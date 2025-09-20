ETV Bharat / sports

చైనాలో సత్తా చాటిన చెన్నై యువకుడు- ప్రపంచ స్కేటింగ్ పోటీల్లో భారత తొలి స్వర్ణం

ప్రపంచ స్పీడ్ స్కేటింగ్ ఛాంపియన్‌షిప్‌లో చెన్నై కుర్రాడి ఘనత- అదే టోర్నమెంట్‌లో 500 మీటర్ల స్ప్రింట్‌లో కాంస్యం- స్కేటింగ్‌కు పెరుగుతున్న ఆదరణ

Anand Kumar skating gold medal : క్రీడా రంగంలో భారతీయుల ఘనత గురించి ఎంత చెప్పినా తక్కువే. ఎక్కడో ఒక చోట కొత్త ప్రతిభతో యువతి యువకులు ప్రపంచం ముందు దేశ గౌరవాన్ని మరొస్థాయికి తీసుకు వెళుతున్నారు. ఇక ఇటీవల చెన్నై యువకుడు ఒక చరిత్ర సృష్టించాడు. అంతర్జాతీయ స్థాయిలో భారత్ పేరు గర్వంగా నిలబెట్టాడు. కానీ ఈ విజయం వెనుక ఉన్న కష్టాలు, త్యాగాలు, కుటుంబం ఇచ్చిన సహకారం ఎప్పటికీ మరచిపోలేనివని కనిపిస్తున్నాయి. అతడి కథ ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా చర్చనీయాంశం మారింది. ఆ వివరాల్లోకి వెళితే..

చైనాలో మెరిసిన భారత్‌
చైనాలో సెప్టెంబర్ 13 నుంచి ప్రారంభమైన స్పీడ్ స్కేటింగ్ ప్రపంచ ఛాంపియన్‌షిప్‌లో తమిళనాడుకు చెందిన ఆనంద్ కుమార్ వెల్‌కుమార్ భారత తరఫున పోటీలోకి దిగాడు. పురుషుల 1000 మీటర్ల స్ప్రింట్ విభాగంలో కేవలం 1 నిమిషం 23.924 సెకన్లలో గమ్యం చేరి బంగారు పతకాన్ని సాధించాడు. అంతేకాదు, ఇది భారత స్కేటింగ్ చరిత్రలో తొలి స్వర్ణం కావడంతో అతని పేరు ప్రత్యేకంగా నిలిచింది.

స్వర్ణంతో పాటు కాంస్యం కూడా
ఈ ఒక్క పతకంతోనే కాకుండా ఆనంద్ మరొక అద్భుతం సాధించాడు. పురుషుల 500 మీటర్ల స్ప్రింట్‌లో 43.72 సెకన్లలో రేస్ పూర్తి చేసి మూడో స్థానంలో నిలిచి కాంస్య పతకాన్ని కూడా దక్కించుకున్నాడు. ఒకే టోర్నమెంట్‌లో రెండు పతకాలు సాధించి భారత్‌కు మరింత గౌరవం తీసుకొచ్చాడు. ఆనంద్ కుమార్ చెన్నైలోని కేకే నగర్‌కు చెందినవాడు. ప్రస్తుతం ఇంజనీరింగ్ ఫైనల్ ఇయర్ చదువుతున్నాడు. చిన్నప్పటి నుంచే స్కేటింగ్‌పై మక్కువ కలిగిన అతను ఐదేళ్ల వయసు నుంచే ఈ క్రీడలో నైపుణ్యం సాధించడానికి శిక్షణ ప్రారంభించాడు. దేశీయ స్థాయిలో అనేక మెడల్స్ గెలిచి, 2018 నుంచి అంతర్జాతీయ పోటీల్లోనూ పాల్గొంటూ ప్రదర్శన కనబరుస్తున్నాడు.

“నా కుమారుడు ఐదేళ్ల వయసు నుంచే స్కేటింగ్‌పై ఆసక్తి చూపాడు. కష్టపడి సాధన చేశాడు. 2021లో జూనియర్ విభాగంలో స్వర్ణం గెలిచిన తర్వాత ఈసారి పురుషుల 1000 మీటర్ల విభాగంలో విజయం సాధించడం మరపురాని క్షణం. చైనాలో జరుగుతున్న పోటీలో మా కుమారుడు గెలుస్తాడని ఊహించలేదు. కానీ ప్రధాని, ముఖ్యమంత్రి వంటి నాయకులు మా కొడుక్కి అభినందనలు చెప్పడం మాకు చాలా గర్వంగా అనిపించింది. ఇది మా జీవితంలో మరచిపోలేని క్షణం

--ఆనంద్ తల్లిదండ్రులు

స్కేటరర్ అయిన ఆనంద్ సోదరి సుభి మాట్లాడుతూ, "తమిళనాడుకు చెందిన ఓ ఆటగాడు ప్రపంచ స్థాయిలో బంగారు పతకం గెలవడం రాష్ట్రానికి గర్వకారణం. ఈ విజయం తర్వాత భారత్‌లో స్కేటింగ్ ప్రాధాన్యం మరింత పెరుగుతుందని ఆశిస్తున్నాం. ఇతర రాష్ట్రాలతో పోలిస్తే తమిళనాడు ప్రభుత్వం ఈ క్రీడకు ఇచ్చే ప్రోత్సాహం విశేష" అని చెప్పింది.

భారత స్కేటింగ్ చరిత్రలో కొత్త పేజీ
ఆనంద్ విజయం కేవలం అతని వ్యక్తిగత విజయమే కాదు, దేశానికి ఒక చరిత్రాత్మక ఘనత. భారతదేశంలో ఇప్పటివరకు స్కేటింగ్‌కు అంతగా గుర్తింపు లేకపోయినా, ఆయన విజయంతో ఈ క్రీడపై కొత్త ఆశలు పుడుతున్నాయి. అంతర్జాతీయ వేదికపై ఇలాంటి ఫలితాలు రావడం ద్వారా భవిష్యత్తులో యువతి యువకులు స్కేటింగ్‌ను తమ కెరీర్‌గా ఎంచుకోవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

గిరీశ్ శర్మ
ఈ టోర్నమెంట్‌లో మరో యువ భారత ఆటగాడు గిరీశ్ శర్మ జూనియర్ విభాగంలో పురుషుల 1000 మీటర్ల స్ప్రింట్‌లో బంగారు పతకం గెలిచాడు. జూనియర్ స్థాయిలో ఇంత పెద్ద విజయాన్ని సాధించిన తొలి భారత ఆటగాడిగా నిలిచాడు. ఇలా ఒకే ఛాంపియన్‌షిప్‌లో ఇద్దరు భారత ఆటగాళ్లు చరిత్ర సృష్టించడం విశేషం. ఈ విజయంతో భారత స్కేటింగ్‌కు కొత్త అవకాశాలు తెరుచుకున్నాయి. కానీ అంతర్జాతీయ స్థాయిలో నిరంతరం రాణించాలంటే క్రీడాకారులకు తగిన సౌకర్యాలు, శిక్షణ, ఆర్థిక సహాయం అవసరం. ఈ విజయాల తర్వాత ప్రభుత్వాలు మరింత దృష్టి పెడతాయని కుటుంబ సభ్యులు ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

