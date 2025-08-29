ETV Bharat / sports

డైమండ్ లీగ్​ రన్నరప్​గా నీరజ్ చోప్రా- గత రెండేళ్లు కూడా! - NEERAJ CHOPRA DIAMOND LEAGUE

డైమండ్‌ లీగ్‌లో రన్నరప్​గా నీరజ్ చోప్రా

Neeraj Chopra Diamond League
Neeraj Chopra Diamond League (Hangzhou2022.cn/Olympics.com)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 29, 2025 at 6:57 AM IST

2 Min Read

Neeraj Chopra Diamond League : భారత జావెలిన్‌ స్టార్‌, రెండుసార్లు ఒలింపిక్‌ పతక విజేత నీరజ్ చోప్రా జూరిచ్‌ డైమండ్‌ లీగ్‌లో రన్నరప్‌గా నిలిచాడు. స్విట్జర్లాండ్‌లో జరిగిన డైమండ్‌ లీగ్‌లో జర్మనీ స్టార్‌ ప్లేయర్‌ జూలియన్‌ వెబర్‌ (91.51) విజేతగా అవతరించాడు. ఫైనల్స్‌లో 85.01 మీటర్ల దూరం జావలిన్‌ను విసిరిన నీరజ్‌, రెండో స్థానం కైవసం చేసుకున్నాడు. ట్రినిడాడ్ అండ్ టొబాగోకు చెందిన, కెషోర్న్‌ వాల్‌కాట్‌ 84.95 మీటర్లతో మూడోస్థానంతో సరిపెట్టుకున్నాడు.

3 ప్రయత్నాల్లో ఫౌల్‌!
వెబర్‌ తొలి ప్రయత్నంలో 91.37 మీటర్లు, రెండో ప్రయత్నంలో 91.51 మీటర్లు విసిరి ఆశ్చర్యపరిచాడు. అయితే తొలి ప్రయత్నంలో 84.35 మీటర్లు, రెండో ప్రయత్నంలో 82 మీటర్లు బల్లెం విసిరిన నీరజ్‌, తర్వాత 3 ప్రయత్నాల్లో ఫౌల్‌ అయ్యాడు. తన చివరి ప్రయత్నంలో 85.01 మీటర్లు విసిరి రెండో స్థానానికి చేరాడు. చివరి రౌండ్‌ వరకు రెండో స్థానంలో ఉన్న కెషోర్న్‌ వాల్‌కాట్‌ చివరి ప్రయత్నంలో 78.30 మీటర్లే విసరడంతో నీరజ్‌ రన్నరప్‌గా నిలిచాడు.

వరల్డ్ నెం.1 నీరజ్​
ప్రస్తుతం వరల్డ్‌ ర్యాంకింగ్‌లో నంబర్‌ వన్‌గా ఉన్న నీరజ్‌ చోప్రా, 2022లో జరిగిన జూరిచ్‌ డైమండ్‌ లీగ్‌ ఫైనల్లో తొలిసారి విజేతగా అవతరించాడు. 2023, 2024లో జరిగిన ఫైనల్లో కూడా రెండో స్థానంలో నిలిచాడు. ఈ సీజన్లో జరిగిన దోహా డైమండ్‌ లీగ్‌లో నీరజ్‌ తొలిసారి 90 మీటర్ల మార్క్‌ను అందుకున్నాడు. వరల్డ్‌ ర్యాంకింగ్‌లో మూడో స్థానంలో ఉన్న జూలియన్‌ వెబర్‌కు (91.51) ఇదే కెరీర్‌ బెస్ట్‌ ప్రదర్శన. అంతకుముందు అతడు అత్యుత్తమ ప్రదర్శన 91.06 మీటర్లుగా ఉంది.

చాలా సంతోషంగా ఉన్నాను: చోప్రా
అయితే నీరజ్ చోప్రా మీడియాతో మాట్లాడారు. ఇది చెత్త ప్రదర్శనేం కాదని చెప్పాడు. కానీ ప్రపంచ ఛాంపియన్​ షిప్​కు సమయం దగ్గర పడుతుందని కాబట్టి తాను ఇంకా బల్లెం దూరంగా విసరాలని అన్నాడు. చివరి ప్రయత్నంలో 85.01 మీటర్లు విసిరి రెండో స్థానానికి చేరుకున్నానని చెప్పాడు. కానీ జూలియన్ వెబర్ ఈరోజు చాలా దూరం విసిరినందుకు తాను చాలా సంతోషంగా ఉన్నానని పేర్కొన్నాడు.

నేను కాస్త శిక్షణ పొందాలి: నీరజ్
వెబర్ 91.51 మీటర్లు విసరడం నిజంగా మంచి ప్రదర్శన అని కొనియాడాడు. తాను ఇంకా కొంచెం శిక్షణ పొందాలని తెలిపారు. ప్రపంచ ఛాంపియన్‌షిప్‌ల సందర్భంగా (సెప్టెంబర్ 13-21) టోక్యోలో ప్రతిదీ భిన్నంగా ఉంటుందని అన్నాడు. జూలియన్ వెబర్ తనకు మంచి స్నేహితుడు అని చెప్పాడు. అతడు బాగా రాణిస్తున్నప్పుడు, ఒకరినొకరు నెట్టుకున్నప్పుడు తాను ఎల్లప్పుడూ సంతోషంగా ఉంటానని అన్నాడు.

టోక్యోకు నా ఫ్రెండ్స్ వస్తున్నారు!
టోక్యోలో నన్ను ఉత్సాహపరిచేందుకు భారతదేశం నుంచి కొంతమంది స్నేహితులు వస్తారని తెలిపాడు. తనకు అక్కడ నివసించే కొంతమంది స్నేహితులు ఉన్నారని, ప్రధాన ఛాంపియన్‌షిప్‌లలో, గోల్డెన్ త్రోల కంటే చాలా ముఖ్యమైనదని చెప్పాడు. కాబట్టి పతకం గెలవడానికి తన వంతు ప్రయత్నం చేస్తానని చెప్పుకొచ్చాడు.

బల్లెం విసిరితే బంగారు పతకం రావాల్సిందే! - తెలంగాణలోనూ 'నీరజ్​ చోప్రా'లు

నీరజ్​ చోప్రా మంచి మనసు- అభిమానికి VIP టికెట్ కొనుగోలు

Neeraj Chopra Diamond League : భారత జావెలిన్‌ స్టార్‌, రెండుసార్లు ఒలింపిక్‌ పతక విజేత నీరజ్ చోప్రా జూరిచ్‌ డైమండ్‌ లీగ్‌లో రన్నరప్‌గా నిలిచాడు. స్విట్జర్లాండ్‌లో జరిగిన డైమండ్‌ లీగ్‌లో జర్మనీ స్టార్‌ ప్లేయర్‌ జూలియన్‌ వెబర్‌ (91.51) విజేతగా అవతరించాడు. ఫైనల్స్‌లో 85.01 మీటర్ల దూరం జావలిన్‌ను విసిరిన నీరజ్‌, రెండో స్థానం కైవసం చేసుకున్నాడు. ట్రినిడాడ్ అండ్ టొబాగోకు చెందిన, కెషోర్న్‌ వాల్‌కాట్‌ 84.95 మీటర్లతో మూడోస్థానంతో సరిపెట్టుకున్నాడు.

3 ప్రయత్నాల్లో ఫౌల్‌!
వెబర్‌ తొలి ప్రయత్నంలో 91.37 మీటర్లు, రెండో ప్రయత్నంలో 91.51 మీటర్లు విసిరి ఆశ్చర్యపరిచాడు. అయితే తొలి ప్రయత్నంలో 84.35 మీటర్లు, రెండో ప్రయత్నంలో 82 మీటర్లు బల్లెం విసిరిన నీరజ్‌, తర్వాత 3 ప్రయత్నాల్లో ఫౌల్‌ అయ్యాడు. తన చివరి ప్రయత్నంలో 85.01 మీటర్లు విసిరి రెండో స్థానానికి చేరాడు. చివరి రౌండ్‌ వరకు రెండో స్థానంలో ఉన్న కెషోర్న్‌ వాల్‌కాట్‌ చివరి ప్రయత్నంలో 78.30 మీటర్లే విసరడంతో నీరజ్‌ రన్నరప్‌గా నిలిచాడు.

వరల్డ్ నెం.1 నీరజ్​
ప్రస్తుతం వరల్డ్‌ ర్యాంకింగ్‌లో నంబర్‌ వన్‌గా ఉన్న నీరజ్‌ చోప్రా, 2022లో జరిగిన జూరిచ్‌ డైమండ్‌ లీగ్‌ ఫైనల్లో తొలిసారి విజేతగా అవతరించాడు. 2023, 2024లో జరిగిన ఫైనల్లో కూడా రెండో స్థానంలో నిలిచాడు. ఈ సీజన్లో జరిగిన దోహా డైమండ్‌ లీగ్‌లో నీరజ్‌ తొలిసారి 90 మీటర్ల మార్క్‌ను అందుకున్నాడు. వరల్డ్‌ ర్యాంకింగ్‌లో మూడో స్థానంలో ఉన్న జూలియన్‌ వెబర్‌కు (91.51) ఇదే కెరీర్‌ బెస్ట్‌ ప్రదర్శన. అంతకుముందు అతడు అత్యుత్తమ ప్రదర్శన 91.06 మీటర్లుగా ఉంది.

చాలా సంతోషంగా ఉన్నాను: చోప్రా
అయితే నీరజ్ చోప్రా మీడియాతో మాట్లాడారు. ఇది చెత్త ప్రదర్శనేం కాదని చెప్పాడు. కానీ ప్రపంచ ఛాంపియన్​ షిప్​కు సమయం దగ్గర పడుతుందని కాబట్టి తాను ఇంకా బల్లెం దూరంగా విసరాలని అన్నాడు. చివరి ప్రయత్నంలో 85.01 మీటర్లు విసిరి రెండో స్థానానికి చేరుకున్నానని చెప్పాడు. కానీ జూలియన్ వెబర్ ఈరోజు చాలా దూరం విసిరినందుకు తాను చాలా సంతోషంగా ఉన్నానని పేర్కొన్నాడు.

నేను కాస్త శిక్షణ పొందాలి: నీరజ్
వెబర్ 91.51 మీటర్లు విసరడం నిజంగా మంచి ప్రదర్శన అని కొనియాడాడు. తాను ఇంకా కొంచెం శిక్షణ పొందాలని తెలిపారు. ప్రపంచ ఛాంపియన్‌షిప్‌ల సందర్భంగా (సెప్టెంబర్ 13-21) టోక్యోలో ప్రతిదీ భిన్నంగా ఉంటుందని అన్నాడు. జూలియన్ వెబర్ తనకు మంచి స్నేహితుడు అని చెప్పాడు. అతడు బాగా రాణిస్తున్నప్పుడు, ఒకరినొకరు నెట్టుకున్నప్పుడు తాను ఎల్లప్పుడూ సంతోషంగా ఉంటానని అన్నాడు.

టోక్యోకు నా ఫ్రెండ్స్ వస్తున్నారు!
టోక్యోలో నన్ను ఉత్సాహపరిచేందుకు భారతదేశం నుంచి కొంతమంది స్నేహితులు వస్తారని తెలిపాడు. తనకు అక్కడ నివసించే కొంతమంది స్నేహితులు ఉన్నారని, ప్రధాన ఛాంపియన్‌షిప్‌లలో, గోల్డెన్ త్రోల కంటే చాలా ముఖ్యమైనదని చెప్పాడు. కాబట్టి పతకం గెలవడానికి తన వంతు ప్రయత్నం చేస్తానని చెప్పుకొచ్చాడు.

బల్లెం విసిరితే బంగారు పతకం రావాల్సిందే! - తెలంగాణలోనూ 'నీరజ్​ చోప్రా'లు

నీరజ్​ చోప్రా మంచి మనసు- అభిమానికి VIP టికెట్ కొనుగోలు

For All Latest Updates

TAGGED:

DIAMOND LEAGUE 2025NEERAJ CHOPRA RUNNER UPNEERAJ CHOPRA BEST THROWNEERAJ CHOPRA DIAMOND LEAGUE

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

"పొంగల్ నూడిల్స్" ఎప్పుడైనా తిన్నారా? - సరికొత్త ఫ్లేవర్​తో చాలా రుచికరంగా!

ఖైరతాబాద్ వినాయకుడి చరిత్ర తెలుసా? 1954లో ఒక్క అడుగుతో మొదలై!

'భారత్‌పై ట్రంప్ సుంకాల ప్రభావం స్వల్పమే- కానీ తర్వాత మాత్రం పెను సవాల్'

'కిడ్నీలకు' ముప్పు తెచ్చే అలవాట్లు ఇవే! - నిపుణులు ఏమంటున్నారంటే!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.