సన్. నాకు అతడు వ్యక్తిగతంగా తెలుసు. చాలా భావోద్వేగానికి లోనవుతాడు, అద్భుతమైన క్రమశిక్షణ కలిగిన అద్భుతమైన వ్యక్తి. సామాన్యుల్లో భాగం కావడానికి రెడీగా ఉంటాడు. ఎప్పుడూ దూరంగా ఉండటానికి ఇష్టపడడు. అందుకే నేను ఎల్లప్పుడూ ఆరాధించే వ్యక్తుల్లో అతడు కూడా" అని చెప్పారు. కోహ్లీని వేరే క్రికెటర్​తో పోల్చితే బాధ కలుగుతుందని చెప్పుకొచ్చారు.

ఇక అనురాగ్ విషయానికొస్తే, ఇప్పటికే ఆయన వైవిధ్యమైన సినిమాలతో సినీ ఇండస్ట్రీలో దర్శకుడిగా ప్రత్యేక గుర్తింపు సంపాదించుకున్నారు. దేవ్ డి, గ్యాంగ్స్ ఆఫ్ వస్సేపూర్ పార్ట్ 1 & పార్ట్ 2, రామన్ రాఘవ్ 2.0, లస్ట్ స్టోరీస్ వంటి వివిధ సినిమాలు రూపొందించి మెప్పించారు. అనేక హిట్స్​ను కూడా అందుకున్నారు. ఇప్పుడు యాక్టర్ గా అలరిస్తున్నారు. ఇప్పటికే కోలీవుడ్, మాలీవుడ్ లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చారు. ఇప్పుడు డెకాయిట్‌ తో టాలీవుడ్ లోకి అడుగుపెడుతున్నారు.

అదే సమయంలో ఇప్పుడు నిశాంఛి మూవీతో మరికొద్ది రోజుల్లో ప్రేక్షకుల ముందుకు రానున్నారు. ఐశ్వరి ఠాక్రే తొలిసారిగా నటిస్తున్న చిత్రం ఇదే. ఉత్తర్​ప్రదేశ్ నేపథ్యంకతో సాగనున్న ఆ సినిమాలో బబ్లూ, డబ్లూగా డ్యూయల్ రోల్​ పోషిస్తున్నారు. ఇందులో మోనికా పన్వర్, వేదిక పింటో, మహమ్మద్ జీషన్ అయూబ్, కుముద్ మిశ్రా కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. అనురాగ్ కశ్యప్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రం సెప్టెంబర్ 19న థియేటర్లలోకి రానుంది.

