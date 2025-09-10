ETV Bharat / sports

30 సిక్స్​లతో విధ్వంసం- ఆసియా కప్​కు ముందు అభిషేక్ శర్మ దూకుడు

ఆసియా కప్​కు రెడీ అవుతున్న టీమ్ఇండియా- భీకర ఫామ్​లో యంగ్ బ్యాటర్

Abhishek Sharma
Abhishek Sharma (Source: Associates Press)
Abhishek Sharma Sixes : 2025 ఆసియా కప్‌కు ముందు భారత యంగ్ బ్యాటర్ అభిషేక్‌ శర్మ ఫుల్ స్వింగ్​లోకి వచ్చాడు. దుబాయ్‌లోని ICC అకాడమీ వద్ద మంగళవారం జరిగిన ఆప్షనల్‌ ట్రైనింగ్‌ సెషన్‌లో అభిషేక్‌ శర్మ బ్యాటింగ్‌ ప్రాక్టీస్‌ ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలిచింది. యునైటెడ్‌ అరబ్‌ ఎమిరేట్స్‌ (UAE)తో మ్యాచ్‌కు ముందు జరిగిన ప్రాక్టీస్‌ సెషన్‌లో వరుసగా 25-30 సిక్స్‌లు బాది ఔరా అనిపించాడు. నెట్‌ బౌలర్లపై విరుచుకుపడి భారీ సిక్స్‌లు బాదిన అభిషేక్‌, ఫామ్ చాటుకున్నాడు.

ప్రాక్టీస్‌ నెట్టును దాటి
అతను బంతిని బలంతో కాకుండా, టెక్నిక్​​తో ఆడుతూ బాదాడు. చాలా సిక్స్‌లు ప్రాక్టీస్‌ నెట్టును దాటి బయట పడటం గమనార్హం. అలా తన అదిరే బ్యాటింగ్​తో అభిషేక్‌ అందరి దృష్టిని ఆకర్షించాడు. అతని బ్యాటింగ్‌, సిక్స్‌లతో అభిమానుల్లో టోర్నీపై ఆసక్తిని మరింతగా పెంచాడు.

విశ్రాంతి తీసుకున్న ప్లేయర్స్
​శుభ్‌మన్‌ గిల్‌, అభిషేక్‌ శర్మ ఇద్దరూ కలిసి జోరుగా నెట్‌ ప్రాక్టీస్‌ చేశారు. వీరిద్దరూ యుఏఈతో జరిగే మొదటి మ్యాచ్‌లో భారత్‌ తరఫున ఓపెనర్స్‌గా దిగే అవకాశం ఉంది. గిల్‌ కూడా తన ప్రాక్టీస్‌లో బలమైన షాట్లతో ఆకట్టుకున్నాడు. అయితే, జస్ప్రీత్‌ బుమ్రా, సంజు శాంసన్‌, కుల్దీప్‌ యాదవ్‌, హర్షిత్‌ రాణా మాత్రం మ్యాచ్‌కు ముందు రోజు విశ్రాంతి తీసుకున్నారు.

మరోవైపు, అర్ష్‌దీప్‌ సింగ్‌ తన ఫిట్‌నెస్‌ డ్రిల్ల్స్‌పై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టాడు. వికెట్‌ కీపర్‌- బ్యాటర్​ జితేష్‌ శర్మ కూడా నెట్‌లో ఎక్కువ సమయం గడుపుతూ అదిరిపోయే షాట్లతో తన బ్యాటింగ్‌ ప్రాక్టీస్‌ కొనసాగించాడు. మొత్తానికి, టీమ్ఇండియా జట్టు మ్యాచ్‌కు ముందే పూర్తి ఉత్సాహంతో రెడీ అవుతూ ఆసక్తి పెంచుతుంది.

బౌలర్లు ఎప్పుడూ అగ్రెసివ్‌
ఇదిలా ఉంటే, భారత కెప్టెన్‌ సూర్యకుమార్‌ యాదవ్‌ తన ఆటగాళ్లపై ఎలాంటి నియంత్రణ ఉండదని, ఎల్లప్పుడూ అగ్రెసివ్‌గా​ ఆడాలని స్పష్టంచేశాడు. "ఆగ్రహం లేకుండా ఈ ఆట ఆడలేం. ఫ్రంట్‌ఫుట్‌లోనే మేము ఆడతాం" అని అన్నాడు. పాకిస్థాన్​ కెప్టెన్‌ సల్మాన్‌ ఆఘా కూడా ఇదే అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తూ "బౌలర్లు ఎప్పుడూ అగ్రెసివ్‌గానే ఉంటాడు. ప్రతి ఆటగాడికి తన సొంత స్టైల్​ ఉంటుంది" అని పేర్కొన్నాడు.

ఫేవరెట్స్‌పై స్పందించిన సూర్యకుమార్‌
భారత జట్టు ఆసియా కప్‌ ఫేవరెట్స్‌ అన్న ప్రశ్నపై సూర్యకుమార్‌ సరదాగా స్పందిచాడు. "ఎవరు చెప్పారు? (ఫేవరెట్స్‌) నేను వినలేదు. ఈ ఫార్మాట్‌లో రెడీగా ఉంటేనే మైదానంలో విశ్వాసంతో దిగుతాం" అన్నాడు. మరోవైపు, సంజు శాంసన్‌ ఎంపికపై వస్తున్న వార్తలపైనా సూర్య స్పందించాడు. "అతడి గురించి ఆందోళన అవసరం లేదు. రేపు సరైన నిర్ణయం తీసుకుంటాం" అని స్పష్టం చేశాడు. మొత్తానికి, అభిషేక్‌ శర్మ సిక్స్‌ల వర్షం అభిమానుల్లో జోష్‌ నింపగా, ఆసియా కప్‌ కోసం టీమ్‌ ఇండియా ఆతృతగా సిద్ధమవుతోంది.​

భారత్ జట్టు : సూర్యకుమార్ యాదవ్ (కెప్టెన్), శుభ్‌మన్ గిల్, అభిషేక్ శర్మ, తిలక్ వర్మ, హార్దిక్ పాండ్యా, శివమ్ దూబే, జితేశ్ శర్మ, అక్షర్ పటేల్, జస్ప్రీత్ బుమ్రా, వరుణ్ చక్రవర్తి, అర్షదీప్ సింగ్, కుల్దీప్ యాదవ్, సాంజు శాంసన్, హర్షిత్ రాణా, రింకూ సింగ్

ఆసియా కప్‌ ఫస్ట్ మ్యాచ్​- టీమ్​ ఇండియాకు ఎదురుందా!
ఆసియా కప్ 2025 - ఫార్మాట్, రూల్స్ ఏంటంటే?

