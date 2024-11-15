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ఒకే ఇన్నింగ్స్​లో 10 వికెట్లు కూల్చిన అన్షుల్ కంబోజ్- 39 ఏళ్లలో తొలిసారి!

అన్షుల్ కంబోజ్ రేర్ రికార్డ్- 39ఏళ్లలో తొలిసారి అలా!

Anshul Kamboj 10 Wickets
Anshul Kamboj 10 Wickets (Source: IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : 2 hours ago

Anshul Kamboj 10 Wickets : హరియాణా యంగ్ ప్లేయర్ అన్షుల్ కంబోజ్ కెరీర్​లో అరుదైన ఘనత సాధించాడు. రంజీ మ్యాచ్​లో ఒకే ఇన్నింగ్స్​లో పది వికెట్లు పడగొట్టి రేర్ రికార్డు అందుకున్నాడు. లాహ్లీ బన్సీలాల్ స్టేడియం వేదికగా జరుగుతున్న హరియాణా- కేరళ మ్యాచ్​లో అన్షుల్ ఈ రికార్డు నమోదు చేశాడు. దీంతో రంజీ హిస్టరీలో ఈ ఫీట్ నమోదు చేసిన మూడో బౌలర్​గా అన్షుల్ రికార్డులకెక్కాడు. అయితే గత 39ఏళ్లలో మాత్రం ఇదే తొలిసారి.

రంజీలో ఈ ఘనత సాధించిన బౌలర్లు

  • 1956 - ప్రేమాంగ్స్ ఛటర్జీ (బంగాల్) vs అస్సాం - 10/20
  • 1985 - ప్రదీప్ సుందరం (రాజస్థాన్) vs విదర్భ - 10/78
  • 2024- అన్షుల్ కంబోజ్ (హరియాణా) vs కేరళ - 10 /49

23ఏళ్ల అన్షుల్ దెబ్బకు కేరళ తొలి ఇన్నింగ్స్​లో 291 పరుగులకు ఆలౌటైంది. ఈ ఇన్నింగ్స్​లో 30.1 ఓవర్లు బౌలింగ్ చేసిన అన్షుల్ 49 పరుగులిచ్చి 10 వికెట్లు దక్కించుకున్నాడు. అందులో 9 మెయిడెన్లు ఉన్నాయి.

Anshul Kamboj 10 Wickets : హరియాణా యంగ్ ప్లేయర్ అన్షుల్ కంబోజ్ కెరీర్​లో అరుదైన ఘనత సాధించాడు. రంజీ మ్యాచ్​లో ఒకే ఇన్నింగ్స్​లో పది వికెట్లు పడగొట్టి రేర్ రికార్డు అందుకున్నాడు. లాహ్లీ బన్సీలాల్ స్టేడియం వేదికగా జరుగుతున్న హరియాణా- కేరళ మ్యాచ్​లో అన్షుల్ ఈ రికార్డు నమోదు చేశాడు. దీంతో రంజీ హిస్టరీలో ఈ ఫీట్ నమోదు చేసిన మూడో బౌలర్​గా అన్షుల్ రికార్డులకెక్కాడు. అయితే గత 39ఏళ్లలో మాత్రం ఇదే తొలిసారి.

రంజీలో ఈ ఘనత సాధించిన బౌలర్లు

  • 1956 - ప్రేమాంగ్స్ ఛటర్జీ (బంగాల్) vs అస్సాం - 10/20
  • 1985 - ప్రదీప్ సుందరం (రాజస్థాన్) vs విదర్భ - 10/78
  • 2024- అన్షుల్ కంబోజ్ (హరియాణా) vs కేరళ - 10 /49

23ఏళ్ల అన్షుల్ దెబ్బకు కేరళ తొలి ఇన్నింగ్స్​లో 291 పరుగులకు ఆలౌటైంది. ఈ ఇన్నింగ్స్​లో 30.1 ఓవర్లు బౌలింగ్ చేసిన అన్షుల్ 49 పరుగులిచ్చి 10 వికెట్లు దక్కించుకున్నాడు. అందులో 9 మెయిడెన్లు ఉన్నాయి.

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