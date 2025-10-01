చరిత్ర సృష్టించిన అభిషేక్ శర్మ- డెబ్యూ చేసిన ఏడాదిలోనే వరల్డ్ రికార్డ్
ఐసీసీ ర్యాంకింగ్స్- రికార్డ్ కొట్టిన అభిషేక్ శర్మ
Published : October 1, 2025 at 4:26 PM IST
Abhishek Sharma Ranking : టీమ్ఇండియా యంగ్ బ్యాటర్ అభిషేక్ శర్మ సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించాడు. తాజాగా ఐసీసీ ప్రకటించిన ర్యాంకింగ్స్లో అభిషేక్ వరల్డ్ రికార్డ్ కొట్టాడు. టీ20 ర్యాంకింగ్స్లో ప్రస్తుతం టాప్ ర్యాంక్లో కొనసాగుతున్న అభిషేక్ తన స్థానాన్ని పదిలం చేసుకున్నాడు. అంతేకాకుండా తాజా ర్యాంకింగ్స్లో ఈ ఫార్మాట్లో 931 రేటింగ్ పాయింట్లు సాధించి అరుదైన రికార్డ్ కొట్టాడు. అయితే టీ20 చరిత్రలో ఏ బ్యాటర్ కూడా ఈ రేటింగ్ సాధించలేదు. దీంతో టీ20ల్లో అరంగేట్రం చేసిన ఏడాదిలోనే అభిషేక్ వరల్డ్ రికార్డ్ కొట్టాడు.
- టీ20 ర్యాంకింగ్స్లో ఆల్టైమ్ హైయ్యెస్ట్ రేటింగ్స్
- అభిషేక్ శర్మ (భారత్)- 931 రేటింగ్స్
- డేవిడ్ మలన్ (ఇంగ్లాండ్)- 919 రేటింగ్స్
- సూర్యకుమార్ యాదవ్ (భారత్)- 912 రేటింగ్స్
- విరాట్ కోహ్లీ (భారత్)- 909 రేటింగ్స్
- ఆరోన్ ఫించ్ (ఆస్ట్రేలియా)- 904 రేటింగ్స్
- బాబర్ అజామ్ (పాకిస్థాన్)- 900 రేటింగ్స్
కాగా, భారత్ నుంచి టీ20 ర్యాంకింగ్స్లో 900+ రేటింగ్స్ సాధించిన మూడో బ్యాటర్ అభిషేక్. అయితే అందరికంటే 931 రేటింగ్స్ సాధించగా, గతంలో సూర్య 912 రేటింగ్స్, విరాట్ కోహ్లీ 909 రేటింగ్స్ సాధించారు.
🚨 HISTORY CREATED BY ABHISHEK. 🚨— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) October 1, 2025
- Abhishek Sharma achieves the highest ever ICC T20i batting Ratings - 931. 🤯🇮🇳 pic.twitter.com/XQ5p8Cq5qg