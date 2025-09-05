ETV Bharat / sports

చరిత్ర సృష్టించే దిశగా హార్దిక్ పాండ్య- ప్రపంచ క్రికెట్​లో ఇలా రెండుసార్లే! - ASIA CUP 2025

ఆసియా కప్​ టోర్నీ 2025- దుబాయ్ బయల్దేరిన సూర్యకుమార్, హార్దిక్ పాండ్య

Asia Cup 2025
Asia Cup 2025 (Source : Associated Press)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 5, 2025 at 10:09 AM IST

Asia Cup 2025 Hardik Pandya : 2025 ఆసియా కప్ టోర్నమెంట్ మరో నాలుగు రోజుల్లో ప్రారంభం కానుంది. దుబాయ్ వేదికగా టీ20 ఫార్మాట్​లో ఈ టోర్నీ జరగనుంది. సెప్టెంబర్ 10న భారత్ తమ తొలి మ్యాచ్​లో యుఏఈతో తలపడనుంది. అయితే ఈ టోర్నీలో టీమ్ఇండియా ఆల్​రౌండర్ హార్దిక్ పాండ్య ఓ అరుదైన రికార్డు సాధించే ఛాన్స్ ఉంది. ఆ ఘనత అందుకుంటే భారత తొలి క్రికెటర్​గా చరిత్ర సృష్టించే అవకాశం ఉంది. మరి ఆ రికార్డ్ ఏంటంటే?

హార్దిక్ పాండ్య 2016లో టీ20తోనే అంతర్జాతీయ అరంగేట్రం చేశాడు. అప్పట్నుంచి 9ఏళ్లుగా భారత జట్టులో కీలక ప్లేయర్​గా రాణిస్తున్నాడు. బ్యాటుతోపాటు, బంతితోనూ అద్భుతాలు సృష్టించి టీమ్ఇండియా అనేక విజయాల్లో కీలక పాత్ర పోషించాడు. అలా ఇప్పటిదాకా అంతర్జాతీయ టీ20 కెరీర్​లో 114 మ్యాచ్​ల్లో భారత్​కు ప్రాతినిధ్యం వహించాడు. ఇందులో ఇప్పటిదాకా 1812 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో 5 హాఫ్ సెంచరీలు ఉన్నాయి. అలాగే బౌలింగ్​లో 94 వికెట్లు పడగొట్టాడు.

రికార్డుల్లోకెక్కే ఛాన్స్
ఐపీఎల్​ తర్వాత దాదాపు మూడు నెలల తర్వాత హార్దిక్ పాండ్య బరిలోకి దిగనున్నాడు. ఆసియా కప్​లో కీలక ఆల్​రౌండర్​గా బాధ్యతలు నిర్వర్తించనున్నాడు. ఈ క్రమంలోనే పాండ్యను ఓ అరుదైన రికార్డు ఊరిస్తోంది. ఈ టోర్నీలోనే ఆ ఘనత అందుకునే అవకాశం ఉంది. పాండ్య ఇంకో 6 వికెట్లు పడగొడితే 100 టీ20 వికెట్లు పూర్తి చేసుకుంటాడు.

ఈ క్రమంలోనే అంతర్జాతీయ టీ20 కెరీర్​లో భారత్​ తరఫున 1000 పరుగులు, 100 వికెట్లు పూర్తి చేసిన ఏకైక క్రికెటర్​గా రికార్డుల్లోకెక్కుతాడు. ఇదివరకు భారత్​ నుంచి ఏ క్రికెటర్ కూడా టీ20ల్లో ఈ ఘనత సాధించలేదు. కానీ అరంగేట్రం చేసిన తొమ్మిదేళ్లకే చరిత్ర సృష్టించే అవకాశం పాండ్య ముంగిట ఉంది.

ఇలా రెండుసార్లే
పాండ్య ఈ ఘనత అందుకుంటే, ప్రపంచంలో ఈ రికార్డు సాధించిన మూడో క్రికెటర్​గానూ నిలుస్తాడు. ఇంటర్నేషనల్ టీ20ల్లో ఇప్పటివరకు బంగ్లాదేశ్ మాజీ కెప్టెన్ షకీబ్ అల్ హసన్, ఆఫ్గానిస్థాన్ ఆల్​రౌండర్ మహ్మద్ నబీ మాత్రమే 1000+ పరుగులతోపాటు, 100+ వికెట్లు పడగొట్టిన ప్లేయర్లుగా ఉన్నారు. దీంతో పాండ్య 100 వికెట్ల మైలురాయి అందుకోగానే, ప్రపంచంలోనే ఇంతటి అరుదైన ఘనత సాధించిన మూడో క్రికెటర్​గా రికార్డు సృష్టిస్తాడు.

ఈ టోర్నీలోనే పక్కా
కాదా, ఈ టోర్నీలో టీమ్ఇండియా లీగ్, సూపర్ 4 స్టేజ్​లో కలిసి ఐదు మ్యాచ్​లు ఆడే ఛాన్స్ ఉంది. సెమీస్, ఫైనల్​కు చేరుకుంటే ఇంకా ఎక్కువ మ్యాచ్​లు ఆడుతుంది. అయితే ఈ రికార్డుకు పాండ్య కేవలం 6 వికెట్ల దూరంలోనే ఉన్నాడు. దీంతో ఆరు వికెట్లు పడగొట్టడం పాండ్యకు పెద్ద కష్టమేమీ కాదు. అందుకే ఈ టోర్నీలోనే హార్దిక్ ఈ ఘనత సాధించే ఛాన్స్ ఉంది.

దుబాయ్​కు సూర్య, పాండ్య!
ఆసియా కప్ టోర్నీలో పాల్గొనేందుకు టీమ్ఇండియా ప్లేయర్లు ఇప్పటికే యూఏఈ చేరుకోగా, కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యూదవ్, హారిక్ గురువారం యూఏఈ బయల్దేరారు. ఈ ఇద్దరూ ముంబయి ఎయిర్​పోర్టులో కనిపించారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్​గా మారాయి.

ఆసియా కప్​లో భారత్ లీగ్ మ్యాచ్​లు

  • సెప్టెంబర్ 10 - భారత్ vs యుఏఈ- దుబాయ్
  • సెప్టెంబర్ 14 - భారత్ vs పాకిస్థాన్- దుబాయ్
  • సెప్టెంబర్ 19 - భారత్ vs ఒమన్- అబుదాబి

