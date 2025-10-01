ETV Bharat / sports

భయపడిపోయిన మోసిన్ నఖ్వీ- ఆసియా కప్ ట్రోఫీ ఎక్కడుందో తెలుసా?

ఆసియా కప్ ట్రోఫీ కాంట్రవర్సీ- కప్పు ఎక్కడుందో తెలుసా?

Mosin Naqvi Trophy Controversy
Mosin Naqvi Trophy Controversy (Source : IANS, AP News)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 1, 2025 at 9:03 PM IST

2 Min Read
Mosin Naqvi Trophy Controversy : టీమ్ఇండియా 2025 ఆసియా కప్ టోర్నమెంట్ ఛాంపియన్​గా నిలిచినా ట్రోఫీ, మెడల్స్ ఇంకా మనోళ్లకు అందలేదు. ఆదివారం ఫైనల్ మ్యాచ్ అనంతరం ప్రజెంటేషన్ సమయంలో హై డ్రామా జరిగింది. దీంతో ప్రజెంటేషన్ ఆలస్యం అయ్యింది. అయితే పహల్గాం టెర్రర్ ఎటాక్, ఆపరేషన్‌ సిందూర్‌ అనంతరం భారత్- పాకిస్థాన్ దేశాల మధ్య పరిస్థితుల నేపథ్యంలో ఆసియా క్రికెట్ కౌన్సిల్ అధ్యక్షుడు, పాకిస్థాన్‌ క్రికెట్‌ బోర్డ్‌ ఛైర్మన్‌ మోసిన్‌ నఖ్వీ చేతుల మీదుగా ట్రోఫీ, మెడల్స్ అందుకునేందుకు టీమ్ఇండియా ప్లేయర్లు నిరాకరించారు.

దీంతో అధ్యక్షుడు నఖ్వీ ట్రోఫీ, మెడల్స్‌ను తనతోపాటు తీసుకెళ్లిపోయారు. ఇది కాంట్రవర్సీ అయ్యింది. దీనిపై బీసీసీఐ తీవ్రస్థాయిలో మండిపడింది. ఏసీసీ సర్వసభ్య సమావేశంలో దీనిపై బీసీసీఐ ఘాటుగా స్పందించింది. దీనిపై పలు రకాల వార్తలు బయటకు వచ్చాయి.

మోసిన్ నఖ్వీ, ట్రోఫీ, మెడల్స్‌ను భారత్ క్రికెట్‌ బోర్డుకు అప్పగించకుండా, టీమ్ఇండియా కెప్టెన్‌ సూర్యకుమార్ యాదవ్​ను తన ఆఫీసుకు వచ్చి వాటిని తీసుకోవాలని చెప్పినట్లు తెలిసింది. దీనిపై బీసీసీఐ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది. ఈ విషయాన్ని ఐసీసీ దృష్టికి తీసుకెళ్లే ప్రయత్నం చేసింది. అంతేకాదు ట్రోఫీ చౌర్యం, రూల్స్ బ్రేక్ చేసిన నేపథ్యంలో ఆసియా క్రికెట్‌ కౌన్సిల్‌ ప్రెసిడెంట్ పదవి నుంచి నఖ్వీని తొలగించి, అతడిపై చర్యలు తీసుకోవాలని ఐసీసీపై బీసీసీఐ ఒత్తిడి తెచ్చింది.

బెదిరిపోయిన నఖ్వీ
బీసీసీఐ తీసుకోనున్న చర్యలను నఖ్వీ బెదిరిపోయాడని సమాచారం. అందుకే తదుపరి జరిగే చర్యలకు భయపడి, ప్రెసిడెంట్ నఖ్వీ ఆసియా కప్ ట్రోఫీని యూఏఈ క్రికెట్ బోర్డుకు అప్పగించేసినట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. అయితే వాటిని యూఏఈ బోర్డు భారత్​కు ఎలా అందించనుందనే విషయం ఆసక్తి కలిగిస్తుంది. అయితే దీనిపై ఇప్పటిదాకా ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన రాలేదు.

కాగా, ఆసియా క్రికెట్ కౌన్సిల్‌ సమావేశం మంగళవారం వర్చువల్‌గా జరిగింది. ఇందులో నఖ్వీని బీసీసీఐ ప్రతినిధులు రాజీవ్ శుక్లా, ఆశిష్ షెలార్ ప్రశ్నించారు. టోర్నీలో పాల్గొని ఛాంపియన్​గా నిలిచిన జట్టుదే ట్రోఫీ అని, ఈ లెక్కన టీమ్ఇండియాకే ఆసియా టోర్నీ టైటిల్ చెందుతుందని గట్టిగా వాదించింది. అంతేకాకుండా ఆ ట్రోఫీ ఏ వ్యక్తికి సంబంధించిన వ్యక్తిగత ఆస్తి కాదని బీసీసీఐ వర్గాలు వాదించారని సమాచారం.

నఖ్వీపై విమర్శలు
కాగా, ట్రోఫీ ప్రజెంటేషన్ విషయంలో నఖ్వీ ప్రవర్తన పట్ల విమర్శలు వస్తున్నాయి. అతడిపై టీమ్ఇండియా మాజీలు విరుచుకుపడుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే నఖ్వీపై వ్యతిరేకత ఎదురవుతోంది. అతడివి పిల్ల చేష్టలని, నఖ్వీకి క్రికెట్ పరిజ్ఞానం అసలు లేదని మాజీ క్రికెటర్ మదన్‌లాల్ ఆరోపించారు.

'ఛాంపియన్​గా నిలిచిన జట్టు ట్రోఫీతో ప్రేక్షకులు, అభిమానుల ముందు సెలబ్రేట్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది. నఖ్వీకి అసలు క్రీడా పరిజ్ఞానమే లేదు. హుందాగా వ్యవహరించడం కూడా ఆయనకు తెలియదు. ట్రోఫీని టీమ్ఇండియాకు అందించాలని వేదిక మీద ఉన్న ఇతర వ్యక్తులకు నఖ్వీ చెబితే బాగుండేది. కానీ నఖ్వీ ఆవేశంతో అతడి దేశ పరువును కూడా పోగొట్టాడు' అని మదన్‌లాల్ పేర్కొన్నారు.

పాక్​ జట్టుకు PCB గట్టి షాక్​- ఇకపై నో అబ్జక్షన్‌ సర్టిఫికెట్లు ఇవ్వదట!

పాకిస్థాన్ క్రికెటర్లకు ఇచ్చిన చెక్కులన్నీ బౌన్స్- PCBపై మాస్ ట్రోలింగ్

