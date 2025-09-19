ETV Bharat / sports

6,6,6,6,6, సిక్స్​లతో మహ్మద్ నబీ విధ్వంసం- వరల్డ్​ రికార్డ్ కొట్టిన అఫ్గాన్ బ్యాటర్

శ్రీలంక x అఫ్గానిస్థాన్ మ్యాచ్- వరల్డ్ రికార్డ్ సాధించిన నబీ

SL vs AFG Asia Cup 2025
SL vs AFG Asia Cup 2025 (Source : Associated Press)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 19, 2025 at 12:00 PM IST

3 Min Read
Mohammad Nabi World Record : ఆఫ్గానిస్థాన్ సీనియర్ ఆల్​రౌండర్ మహ్మద్ నబీ శ్రీలంకతో మ్యాచ్​లో వరల్డ్​ రికార్డ్​ సాధించాడు. ఈ మ్యాచ్​లో అఫ్గాన్ ఓడిపోయినప్పటికీ, నబీ తన తుఫాన్ ఇన్నింగ్స్​తో అలరించాడు. బౌండరీలతో ప్రత్యర్థి శ్రీలంక బౌలింగ్​ను ఊచకోత కోశాడు. నబీ ఈ మ్యాచ్​లో 22 బంతుల్లోనే 60 పరుగులు చేసి ఔరా అనిపించాడు. దీంతో తన పేరును పలు రికార్డుల్లో నమోదు చేసుకున్నాడు. మరి ఆ రికార్డులేంటంటే?

5 సిక్స్​లు
ఈ మ్యాచ్​లో అఫ్గాన్ బ్యాటింగ్​లో నబీ ఇన్నింగ్సే హైలైట్. ఏడో స్థానంలో బ్యాటింగ్​కు వచ్చిన నబీ 272.73 స్టైక్​ రేట్​తో విశ్వరూపం ప్రదర్శించాడు. అతడు తమ ఇన్నింగ్స్ ఆఖరి ఓవర్ దునిత్ వెలలాగే బౌలింగ్​లో వరుసగా ఐదు బంతుల్లో ఐదు సిక్సర్లు కొట్టి అందరి దృష్టిని ఆశ్చర్యానికి గురి చేశాడు. తొలి మూడు బంతులను స్టాండ్స్​లోకి పంపాడు. నాలుగో బంతి నో బాక్ కాగా, తర్వాత రెండు బంతుల్లోనూ రెండు సిక్స్​లతో అలరించాడు. ఆఖరి బంతికి రనౌట్​గా వెనుదిరిగాడు. దీంతో 20వ ఓవర్లో అఫ్గాన్​కు ఏకంగా 32 పరుగులు వచ్చాయి.

వరల్డ్ రికార్డ్
ఈ మ్యాచ్​లో నబీ ఆఖరి ఓవర్లో హాఫ్ సెంచరీ మార్క్​కు చేరుకున్నాడు. అతడు 20 బంతుల్లోనే అర్థ శతకం సాధించాడు. ఈ ఇన్నింగ్స్​లో మూడు ఫోర్లు, ఆరు సిక్సర్లు బాదాడు. ఈ ఇన్నింగ్స్‌తో ఆసియా కప్ చరిత్రలోనే (T20 ఫార్మాట్‌) అత్యంత వేగవంతమైన హాఫ్ సెంచరీ చేసిన అతిపెద్ద వయస్కుడిగా అరుదైన ఘనత సాధించాడు. ప్రస్తుతం నబీ వయస్సు 40 సంవత్సరాల 260 రోజులు.

ఈ ఘనత కూడా
కాగా, 40ఏళ్లు దాటినా నబీ ఇంకా ఇంటర్నేషన్ టీ20ల్లో కొనసాగుతున్నాడు. ఈ క్రమంలోనే టీ20 అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌లో 40ఏళ్ల తర్వాత హాఫ్ సెంచరీ సాధించిన రెండో బ్యాటర్​గాను నబీ రికార్డు సాధించాడు. ఈ లిస్ట్​లో టాప్ ప్లేస్​లో విండీస్ దిగ్గజం, యూనివర్సల్ బాస్ క్రిస్ గేల్ ఉన్నాడు. అతడు 2021లో గ్రోస్ ఐలెట్ వేదికగా ఆస్ట్రేలియాపై 67 పరుగులు బాదాడు. ఆ రోజుకు గేల్ వయసు 41 సంవత్సరాల 294 రోజులు.

40ఏళ్ల తర్వాత టీ20ల్లో 50+ పరుగులు చేసిన బ్యాటర్లు

  • క్రిస్ గేల్ (41 సంవత్సరాల 294 రోజులు)- 61 పరుగులు vs ఆస్ట్రేలియా- గ్రోస్ ఐలెట్- 2021
  • మహ్మద్ నబీ (40 సంవత్సరాల 260 రోజులు )- 60 పరుగులు vs శ్రీలంక- అబుదాబి- 2025
  • మహ్మద్ హఫీజ్ (40 సంవత్సరాల 64 రోజులు) 99* పరుగులు vs న్యూజిలాండ్- హామిల్టన్- 2020

అలాగే అఫ్గానిస్థాన్ తరపున అత్యంత వేగవంతమైన టీ20 అంతర్జాతీయ అర్ధ సెంచరీ సాధించిన తొలి ఆటగాడిగానూ మహ్మద్ నబీ, అజ్మతుల్లా ఓవర్జాయ్​తో సమంగా నిలిచాడు. ఈ ఇద్దరూ 20 బంతుల్లోనే హాఫ్ సెంచరీ మార్క్ అందుకున్నారు.

ఆఫ్గాన్ తరపున టీ20ల్లో వేగవంతమైన అర్ధ సెంచరీ

  • 20 బంతులు- అజ్మతుల్లా ఉమర్జాయ్ vs హాంకాంగ్- అబుదాబి, 2025
  • 20 బంతులు- మహ్మద్ నబీ vs శ్రీలంక - అబుదాబి, 2025
  • 21 బంతులు- మహ్మద్ నబీ vs ఐర్లాండ్- గ్రేటర్ నోయిడా, 2017
  • 21 బంతులు- గుల్బాదిన్ నయీబ్ vs భారత్- బెంగళూరు, 2024

అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌లో అత్యధిక పరుగులు చేసిన అఫ్గాన్ బ్యాటర్లు

  • మహ్మద్ నబీ- 6057 పరుగులు
  • రహమత్ షా- 4948 పరుగులు
  • మహ్మద్ షాజాద్ - 4844 పరుగులు
  • అస్గర్ ఆఫ్గాన్- 4246 పరుగులు
  • నజీబుల్లా జర్దాన్ - 3890 పరుగులు

అఫ్గాన్​పై ఘన విజయం- సూపర్​-4కు శ్రీలంక

రసవత్తరంగా సూపర్ 4 రేస్- ఎవరికి ఎక్కువ అడ్వాంటేజ్ ఉందంటే?

MOHAMMAD NABI WORLD RECORDMOHAMMAD NABI 5 SIXESMOHAMMAD NABI RECORDSSL VS AFG ASIA CUPSL VS AFG ASIA CUP 2025

