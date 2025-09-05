Asia Cup 2025 Hardik Pandya : 2025 ఆసియా కప్ టోర్నమెంట్ మరో నాలుగు రోజుల్లో ప్రారంభం కానుంది. దుబాయ్ వేదికగా టీ20 ఫార్మాట్లో ఈ టోర్నీ జరగనుంది. సెప్టెంబర్ 10న భారత్ తమ తొలి మ్యాచ్లో యుఏఈతో తలపడనుంది. అయితే ఈ టోర్నీలో టీమ్ఇండియా ఆల్రౌండర్ హార్దిక్ పాండ్య ఓ అరుదైన రికార్డు సాధించే ఛాన్స్ ఉంది. ఆ ఘనత అందుకుంటే భారత తొలి క్రికెటర్గా చరిత్ర సృష్టించే అవకాశం ఉంది. మరి ఆ రికార్డ్ ఏంటంటే?
హార్దిక్ పాండ్య 2016లో టీ20తోనే అంతర్జాతీయ అరంగేట్రం చేశాడు. అప్పట్నుంచి 9ఏళ్లుగా భారత జట్టులో కీలక ప్లేయర్గా రాణిస్తున్నాడు. బ్యాటుతోపాటు, బంతితోనూ అద్భుతాలు సృష్టించి టీమ్ఇండియా అనేక విజయాల్లో కీలక పాత్ర పోషించాడు. అలా ఇప్పటిదాకా అంతర్జాతీయ టీ20 కెరీర్లో 114 మ్యాచ్ల్లో భారత్కు ప్రాతినిధ్యం వహించాడు. ఇందులో ఇప్పటిదాకా 1812 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో 5 హాఫ్ సెంచరీలు ఉన్నాయి. అలాగే బౌలింగ్లో 94 వికెట్లు పడగొట్టాడు.
రికార్డుల్లోకెక్కే ఛాన్స్
ఐపీఎల్ తర్వాత దాదాపు మూడు నెలల తర్వాత హార్దిక్ పాండ్య బరిలోకి దిగనున్నాడు. ఆసియా కప్లో కీలక ఆల్రౌండర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తించనున్నాడు. ఈ క్రమంలోనే పాండ్యను ఓ అరుదైన రికార్డు ఊరిస్తోంది. ఈ టోర్నీలోనే ఆ ఘనత అందుకునే అవకాశం ఉంది. పాండ్య ఇంకో 6 వికెట్లు పడగొడితే 100 టీ20 వికెట్లు పూర్తి చేసుకుంటాడు.
ఈ క్రమంలోనే అంతర్జాతీయ టీ20 కెరీర్లో భారత్ తరఫున 1000 పరుగులు, 100 వికెట్లు పూర్తి చేసిన ఏకైక క్రికెటర్గా రికార్డుల్లోకెక్కుతాడు. ఇదివరకు భారత్ నుంచి ఏ క్రికెటర్ కూడా టీ20ల్లో ఈ ఘనత సాధించలేదు. కానీ అరంగేట్రం చేసిన తొమ్మిదేళ్లకే చరిత్ర సృష్టించే అవకాశం పాండ్య ముంగిట ఉంది.
ఇలా రెండుసార్లే
పాండ్య ఈ ఘనత అందుకుంటే, ప్రపంచంలో ఈ రికార్డు సాధించిన మూడో క్రికెటర్గానూ నిలుస్తాడు. ఇంటర్నేషనల్ టీ20ల్లో ఇప్పటివరకు బంగ్లాదేశ్ మాజీ కెప్టెన్ షకీబ్ అల్ హసన్, ఆఫ్గానిస్థాన్ ఆల్రౌండర్ మహ్మద్ నబీ మాత్రమే 1000+ పరుగులతోపాటు, 100+ వికెట్లు పడగొట్టిన ప్లేయర్లుగా ఉన్నారు. దీంతో పాండ్య 100 వికెట్ల మైలురాయి అందుకోగానే, ప్రపంచంలోనే ఇంతటి అరుదైన ఘనత సాధించిన మూడో క్రికెటర్గా రికార్డు సృష్టిస్తాడు.
ఈ టోర్నీలోనే పక్కా
కాదా, ఈ టోర్నీలో టీమ్ఇండియా లీగ్, సూపర్ 4 స్టేజ్లో కలిసి ఐదు మ్యాచ్లు ఆడే ఛాన్స్ ఉంది. సెమీస్, ఫైనల్కు చేరుకుంటే ఇంకా ఎక్కువ మ్యాచ్లు ఆడుతుంది. అయితే ఈ రికార్డుకు పాండ్య కేవలం 6 వికెట్ల దూరంలోనే ఉన్నాడు. దీంతో ఆరు వికెట్లు పడగొట్టడం పాండ్యకు పెద్ద కష్టమేమీ కాదు. అందుకే ఈ టోర్నీలోనే హార్దిక్ ఈ ఘనత సాధించే ఛాన్స్ ఉంది.
𝐓𝐡𝐞 𝐛𝐚𝐭𝐭𝐥𝐞 𝐟𝐨𝐫 𝐀𝐬𝐢𝐚𝐧 𝐬𝐮𝐩𝐫𝐞𝐦𝐚𝐜𝐲 𝐢𝐬 𝐛𝐚𝐜𝐤! 🏏— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) July 26, 2025
The ACC Men’s T20I Asia Cup kicks off from 9th to 28th September in the UAE! 🤩
Get ready for thrilling matchups as the top 8 teams in Asia face off for continental glory! 👊#ACCMensAsiaCup2025 #ACC pic.twitter.com/JzvV4wuxna
దుబాయ్కు సూర్య, పాండ్య!
ఆసియా కప్ టోర్నీలో పాల్గొనేందుకు టీమ్ఇండియా ప్లేయర్లు ఇప్పటికే యూఏఈ చేరుకోగా, కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యూదవ్, హారిక్ గురువారం యూఏఈ బయల్దేరారు. ఈ ఇద్దరూ ముంబయి ఎయిర్పోర్టులో కనిపించారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారాయి.
ఆసియా కప్లో భారత్ లీగ్ మ్యాచ్లు
- సెప్టెంబర్ 10 - భారత్ vs యుఏఈ- దుబాయ్
- సెప్టెంబర్ 14 - భారత్ vs పాకిస్థాన్- దుబాయ్
- సెప్టెంబర్ 19 - భారత్ vs ఒమన్- అబుదాబి
