ఆసియా కప్ ఫైనల్ మ్యాచ్ అనంతరం గంభీర్ 6వర్డ్స్ ట్వీట్- పాక్ను ఉద్దేశిస్తూ చేసిన కోచ్ పోస్ట్!
Published : September 29, 2025 at 12:18 PM IST
Gambhir Post on Pakistan : ఆదివారం దుబాయ్లో జరిగిన ఆసియా కప్ 2025 ఫైనల్లో పాకిస్థాన్ను భారత్ ఓడించి తొమ్మిదో టైటిల్ను కైవసం చేసుకుంది. చిరకాల ప్రత్యర్థి విధించిన 147 పరుగుల లక్ష్యాన్ని ఐదు వికెట్లు కోల్పోయి మరో రెండు బంతులు మిగిలి ఉండగానే ఛేదించింది. అయితే ఈ మ్యాచ్ అనంతరం పాక్ స్పిన్నర్ అబ్రార్ను టీమ్ఇండియా ప్లేయర్లు అర్ష్దీప్, హర్షిత్ రాణా, జితేంద్ర శర్మ ట్రోల్ చేశారు. వీరు అబ్రార్ను అనుకరిస్తున్న వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. అలాగే భారత జట్టు హెడ్ కోచ్ గౌతమ్ గంభీర్ సైతం తగ్గలేదు. దాయాది దేశాన్ని తన ట్వీట్తో ట్రోల్ చేశారు. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారాయి.
అసలేం జరిగిందంటే?
ఆసియా కప్ సూపర్-4 మ్యాచులో టీమ్ఇండియాను తమ చర్యలతో పాక్ ఆటగాళ్లు రెచ్చగొట్టారు. ఇక, పాక్ పేసర్ హారిస్ రవూఫ్ అయితే ఏకంగా భారత జెట్ ఫ్లైట్లు కూలినట్లు 6-0 అని సైగలు చేశాడు. ఆపరేషన్ సిందూర్ సమయంలో భారత్కు చెందిన ఆరు ఫైటర్ జెట్ విమానాలను తమ సైన్యం కూల్చేసిందని పాక్ ప్రభుత్వం ఆరోపించింది. దానిని గుర్తు చేసేలా హారిస్ చేష్టలు ఉన్నాయని హారిఫ్ రవూస్ఫై విమర్శలు వచ్చాయి. అయితే ఈ చర్యలకు ఆసియా కప్ ఫైనల్లో పాక్పై టీమ్ ఇండియా గెలిచిన అనంతరం గౌతమ్ గంభీర్ కౌంటర్ ఇచ్చాడు.
𝗥𝗮𝘄 𝗘𝗺𝗼𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀— BCCI (@BCCI) September 29, 2025
Special Team 👌
Special Triumph 🙌
🎥 From Dressing Room to the Field of Play - Scenes right through the final moments before #TeamIndia completed a stunning win in #AsiaCup2025 #Final! 👍 👍 pic.twitter.com/P2hfjarLQl
6 వర్డ్స్ ట్వీట్ గంభీర్ కౌంటర్
చరిత్రాత్మక విజయం తర్వాత భారత జట్టు ప్రధాన కోచ్ గౌతమ్ గంభీర్ తన సోషల్ మీడియా హ్యాండిల్లో టీమ్ఇండియా ప్లేయర్లను ప్రోత్సహిస్తూ పోస్ట్ పెట్టాడు. అలాగే హారిస్ రవూఫ్కు చేష్టలకు పరోక్షంగా కౌంటర్ వేశాడు. రవూఫ్ జెట్ ఫ్లైట్లు కూలినట్లు 6-0 అని చేసిన సైగలకు కౌంటర్ ఇస్తూ ఆరు పదాల్లోనే ట్వీట్ చేశాడు. "చివరికి మంచి ఉద్దేశ్యమే ఎల్లప్పుడూ గెలుస్తుంది" అని గంభీర్ ఎక్స్ పోస్టులో రాసుకొచ్చాడు. దీంతో హారిస్ రవూఫ్కు గంభీర్ గట్టి కౌంటర్ వేశాడని భారత క్రీడాభిమానులు సోషల్ మీడియాలో చర్చించుకుంటున్నారు.
In the end, INTENT always wins! 🇮🇳🇮🇳 pic.twitter.com/fSSVfYa1ac— Gautam Gambhir (@GautamGambhir) September 28, 2025
హారిస్ రవూఫ్ కు బుమ్రా కౌంటర్
ఆసియా కప్ ఫైనల్ మ్యాచ్లో టీమ్ఇండియా పేసర్ జస్ప్రీత్ బుమ్రా సైతం పాక్ పేసర్ హారిస్ రవూఫ్కు గట్టి కౌంటర్ ఇచ్చాడు. బుమ్రా వేసిన యార్కర్కు (17.5 ఓవర్) రవూఫ్ క్లీన్ బౌల్డ్ అయ్యి వెనుదిరిగాడు. అనంతరం బుమ్రా విమానం కూలిపోయినట్లుగా సంజ్ఞ చేసి కౌంటర్ ఇచ్చాడు. రవూఫ్కు బుమ్రా సరైన సమాధానం చెప్పాడని టీమ్ ఇండియా అభిమానులు సోషల్ మీడియా వేదికగా ప్రసంశించారు.
Sanju Samson explains the thriller, highlighting his crucial stand with Tilak Varma 👏 #SonySportsNetwork #DPWorldAsiaCup2025 #INDvPAK pic.twitter.com/gZbpIlkgFP— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) September 28, 2025
ట్రోఫీ లేకుండానే సంబరాలు
పాక్పై ఫైనల్ మ్యాచ్లో టీమ్ ఇండియా విజయం సాధించిన తర్వాత మైదానంలో నాటకీయ పరిణామాలు ఏర్పడ్డాయి. పాక్ మంత్రి, ఆసియా క్రికెట్ కౌన్సిల్ అధ్యక్షుడిగా ఉన్న మోసిన్ నఖ్వీ చేతుల మీదుగా ట్రోఫీని తీసుకునేందుకు భారత్ జట్టు ఒప్పుకోలేదు. దీంతో ట్రోఫీ లేకుండానే సెలబ్రేషన్స్ సంబరాలు చేసుకున్నారు టీమ్ఇండియా ప్లేయర్స్.
𝗖. 𝗛. 𝗔. 𝗠. 𝗣. 𝗜. 𝗢. 𝗡. 𝗦 🏆— BCCI (@BCCI) September 28, 2025
A dominant performance capped by an unbeaten campaign 💪
Congratulations to #TeamIndia on winning #AsiaCup2025 🇮🇳 🥳
Scorecard ▶️ https://t.co/0VXKuKPkE2#Final pic.twitter.com/n9fYeHfByB
