గంభీర్ 6వర్డ్స్ ట్వీట్- కోచ్ కూడా పాక్​పై మాస్ ట్రోలింగ్- మామూలుగా లేదుగా!

ఆసియా కప్ ఫైనల్ మ్యాచ్ అనంతరం గంభీర్ 6వర్డ్స్ ట్వీట్- పాక్​ను ఉద్దేశిస్తూ చేసిన కోచ్ పోస్ట్!

Gautham Gambhir
Gautham Gambhir (Source: Associated Press)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 29, 2025 at 12:18 PM IST

Gambhir Post on Pakistan : ఆదివారం దుబాయ్​లో జరిగిన ఆసియా కప్ 2025 ఫైనల్​లో పాకిస్థాన్​ను భారత్ ఓడించి తొమ్మిదో టైటిల్​ను కైవసం చేసుకుంది. చిరకాల ప్రత్యర్థి విధించిన 147 పరుగుల లక్ష్యాన్ని ఐదు వికెట్లు కోల్పోయి మరో రెండు బంతులు మిగిలి ఉండగానే ఛేదించింది. అయితే ఈ మ్యాచ్‌ అనంతరం పాక్‌ స్పిన్నర్ అబ్రార్​ను టీమ్​ఇండియా ప్లేయర్లు అర్ష్​దీప్‌, హర్షిత్ రాణా, జితేంద్ర శర్మ ట్రోల్ చేశారు. వీరు అబ్రార్​ను అనుకరిస్తున్న వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్​గా మారింది. అలాగే భారత జట్టు హెడ్ కోచ్ గౌతమ్ గంభీర్ సైతం తగ్గలేదు. దాయాది దేశాన్ని తన ట్వీట్​తో ట్రోల్ చేశారు. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో సోషల్​ మీడియాలో వైరల్​గా మారాయి.

అసలేం జరిగిందంటే?
ఆసియా కప్ సూపర్-4 మ్యాచులో టీమ్​ఇండియాను తమ చర్యలతో పాక్ ఆటగాళ్లు రెచ్చగొట్టారు. ఇక, పాక్ పేసర్ హారిస్ రవూఫ్‌ అయితే ఏకంగా భారత జెట్‌ ఫ్లైట్లు కూలినట్లు 6-0 అని సైగలు చేశాడు. ఆపరేషన్ సిందూర్‌ సమయంలో భారత్​కు చెందిన ఆరు ఫైటర్‌ జెట్‌ విమానాలను తమ సైన్యం కూల్చేసిందని పాక్‌ ప్రభుత్వం ఆరోపించింది. దానిని గుర్తు చేసేలా హారిస్‌ చేష్టలు ఉన్నాయని హారిఫ్ రవూస్​ఫై విమర్శలు వచ్చాయి. అయితే ఈ చర్యలకు ఆసియా కప్ ఫైనల్​లో పాక్​పై టీమ్ ఇండియా గెలిచిన అనంతరం గౌతమ్ గంభీర్ కౌంటర్ ఇచ్చాడు.

6 వర్డ్స్ ట్వీట్ గంభీర్ కౌంటర్
చరిత్రాత్మక విజయం తర్వాత భారత జట్టు ప్రధాన కోచ్ గౌతమ్ గంభీర్ తన సోషల్ మీడియా హ్యాండిల్​లో టీమ్​ఇండియా ప్లేయర్లను ప్రోత్సహిస్తూ పోస్ట్ పెట్టాడు. అలాగే హారిస్ రవూఫ్​కు చేష్టలకు పరోక్షంగా కౌంటర్ వేశాడు. రవూఫ్ జెట్‌ ఫ్లైట్లు కూలినట్లు 6-0 అని చేసిన సైగలకు కౌంటర్ ఇస్తూ ఆరు పదాల్లోనే ట్వీట్ చేశాడు. "చివరికి మంచి ఉద్దేశ్యమే ఎల్లప్పుడూ గెలుస్తుంది" అని గంభీర్ ఎక్స్ పోస్టులో రాసుకొచ్చాడు. దీంతో హారిస్ రవూఫ్​కు గంభీర్ గట్టి కౌంటర్ వేశాడని భారత క్రీడాభిమానులు సోషల్ మీడియాలో చర్చించుకుంటున్నారు.

హారిస్ రవూఫ్ కు బుమ్రా కౌంటర్
ఆసియా కప్‌ ఫైనల్‌ మ్యాచ్​లో టీమ్​ఇండియా పేసర్ జస్ప్రీత్ బుమ్రా సైతం పాక్ పేసర్ హారిస్ రవూఫ్​కు గట్టి కౌంటర్ ఇచ్చాడు. బుమ్రా వేసిన యార్కర్​కు (17.5 ఓవర్) రవూఫ్‌ క్లీన్‌ బౌల్డ్ అయ్యి వెనుదిరిగాడు. అనంతరం బుమ్రా విమానం కూలిపోయినట్లుగా సంజ్ఞ చేసి కౌంటర్ ఇచ్చాడు. రవూఫ్​కు బుమ్రా సరైన సమాధానం చెప్పాడని టీమ్ ఇండియా అభిమానులు సోషల్ మీడియా వేదికగా ప్రసంశించారు.

ట్రోఫీ లేకుండానే సంబరాలు
పాక్​పై ఫైనల్ మ్యాచ్​లో టీమ్ ఇండియా విజయం సాధించిన తర్వాత మైదానంలో నాటకీయ పరిణామాలు ఏర్పడ్డాయి. పాక్ మంత్రి, ఆసియా క్రికెట్‌ కౌన్సిల్‌ అధ్యక్షుడిగా ఉన్న మోసిన్‌ నఖ్వీ చేతుల మీదుగా ట్రోఫీని తీసుకునేందుకు భారత్​ జట్టు ఒప్పుకోలేదు. దీంతో ట్రోఫీ లేకుండానే సెలబ్రేషన్స్ సంబరాలు చేసుకున్నారు టీమ్​ఇండియా ప్లేయర్స్.

