యూఎస్ ఓపెన్ సెమీఫైనల్ - జకోవిచ్ను ఓడించిన అల్కరాస్
Published : September 6, 2025 at 7:39 AM IST
Alcaraz vs Djokovic 2025 : 2025 యూఎస్ ఓపెన్లో టెన్నిస్ దిగ్గజం నొవాక్ జకోవిచ్ పోరాటం ముగిసింది. తాజాగా జరిగిన పురుషుల సింగిల్స్ సెమీఫైనల్లో ప్రపంచ నంబర్ 2 కార్లోస్ అల్కరాస్ను ఢీ కొట్టిన జకోవిచ్ 6-4, 7-6 (4), 6-2 తేడాతో ఓడిపోయాడు. దీంతో జకోవిచ్ యూఎస్ ఓపెన్ నుంచి నిష్క్రమించాడు. అసాధారణ పోరాటంతో మ్యాచ్లో నెగ్గిన అల్కరాస్ ఫైనల్కు దూసుకెళ్లాడు. కాగా, అల్కరాస్కు ఇది వరుసగా మూడో గ్రాండ్ స్లామ్ ఫైనల్ కావడం విశేషం.
ఈ సెమీస్లో 22 ఏళ్ల అల్కరాస్ పూర్తి ఆధిపత్యం సాధించాడు. తొలి సెట్లోనే జకోవిచ్ను 6- 4తేడాతో ఓడించి లీడ్లోకి దూసుకెళ్లాడు. ఇక రెండో సెట్లో ఇద్దరూ నువ్వా నేనా అన్నట్లు సాగింది. ఈ సెట్లో జకోవిచ్ బాగా పోరాడాడు. అల్కరాస్కు అంత ఈజీగా ఇవ్వలేదు. దీంతో గేమ్ టై బ్రేక్కు వెళ్లింది. అయినప్పటికీ పట్టు వదలని అల్కరాస్ ఈ సెట్నూ 7-6 (7/4) తో గెలుచుకున్నాడు.
రెండో సెట్ హోరాహోరీగా సాగగా, మూడో సెట్ మాత్రం వన్సైడ్గా సాగిపోయింది. తొలి రెండు సెట్లలో ఉన్న అదే జోరును అల్కరాస్ కొనసాగించాడు. దీంతో ఆఖరి సెట్లో అతడికి జకోవిచ్ నుంచి ఎలాంటి పోటీ ఎదురుకాలేదు. ఈ సెట్ను అల్కరాజ్ 6-2 తేడాతో ఈజీగా గెలుచుకొని, ఫైనల్స్కు దూసుకెళ్లాడు.
ఫైనల్ ప్రత్యర్థి
కాగా, అల్కరాస్ ఈ ఫైనల్లో స్థానం సాధించిన తొలి ప్లేయర్గా నిలిచాడు. అలాగే ఫైనల్లో జనిక్ సినర్తో అల్కరాజ్ తలపడనున్నాడు. మరోవైపు, పురుషుల సింగిల్స్లో రెండో సెమీస్లో జనిక్ సినర్ (ఇటలీ)- ఫెలిక్స్ (కెనడా) పోటీపడ్డారు. ఈ మ్యాచ్లో జనిక్ సినర్ అద్భుత విజయం నమోదు చేశాడు. అతడు ఫెలిక్స్పై 6-1, 3-6, 6-3, 6-4 తేడాతో విజయం సాధించాడు. ఈ మ్యాచ్లో తొలి సెట్ నెగ్గిన సినర్, రెండో సెట్లో తడబడ్డాడు.
ఈ రౌండ్లో ఫెలిక్స్ 3-6తో నెగ్గాడు. ఆ తర్వాత రెండు వరుస సెట్లలో సినర్ అధిక్యం ప్రదర్శించాడు. ప్రత్యర్థికి అవకాశం ఇవ్వకుండా రెచ్చిపోయాడు. ఫలితంగా చివరి రెండు సెట్లను 6-3, 6-4 తేడాతో గెలుచుకున్నాడు. దీంతో ఫైనల్కు అర్హత సాధించాడు. అతడు అల్కరాస్తో టైటిల్ పోరులో ఆడనున్నాడు. ఈ ప్రతిష్ఠాత్మకమైన ఫైనల్ మ్యాచ్ సెప్టెంబర్ 07న జరగనుంది.
జకో రికార్డులు
కాగా, ఈ మ్యాచ్కు ముందు జకోవిచ్ అరుదైన ఘనత సాధించాడు. 38ఏళ్ల వయసులో 14వసారి యూఎస్ ఓపెన్ సెమీస్కు అర్హత సాధించాడు. ఈ క్రమంలో అత్యధికసార్లు ఈ ఘనత సాధించిన జిమ్మీ కానర్స్ (14) రికార్డును సమం చేశాడు. దీంతోపాటు ఒకే కేలండర్ ఇయర్లో నాలుగు గ్రాండ్స్లామ్స్ సెమీస్ ఫైనల్స్కు అర్హత సాధించిన ప్లేయర్గానూ జకోవిచ్ రికార్డు కొట్టాడు.
ఒకే కేలండర్ ఇయర్లో నాలుగు గ్రాండ్స్లామ్స్ సెమీస్ ఫైనల్స్కు అర్హత సాధించడం జకోవిచ్కు ఇది ఏడోసారి. అయితే ఈ ఘనత సాధించిన అత్యంత పెద్ద వయస్కుడు జకోవిచ్ కావడం విశేషం. ఈ ఘనత సాధించిన నాటికి జకోవిచ్ వయసు 38 ఏళ్ల 94 రోజులు.
