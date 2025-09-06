ETV Bharat / sports

సెమీస్​లో జకోవిచ్​కు షాక్- వరుసగా మూడోసారి ఫైనల్​కు దూసుకెళ్లిన అల్కరాస్

యూఎస్ ఓపెన్ సెమీఫైనల్ - జకోవిచ్​ను ఓడించిన అల్కరాస్

Alcaraz vs Djokovic
Alcaraz vs Djokovic (Source : Associated Press)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 6, 2025 at 7:39 AM IST

2 Min Read

Alcaraz vs Djokovic 2025 : 2025 యూఎస్ ఓపెన్​లో టెన్నిస్ దిగ్గజం నొవాక్ జకోవిచ్ పోరాటం ముగిసింది. తాజాగా జరిగిన పురుషుల సింగిల్స్​ సెమీఫైనల్​లో ప్రపంచ నంబర్ 2 కార్లోస్ అల్కరాస్​ను ఢీ కొట్టిన జకోవిచ్ 6-4, 7-6 (4), 6-2 తేడాతో ఓడిపోయాడు. దీంతో జకోవిచ్ యూఎస్ ఓపెన్ నుంచి నిష్క్రమించాడు. అసాధారణ పోరాటంతో మ్యాచ్​లో నెగ్గిన అల్కరాస్ ఫైనల్​కు దూసుకెళ్లాడు. కాగా, అల్కరాస్​కు ఇది వరుసగా మూడో గ్రాండ్​ స్లామ్ ఫైనల్​ కావడం విశేషం.

ఈ సెమీస్​లో 22 ఏళ్ల అల్కరాస్​ పూర్తి ఆధిపత్యం సాధించాడు. తొలి సెట్​లోనే జకోవిచ్​ను 6- 4తేడాతో ఓడించి లీడ్​లోకి దూసుకెళ్లాడు. ఇక రెండో సెట్​లో ఇద్దరూ నువ్వా నేనా అన్నట్లు సాగింది. ఈ సెట్​లో జకోవిచ్ బాగా పోరాడాడు. అల్కరాస్​కు అంత ఈజీగా ఇవ్వలేదు. దీంతో గేమ్ టై బ్రేక్​కు వెళ్లింది. అయినప్పటికీ పట్టు వదలని అల్కరాస్ ఈ సెట్​నూ 7-6 (7/4) తో గెలుచుకున్నాడు.

రెండో సెట్​ హోరాహోరీగా సాగగా, మూడో సెట్ మాత్రం వన్​సైడ్​గా సాగిపోయింది. తొలి రెండు సెట్లలో ఉన్న అదే జోరును అల్కరాస్ కొనసాగించాడు. దీంతో ఆఖరి సెట్​లో అతడికి జకోవిచ్ నుంచి ఎలాంటి పోటీ ఎదురుకాలేదు. ఈ సెట్​ను అల్కరాజ్ 6-2 తేడాతో ఈజీగా గెలుచుకొని, ఫైనల్స్​కు దూసుకెళ్లాడు.

Alcaraz vs Djokovic
నొవాక్ జకోవిచ్- కార్లోస్ అల్కరాస్​ (Source : Associated Press)

ఫైనల్​ ప్రత్యర్థి
కాగా, అల్కరాస్ ఈ ఫైనల్​లో స్థానం సాధించిన తొలి ప్లేయర్​గా నిలిచాడు. అలాగే ఫైనల్​లో జనిక్ సినర్​తో అల్కరాజ్​ తలపడనున్నాడు. మరోవైపు, పురుషుల సింగిల్స్​లో రెండో సెమీస్​లో జనిక్ సినర్ (ఇటలీ)- ఫెలిక్స్ (కెనడా) పోటీపడ్డారు. ఈ మ్యాచ్​లో జనిక్ సినర్ అద్భుత విజయం నమోదు చేశాడు. అతడు ఫెలిక్స్​పై 6-1, 3-6, 6-3, 6-4 తేడాతో విజయం సాధించాడు. ఈ మ్యాచ్​లో తొలి సెట్ నెగ్గిన సినర్, రెండో సెట్​లో తడబడ్డాడు.

ఈ రౌండ్​లో ఫెలిక్స్ 3-6తో నెగ్గాడు. ఆ తర్వాత రెండు వరుస సెట్లలో సినర్ అధిక్యం ప్రదర్శించాడు. ప్రత్యర్థికి అవకాశం ఇవ్వకుండా రెచ్చిపోయాడు. ఫలితంగా చివరి రెండు సెట్లను 6-3, 6-4 తేడాతో గెలుచుకున్నాడు. దీంతో ఫైనల్​కు అర్హత సాధించాడు. అతడు అల్కరాస్​తో టైటిల్ పోరులో ఆడనున్నాడు. ఈ ప్రతిష్ఠాత్మకమైన ఫైనల్ మ్యాచ్ సెప్టెంబర్ 07న జరగనుంది.

జకో రికార్డులు
కాగా, ఈ మ్యాచ్​కు ముందు జకోవిచ్ అరుదైన ఘనత సాధించాడు. 38ఏళ్ల వయసులో 14వసారి యూఎస్ ఓపెన్ సెమీస్​కు అర్హత సాధించాడు. ఈ క్రమంలో అత్యధికసార్లు ఈ ఘనత సాధించిన జిమ్మీ కానర్స్‌ (14) రికార్డును సమం చేశాడు. దీంతోపాటు ఒకే కేలండర్ ఇయర్​లో నాలుగు గ్రాండ్​స్లామ్స్​ సెమీస్ ఫైనల్స్​కు అర్హత సాధించిన ప్లేయర్​గానూ జకోవిచ్ రికార్డు కొట్టాడు.

ఒకే కేలండర్ ఇయర్​లో నాలుగు గ్రాండ్​స్లామ్స్​ సెమీస్ ఫైనల్స్​కు అర్హత సాధించడం జకోవిచ్​కు ఇది ఏడోసారి. అయితే ఈ ఘనత సాధించిన అత్యంత పెద్ద వయస్కుడు జకోవిచ్​ కావడం విశేషం. ఈ ఘనత సాధించిన నాటికి జకోవిచ్ వయసు 38 ఏళ్ల 94 రోజులు.

