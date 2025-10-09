చరిత్ర సృష్టించిన రషీద్ ఖాన్- షేన్ వార్న్, అనిల్ కుంబ్లే రికార్డ్స్ బ్రేక్
ఆసియా క్రికెట్ చరిత్రలోనే ఏకైక బౌలర్గా రషీద్ ఖాన్ రికార్డు
Published : October 9, 2025 at 3:13 PM IST
Rashid Khan Record : అఫ్గానిస్థాన్ స్టార్ బౌలర్ రషీద్ ఖాన్ అరుదైన రికార్డు సాధించాడు. బంగ్లాదేశ్తో జరుగుతున్న వన్డే సిరీస్లో అద్భుతమైన ఘనత అందుకున్నాడు. వన్డే సిరీస్లో భాగంగా తాజాగా జరిగిన తొలి వన్డేలో బంగ్లాదేశ్పై అఫ్గాన్ 5 వికెట్ల తేడాతో ఓడించింది. దీంతో మూడు మ్యాచ్ల సిరీస్లో అఫ్గాన్ 1- 0 తో ఆధిక్యంలో నిలిచింది. ఈ క్రమంలోనే రషీద్ ఆసియా క్రికెట్ చరిత్రలో సూపర్ రికార్డు సాధించాడు.
రికార్డు సృష్టించిన రషీద్ ఖాన్
ఈ మ్యాచ్లో స్టార్ స్పిన్ బౌలర్ రషీద్ ఖాన్ 3 వికెట్లు పడగొట్టాడు. దీంతో ఇప్పటివరకు ఏ బౌలర్కు సాధ్యం కాని ఘనత సాధించాడు. పరిమిత ఓవర్ల క్రికెట్లో తొలి ఆసియా బౌలర్గా నిలిచాడు. తన కెరీర్లో చరిత్రాత్మక మైలురాయిని చేరుకున్నాడు. అతను వన్డే ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్లో 200 వికెట్లు పూర్తి చేశాడు. 27ఏళ్ల రషీద్ ఖాన్ బంగ్లాదేశ్ బ్యాటర్ మెహిదీ హసన్ మిరాజ్ను 38.5 వద్ద LBWగా ఔట్ చేశాడు. ఈ వికెట్తో ODI క్రికెట్లో 200 వికెట్లు తీసిన అఫ్గానిస్థాన్ తొలి బౌలర్గా రికార్డు సృష్టించాడు.
Rashid Khan gets into the action! ☝️@rashidkhan_19 picks up his 200th ODI wicket as he traps the opposite captain in front for 60 to give Afghanistan the 5th wicket in the process. 🤩— Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) October 8, 2025
🇧🇩- 175/5 (38.5 Ov)#AfghanAtalan | #AFGvBAN2025 | #GloriousNationVictoriousTeam pic.twitter.com/CKMFV8eauY
2015లో వన్డేల్లో అరంగేట్రం చేసిన రషీద్ 115 మ్యాచ్ల్లోనే ఈ ఘనత అందుకున్నాడు. అతడి తర్వాత జట్టులో సీనియర్ ప్లేయర్ మహ్మద్ నబీ (174 మ్యాచుల్లో 176 వికెట్లు) ఉన్నాడు. ఇక వరల్డ్వైడ్గా వన్డేల్లో అత్యంత వేగంగా ఈ మైలురాయి అందుకున్న రెండో బౌలర్గా రషీద్ ఘనత సాధించాడు. ఈ క్రమంలోనే దిగ్గజాలు షేన్ వార్న్, ఆదిల్ రషీద్, అనిల్ కుంబ్లే రికార్డును రషీద్ బద్దలు కొట్టాడు.
𝐖𝐢𝐜𝐤𝐞𝐭 𝐍𝐨. 𝟐𝟎𝟎 𝐟𝐨𝐫 𝐑𝐚𝐬𝐡𝐢𝐝 𝐊𝐡𝐚𝐧! 💯💯#AfghanAtalan | #AFGvBAN2025 | #GloriousNationVictoriousTeam @rashidkhan_19 pic.twitter.com/PwrDuhPWMK— Afghanistan Cricket Board (@ACBofficials) October 8, 2025
అలాగే వైట్ బాల్ క్రికెట్లో అంటే వన్డేలు, టీ20ల్లో 200+ వికెట్లు, 150+ వికెట్లు పడగొట్టిన ఏకైక బౌలర్గా రషీద్ ఖాన్ అరుదైన ఘనత సాధించాడు. అంతర్జాతీయంగానే కాకుండా ఇటు ఐపీఎల్లోనూ రషీద్ ఖాన్ 150+ వికెట్లు పడగొట్టడం విశేషం. అంతర్జాతీయ టీ20ల్లో 179 వికెట్లు, ఐపీఎల్లో 158 వికెట్లు తీశాడు.
వన్డేల్లో అఫ్గాన్ తరఫున అత్యధిక వికెట్లు తీసిన బౌలర్లు
- 202 వికెట్లు - రషీద్ ఖాన్
- 176 వికెట్లు - మహ్మద్ నబీ
- 115 వికెట్లు - దౌలత్ జద్రాన్
- 101 వికెట్లు - ముజీబ్ ఉర్ రెహమాన్
- 74 వికెట్లు - గుల్బాదిన్ నయబ్
వన్డే క్రికెట్లో 200 వికెట్లు తీసిన టాప్ 5 స్పిన్నర్లు
- 104 మ్యాచ్లు - సక్లైన్ ముష్తాక్ (పాకిస్థాన్)
- 115 మ్యాచ్లు - రషీద్ ఖాన్ (ఆఫ్గానిస్థాన్)
- 125 మ్యాచ్లు - షేన్ వార్న్ (ఆస్ట్రేలియా)
- 137 మ్యాచ్లు - ఆదిల్ రషీద్ (ఇంగ్లాండ్)
- 147 మ్యాచ్లు - అనిల్ కుంబ్లే (భారత్)
కాగా, ఈ మ్యాచ్లో, టాస్ నెగ్గి ముందుగా బ్యాటింగ్ చేసిన బంగ్లాదేశ్ 48.5 ఓవర్లలో అన్ని వికెట్లు కోల్పోయి 221 పరుగులు చేసింది. నాలుగు, ఐదు స్థానాల్లో బ్యాటింగ్ చేసిన తౌహిద్ హృదయ్ (56 పరుగులు), కెప్టెన్ మెహిదీ హసన్ (60 పరుగులు) అర్ధ సెంచరీలు సాధించి జట్టుకు గౌరవప్రదమైన స్కోర్ అందించారు. ఆఫ్గానిస్థాన్ బౌలర్లలో అజ్మతుల్లా ఒమర్జాయ్, రషీద్ ఖాన్ చెరో 3 వికెట్లు పడగొట్టగా, గజన్ఫర్ 2, కరోటే 1 వికెట్ తీసుకున్నారు.
- 202* wickets in ODIs.— Johns. (@CricCrazyJohns) October 8, 2025
- 179 wickets in T20Is.
- 45 wickets in Tests.
Rashid Khan becomes the first Afghanistan bowler to complete 200 wickets in ODIs. 🫡👌 pic.twitter.com/muDzrO3A67
222 పరుగుల లక్ష్యాన్ని అఫ్గాన్ 47.1 ఓవర్లలోనే ఐదు వికెట్లు కోల్పోయి ఛేదించింది. రహ్మానుల్లా గుర్బాజ్ (50 పరుగులు), రహ్మత్ షా (50 పరుగులు) అర్ధ సెంచరీలు సాధించారు. ఆరో స్థానంలో బ్యాటింగ్ చేసిన అజ్మతుల్లా ఒమర్జాయ్ 40 పరుగులు అందించి జట్టును విజయ అంచులకు చేర్చాడు.
