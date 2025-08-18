Ind vs Pak Aisa Cup 2025 : 2025 ఆసియా కప్పైనే ప్రస్తుతం క్రీడా వర్గాల్లో చర్చ జరుగుతోంది. యూఏఈ వేదికగా సెప్టెంబర్ 9న ఈ టోర్నీ ప్రారంభం కానుంది. టీమ్ఇండియా హాట్ ఫేవరెట్గా బరిలోకి దిగుతోంది. సెప్టెంబర్ 10న యూఏఈతో భారత్ తొలి మ్యాచ్ ఆడనుంది. టీ20 ఫార్మాట్లో జరగనున్న ఈ టోర్నీ కోసం క్రికెట్ ఫ్యాన్స్ ఆత్రుతగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ముఖ్యంగా భారత్ మ్యాచ్లకు అత్యంత ఆదరణ దక్కనుంది.
టెలికాస్ట్ హక్కులు
2031 వరకు ఆసియా కప్ ప్రసార హక్కులను, ప్రముఖ స్ప్రోర్ట్స్ నెట్వర్క్ సోనీ పిక్చర్స్ నెట్వర్క్స్ ఇండియా (SPNI) 170 మిలియన్ డాలర్లకు సొంతం చేసుకుంది. దీంతో ఈ టోర్నమెంట్ మ్యాచ్లన్నీ సోనీ స్పోర్ట్స్ నెట్వర్క్లో టెలికాస్ట్ కానున్నాయి. ఇక డిజిటల్లో SonyLIV లో లైస్ స్ట్రీమింగ్ కానుంది. ఈ క్రమంలో టోర్నీ గురించి ఓ ఆసక్తికర విషయం సోషల్ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతోంది.
అడ్వడైజ్మెంట్కు భారీ ధర
ఈ ఆసియా కప్లోని మ్యాచ్లకు కోట్లలో వ్యూస్ రావడం పక్కా. టీమ్ఇండియా లీగ్, సూపర్ 4తో కలిపి ఆరు మ్యాచ్లు ఆడే ఛాన్స్ ఉంది. అందుకే ప్రసారకర్తగా వ్యవహరిస్తున్న సోనీ పిక్చర్స్ నెట్వర్క్స్ భారత్ మ్యాచ్లతో భారీ ఆదాయం సమకూర్చుకునే ప్లాన్ చేస్తుందట! ఈ నేపథ్యంలోనే టీమ్ఇండియా మ్యాచ్లకు అడ్వర్టైజ్మెంట్కు భారీ రేటు నిర్ణయించినట్లు తెలుస్తోంది. 10 సెకన్ల యాడ్కు రూ.14 నుంచి రూ.16 లక్షలుగా ధర నిర్ణయించినట్లుగా తెలుస్తోంది. ఇందులో భారత్- పాకిస్థాన్ మ్యాచ్ కూడా ఉండడం మరో హైలైట్.
భారత్- పాక్ మ్యాచ్ ఉంటుందా?
ఆసియా క్రికెట్ కౌన్సిల్ ఇప్పటికే ప్రకటించిన షెడ్యూల్ ప్రకారం సెప్టెంబర్ 14న భారత్- పాకస్థాన్ మ్యాచ్ ఆడాల్సి ఉంది. అలాగే సూపర్ 4లోనూ ఈ రెండు జట్లు తలపడే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అయితే ఇటీవల ప్రపంచ ఛాంపియన్షిప్ ఆఫ్ లెజెండ్స్ క్రికెట్ టోర్నమెంట్లో పాక్తో మ్యాచ్ ఆడేందుకు టీమ్ఇండియా లెజెండ్స్ జట్టు నిరాకరించింది. ఈ మ్యాచ్ను బాయ్కట్ చేసింది. దీంతో ఈ టోర్నీలో భారత్- పాక్ మ్యాచ్పై సస్పెన్స్ కొనసాగుతోంది. కానీ, ఒకవేళ ఈ హై వోల్టేజ్ మ్యాచ్ ఉంటే మాత్రం, ప్రసారకర్తలకు భారీ ప్రయోజనం చేకూరుతుంది.
కోట్లలో వ్యూస్
క్రికెట్లో భారత్ - పాక్ మధ్య జరిగే మ్యాచ్లకు భారీ రెస్పాన్స్ ఉంటుంది. 2023 ఆసియా కప్లో పాక్- భారత్ మ్యాచ్ను డిస్నీ ప్లస్ హాట్స్టార్లో ఓ సమయంలో 2.8 కోట్ల వ్యూస్ వచ్చాయి. క్రికెట్ మ్యాచ్కు అత్యధికి వ్యూస్ వచ్చిన అదికొద్ది మ్యాచ్ల్లో ఇది ఒకటి. ఈ క్రమంలోనే ఈసారి కూడా పాత రికార్డులు బద్దలయ్యే ఛాన్స్ ఉంది.
8 జట్లు పాల్గొంటున్నాయి
ఈసారి ఆసియా కప్లో మొత్తం ఎనిమిది జట్లు పాల్గొంటున్నాయి. భారత్తోపాటు పాకిస్థాన్, శ్రీలంక, ఆఫ్గానిథాస్థాన్, బంగ్లాదేశ్, హాంకాంగ్, UAE, ఒమన్ జట్లు ఈ టోర్నమెంట్లో పాల్గొంటాయి. 8 జట్లను రెండు గ్రూపులుగా విభజించారు. గ్రూప్ Aలో భారత్, పాక్, ఒమన్, UAE జట్లు ఉండగా, గ్రూప్ Bలో శ్రీలంక, ఆఫ్గాన్, బంగ్లాదేశ్, హాంకాంగ్ ఉన్నాయి.
