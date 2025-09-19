6,6,6,6,6, సిక్స్లతో మహ్మద్ నబీ విధ్వంసం- వరల్డ్ రికార్డ్ కొట్టిన అఫ్గాన్ బ్యాటర్
శ్రీలంక x అఫ్గానిస్థాన్ మ్యాచ్- వరల్డ్ రికార్డ్ సాధించిన నబీ
Published : September 19, 2025 at 12:00 PM IST
Mohammad Nabi World Record : ఆఫ్గానిస్థాన్ సీనియర్ ఆల్రౌండర్ మహ్మద్ నబీ శ్రీలంకతో మ్యాచ్లో వరల్డ్ రికార్డ్ సాధించాడు. ఈ మ్యాచ్లో అఫ్గాన్ ఓడిపోయినప్పటికీ, నబీ తన తుఫాన్ ఇన్నింగ్స్తో అలరించాడు. బౌండరీలతో ప్రత్యర్థి శ్రీలంక బౌలింగ్ను ఊచకోత కోశాడు. నబీ ఈ మ్యాచ్లో 22 బంతుల్లోనే 60 పరుగులు చేసి ఔరా అనిపించాడు. దీంతో తన పేరును పలు రికార్డుల్లో నమోదు చేసుకున్నాడు. మరి ఆ రికార్డులేంటంటే?
5 సిక్స్లు
ఈ మ్యాచ్లో అఫ్గాన్ బ్యాటింగ్లో నబీ ఇన్నింగ్సే హైలైట్. ఏడో స్థానంలో బ్యాటింగ్కు వచ్చిన నబీ 272.73 స్టైక్ రేట్తో విశ్వరూపం ప్రదర్శించాడు. అతడు తమ ఇన్నింగ్స్ ఆఖరి ఓవర్ దునిత్ వెలలాగే బౌలింగ్లో వరుసగా ఐదు బంతుల్లో ఐదు సిక్సర్లు కొట్టి అందరి దృష్టిని ఆశ్చర్యానికి గురి చేశాడు. తొలి మూడు బంతులను స్టాండ్స్లోకి పంపాడు. నాలుగో బంతి నో బాక్ కాగా, తర్వాత రెండు బంతుల్లోనూ రెండు సిక్స్లతో అలరించాడు. ఆఖరి బంతికి రనౌట్గా వెనుదిరిగాడు. దీంతో 20వ ఓవర్లో అఫ్గాన్కు ఏకంగా 32 పరుగులు వచ్చాయి.
వరల్డ్ రికార్డ్
ఈ మ్యాచ్లో నబీ ఆఖరి ఓవర్లో హాఫ్ సెంచరీ మార్క్కు చేరుకున్నాడు. అతడు 20 బంతుల్లోనే అర్థ శతకం సాధించాడు. ఈ ఇన్నింగ్స్లో మూడు ఫోర్లు, ఆరు సిక్సర్లు బాదాడు. ఈ ఇన్నింగ్స్తో ఆసియా కప్ చరిత్రలోనే (T20 ఫార్మాట్) అత్యంత వేగవంతమైన హాఫ్ సెంచరీ చేసిన అతిపెద్ద వయస్కుడిగా అరుదైన ఘనత సాధించాడు. ప్రస్తుతం నబీ వయస్సు 40 సంవత్సరాల 260 రోజులు.
ఈ ఘనత కూడా
కాగా, 40ఏళ్లు దాటినా నబీ ఇంకా ఇంటర్నేషన్ టీ20ల్లో కొనసాగుతున్నాడు. ఈ క్రమంలోనే టీ20 అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో 40ఏళ్ల తర్వాత హాఫ్ సెంచరీ సాధించిన రెండో బ్యాటర్గాను నబీ రికార్డు సాధించాడు. ఈ లిస్ట్లో టాప్ ప్లేస్లో విండీస్ దిగ్గజం, యూనివర్సల్ బాస్ క్రిస్ గేల్ ఉన్నాడు. అతడు 2021లో గ్రోస్ ఐలెట్ వేదికగా ఆస్ట్రేలియాపై 67 పరుగులు బాదాడు. ఆ రోజుకు గేల్ వయసు 41 సంవత్సరాల 294 రోజులు.
40ఏళ్ల తర్వాత టీ20ల్లో 50+ పరుగులు చేసిన బ్యాటర్లు
- క్రిస్ గేల్ (41 సంవత్సరాల 294 రోజులు)- 61 పరుగులు vs ఆస్ట్రేలియా- గ్రోస్ ఐలెట్- 2021
- మహ్మద్ నబీ (40 సంవత్సరాల 260 రోజులు )- 60 పరుగులు vs శ్రీలంక- అబుదాబి- 2025
- మహ్మద్ హఫీజ్ (40 సంవత్సరాల 64 రోజులు) 99* పరుగులు vs న్యూజిలాండ్- హామిల్టన్- 2020
అలాగే అఫ్గానిస్థాన్ తరపున అత్యంత వేగవంతమైన టీ20 అంతర్జాతీయ అర్ధ సెంచరీ సాధించిన తొలి ఆటగాడిగానూ మహ్మద్ నబీ, అజ్మతుల్లా ఓవర్జాయ్తో సమంగా నిలిచాడు. ఈ ఇద్దరూ 20 బంతుల్లోనే హాఫ్ సెంచరీ మార్క్ అందుకున్నారు.
ఆఫ్గాన్ తరపున టీ20ల్లో వేగవంతమైన అర్ధ సెంచరీ
- 20 బంతులు- అజ్మతుల్లా ఉమర్జాయ్ vs హాంకాంగ్- అబుదాబి, 2025
- 20 బంతులు- మహ్మద్ నబీ vs శ్రీలంక - అబుదాబి, 2025
- 21 బంతులు- మహ్మద్ నబీ vs ఐర్లాండ్- గ్రేటర్ నోయిడా, 2017
- 21 బంతులు- గుల్బాదిన్ నయీబ్ vs భారత్- బెంగళూరు, 2024
అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో అత్యధిక పరుగులు చేసిన అఫ్గాన్ బ్యాటర్లు
- మహ్మద్ నబీ- 6057 పరుగులు
- రహమత్ షా- 4948 పరుగులు
- మహ్మద్ షాజాద్ - 4844 పరుగులు
- అస్గర్ ఆఫ్గాన్- 4246 పరుగులు
- నజీబుల్లా జర్దాన్ - 3890 పరుగులు
