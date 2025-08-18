ETV Bharat / sports

10 సెకన్ల యాడ్​కు రూ.16 లక్షలు!- టీమ్ఇండియా మ్యాచ్​లకు ఫుల్ డిమాండ్ - ASIA CUP 2025

ఆసియా కప్‌ 2025- ప్రకటనలకు భారీ ధర నిర్ణయించిన సోనీస్పోర్ట్స్

ASIA CUP 2025
ASIA CUP 2025 (Source : Associated Press)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 18, 2025 at 1:00 PM IST

2 Min Read

Ind vs Pak Aisa Cup 2025 : 2025 ఆసియా కప్​పైనే ప్రస్తుతం క్రీడా వర్గాల్లో చర్చ జరుగుతోంది. యూఏఈ వేదికగా సెప్టెంబర్ 9న ఈ టోర్నీ ప్రారంభం కానుంది. టీమ్ఇండియా హాట్ ఫేవరెట్​గా బరిలోకి దిగుతోంది. సెప్టెంబర్ 10న యూఏఈతో భారత్​​ తొలి మ్యాచ్​ ఆడనుంది. టీ20 ఫార్మాట్లో జరగనున్న ఈ టోర్నీ కోసం క్రికెట్ ఫ్యాన్స్ ఆత్రుతగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ముఖ్యంగా భారత్ మ్యాచ్​లకు అత్యంత ఆదరణ దక్కనుంది.

టెలికాస్ట్ హక్కులు
2031 వరకు ఆసియా కప్ ప్రసార హక్కులను, ప్రముఖ స్ప్రోర్ట్స్ నెట్​వర్క్​ సోనీ పిక్చర్స్ నెట్‌వర్క్స్ ఇండియా (SPNI) 170 మిలియన్ డాలర్లకు సొంతం చేసుకుంది. దీంతో ఈ టోర్నమెంట్ మ్యాచ్​లన్నీ సోనీ స్పోర్ట్స్ నెట్‌వర్క్‌లో టెలికాస్ట్ కానున్నాయి. ఇక డిజిటల్​లో SonyLIV లో లైస్ స్ట్రీమింగ్ కానుంది. ఈ క్రమంలో టోర్నీ గురించి ఓ ఆసక్తికర విషయం సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతోంది.

అడ్వడైజ్​మెంట్​కు భారీ ధర
ఈ ఆసియా కప్​లోని మ్యాచ్​లకు కోట్లలో వ్యూస్ రావడం పక్కా. టీమ్ఇండియా లీగ్, సూపర్ 4తో కలిపి ఆరు మ్యాచ్​లు ఆడే ఛాన్స్ ఉంది. అందుకే ప్రసారకర్తగా వ్యవహరిస్తున్న సోనీ పిక్చర్స్ నెట్‌వర్క్స్ భారత్ మ్యాచ్​లతో భారీ ఆదాయం సమకూర్చుకునే ప్లాన్ చేస్తుందట! ఈ నేపథ్యంలోనే టీమ్ఇండియా మ్యాచ్‌లకు అడ్వర్టైజ్​మెంట్​కు భారీ రేటు నిర్ణయించినట్లు తెలుస్తోంది. 10 సెకన్ల యాడ్​కు రూ.14 నుంచి రూ.16 లక్షలుగా ధర నిర్ణయించినట్లుగా తెలుస్తోంది. ఇందులో భారత్- పాకిస్థాన్ మ్యాచ్​ కూడా ఉండడం మరో హైలైట్.

భారత్- పాక్ మ్యాచ్ ఉంటుందా?
ఆసియా క్రికెట్ కౌన్సిల్ ఇప్పటికే ప్రకటించిన షెడ్యూల్ ప్రకారం సెప్టెంబర్ 14న భారత్- పాకస్థాన్ మ్యాచ్ ఆడాల్సి ఉంది. అలాగే సూపర్ 4లోనూ ఈ రెండు జట్లు తలపడే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అయితే ఇటీవల ప్రపంచ ఛాంపియన్‌షిప్ ఆఫ్ లెజెండ్స్ క్రికెట్ టోర్నమెంట్‌లో పాక్​తో మ్యాచ్​ ఆడేందుకు టీమ్ఇండియా లెజెండ్స్ జట్టు నిరాకరించింది. ఈ మ్యాచ్​ను బాయ్​కట్ చేసింది. దీంతో ఈ టోర్నీలో భారత్- పాక్ మ్యాచ్​పై సస్పెన్స్ కొనసాగుతోంది. కానీ, ఒకవేళ ఈ హై వోల్టేజ్ మ్యాచ్ ఉంటే మాత్రం, ప్రసారకర్తలకు భారీ ప్రయోజనం చేకూరుతుంది.

ASIA CUP 2025
ఆసియా కప్​ (Source : Associated Press)

కోట్లలో వ్యూస్
క్రికెట్​లో భారత్ - పాక్​ మధ్య జరిగే మ్యాచ్‌లకు భారీ రెస్పాన్స్ ఉంటుంది. 2023 ఆసియా కప్​లో పాక్- భారత్ మ్యాచ్​ను డిస్నీ ప్లస్ హాట్‌స్టార్‌లో ఓ సమయంలో 2.8 కోట్ల వ్యూస్ వచ్చాయి. క్రికెట్ మ్యాచ్​కు అత్యధికి వ్యూస్ వచ్చిన అదికొద్ది మ్యాచ్​ల్లో ఇది ఒకటి. ఈ క్రమంలోనే ఈసారి కూడా పాత రికార్డులు బద్దలయ్యే ఛాన్స్ ఉంది.

8 జట్లు పాల్గొంటున్నాయి
ఈసారి ఆసియా కప్‌లో మొత్తం ఎనిమిది జట్లు పాల్గొంటున్నాయి. భారత్​తోపాటు పాకిస్థాన్, శ్రీలంక, ఆఫ్గానిథాస్థాన్, బంగ్లాదేశ్, హాంకాంగ్, UAE, ఒమన్ జట్లు ఈ టోర్నమెంట్‌లో పాల్గొంటాయి. 8 జట్లను రెండు గ్రూపులుగా విభజించారు. గ్రూప్ Aలో భారత్​, పాక్​, ఒమన్, UAE జట్లు ఉండగా, గ్రూప్ Bలో శ్రీలంక, ఆఫ్గాన్​, బంగ్లాదేశ్, హాంకాంగ్ ఉన్నాయి.

పాత రూల్​కు బై బై- కెప్టెన్సీ బాధ్యతలు సూర్యకుమార్​కే

హార్దిక్​ టీ20 కెప్టెన్సీ ఆశలు గల్లంతేనా? పగ్గాలు గిల్​కేనా?

Ind vs Pak Aisa Cup 2025 : 2025 ఆసియా కప్​పైనే ప్రస్తుతం క్రీడా వర్గాల్లో చర్చ జరుగుతోంది. యూఏఈ వేదికగా సెప్టెంబర్ 9న ఈ టోర్నీ ప్రారంభం కానుంది. టీమ్ఇండియా హాట్ ఫేవరెట్​గా బరిలోకి దిగుతోంది. సెప్టెంబర్ 10న యూఏఈతో భారత్​​ తొలి మ్యాచ్​ ఆడనుంది. టీ20 ఫార్మాట్లో జరగనున్న ఈ టోర్నీ కోసం క్రికెట్ ఫ్యాన్స్ ఆత్రుతగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ముఖ్యంగా భారత్ మ్యాచ్​లకు అత్యంత ఆదరణ దక్కనుంది.

టెలికాస్ట్ హక్కులు
2031 వరకు ఆసియా కప్ ప్రసార హక్కులను, ప్రముఖ స్ప్రోర్ట్స్ నెట్​వర్క్​ సోనీ పిక్చర్స్ నెట్‌వర్క్స్ ఇండియా (SPNI) 170 మిలియన్ డాలర్లకు సొంతం చేసుకుంది. దీంతో ఈ టోర్నమెంట్ మ్యాచ్​లన్నీ సోనీ స్పోర్ట్స్ నెట్‌వర్క్‌లో టెలికాస్ట్ కానున్నాయి. ఇక డిజిటల్​లో SonyLIV లో లైస్ స్ట్రీమింగ్ కానుంది. ఈ క్రమంలో టోర్నీ గురించి ఓ ఆసక్తికర విషయం సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతోంది.

అడ్వడైజ్​మెంట్​కు భారీ ధర
ఈ ఆసియా కప్​లోని మ్యాచ్​లకు కోట్లలో వ్యూస్ రావడం పక్కా. టీమ్ఇండియా లీగ్, సూపర్ 4తో కలిపి ఆరు మ్యాచ్​లు ఆడే ఛాన్స్ ఉంది. అందుకే ప్రసారకర్తగా వ్యవహరిస్తున్న సోనీ పిక్చర్స్ నెట్‌వర్క్స్ భారత్ మ్యాచ్​లతో భారీ ఆదాయం సమకూర్చుకునే ప్లాన్ చేస్తుందట! ఈ నేపథ్యంలోనే టీమ్ఇండియా మ్యాచ్‌లకు అడ్వర్టైజ్​మెంట్​కు భారీ రేటు నిర్ణయించినట్లు తెలుస్తోంది. 10 సెకన్ల యాడ్​కు రూ.14 నుంచి రూ.16 లక్షలుగా ధర నిర్ణయించినట్లుగా తెలుస్తోంది. ఇందులో భారత్- పాకిస్థాన్ మ్యాచ్​ కూడా ఉండడం మరో హైలైట్.

భారత్- పాక్ మ్యాచ్ ఉంటుందా?
ఆసియా క్రికెట్ కౌన్సిల్ ఇప్పటికే ప్రకటించిన షెడ్యూల్ ప్రకారం సెప్టెంబర్ 14న భారత్- పాకస్థాన్ మ్యాచ్ ఆడాల్సి ఉంది. అలాగే సూపర్ 4లోనూ ఈ రెండు జట్లు తలపడే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అయితే ఇటీవల ప్రపంచ ఛాంపియన్‌షిప్ ఆఫ్ లెజెండ్స్ క్రికెట్ టోర్నమెంట్‌లో పాక్​తో మ్యాచ్​ ఆడేందుకు టీమ్ఇండియా లెజెండ్స్ జట్టు నిరాకరించింది. ఈ మ్యాచ్​ను బాయ్​కట్ చేసింది. దీంతో ఈ టోర్నీలో భారత్- పాక్ మ్యాచ్​పై సస్పెన్స్ కొనసాగుతోంది. కానీ, ఒకవేళ ఈ హై వోల్టేజ్ మ్యాచ్ ఉంటే మాత్రం, ప్రసారకర్తలకు భారీ ప్రయోజనం చేకూరుతుంది.

ASIA CUP 2025
ఆసియా కప్​ (Source : Associated Press)

కోట్లలో వ్యూస్
క్రికెట్​లో భారత్ - పాక్​ మధ్య జరిగే మ్యాచ్‌లకు భారీ రెస్పాన్స్ ఉంటుంది. 2023 ఆసియా కప్​లో పాక్- భారత్ మ్యాచ్​ను డిస్నీ ప్లస్ హాట్‌స్టార్‌లో ఓ సమయంలో 2.8 కోట్ల వ్యూస్ వచ్చాయి. క్రికెట్ మ్యాచ్​కు అత్యధికి వ్యూస్ వచ్చిన అదికొద్ది మ్యాచ్​ల్లో ఇది ఒకటి. ఈ క్రమంలోనే ఈసారి కూడా పాత రికార్డులు బద్దలయ్యే ఛాన్స్ ఉంది.

8 జట్లు పాల్గొంటున్నాయి
ఈసారి ఆసియా కప్‌లో మొత్తం ఎనిమిది జట్లు పాల్గొంటున్నాయి. భారత్​తోపాటు పాకిస్థాన్, శ్రీలంక, ఆఫ్గానిథాస్థాన్, బంగ్లాదేశ్, హాంకాంగ్, UAE, ఒమన్ జట్లు ఈ టోర్నమెంట్‌లో పాల్గొంటాయి. 8 జట్లను రెండు గ్రూపులుగా విభజించారు. గ్రూప్ Aలో భారత్​, పాక్​, ఒమన్, UAE జట్లు ఉండగా, గ్రూప్ Bలో శ్రీలంక, ఆఫ్గాన్​, బంగ్లాదేశ్, హాంకాంగ్ ఉన్నాయి.

పాత రూల్​కు బై బై- కెప్టెన్సీ బాధ్యతలు సూర్యకుమార్​కే

హార్దిక్​ టీ20 కెప్టెన్సీ ఆశలు గల్లంతేనా? పగ్గాలు గిల్​కేనా?

For All Latest Updates

TAGGED:

ASIA CUP 2025IND VS PAK AISA CUP 2025ASIA CUP 2025 LIVE STREAMINGASIA CUP 2025 OTTASIA CUP 2025

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

ఊదలతో "మసాలా కిచిడీ" - బ్రేక్​ఫాస్ట్​, డిన్నర్​కు పర్ఫెక్ట్​ - టేస్ట్​ సూపర్​!

రోజుకు రూ.1.50తో రూ.10 లక్షల ఇన్సూరెన్స్​ - తపాలా శాఖ ప్రమాద బీమా పాలసీలు

ఆధార్​ మాదిరిగా భూములకు 'భూధార్' - ప్రతి కమతానికీ ప్రత్యేక సంఖ్య​

రెండో రోజు కలెక్షన్స్– 'కూలీ' కంటే రూ.3కోట్లు ఎక్కువ వసూలు చేసిన 'వార్ 2'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.