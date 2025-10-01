ETV Bharat / sports

చరిత్ర సృష్టించిన అభిషేక్ శర్మ- డెబ్యూ చేసిన ఏడాదిలోనే వరల్డ్ రికార్డ్

ఐసీసీ ర్యాంకింగ్స్- రికార్డ్ కొట్టిన అభిషేక్ శర్మ

Abhishek Sharma
Abhishek Sharma (Source : AP News)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 1, 2025 at 4:26 PM IST

Abhishek Sharma Ranking : టీమ్ఇండియా యంగ్ బ్యాటర్ అభిషేక్ శర్మ సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించాడు. తాజాగా ఐసీసీ ప్రకటించిన ర్యాంకింగ్స్​లో అభిషేక్​ వరల్డ్ రికార్డ్ కొట్టాడు. టీ20 ర్యాంకింగ్స్​లో ప్రస్తుతం టాప్ ర్యాంక్​లో కొనసాగుతున్న అభిషేక్ తన స్థానాన్ని పదిలం చేసుకున్నాడు. అంతేకాకుండా తాజా ర్యాంకింగ్స్​లో ఈ ఫార్మాట్​లో 931 రేటింగ్ పాయింట్లు సాధించి అరుదైన రికార్డ్ కొట్టాడు. అయితే టీ20 చరిత్రలో ఏ బ్యాటర్​ కూడా ఈ రేటింగ్ సాధించలేదు. దీంతో టీ20ల్లో అరంగేట్రం చేసిన ఏడాదిలోనే అభిషేక్ వరల్డ్​ రికార్డ్​ కొట్టాడు.

  • టీ20 ర్యాంకింగ్స్​లో ఆల్​టైమ్ హైయ్యెస్ట్ రేటింగ్స్
  • అభిషేక్ శర్మ (భారత్)- 931 రేటింగ్స్
  • డేవిడ్ మలన్ (ఇంగ్లాండ్)- 919 రేటింగ్స్
  • సూర్యకుమార్ యాదవ్ (భారత్)- 912 రేటింగ్స్
  • విరాట్ కోహ్లీ (భారత్)- 909 రేటింగ్స్
  • ఆరోన్ ఫించ్ (ఆస్ట్రేలియా)- 904 రేటింగ్స్
  • బాబర్ అజామ్ (పాకిస్థాన్)- 900 రేటింగ్స్

కాగా, భారత్ నుంచి టీ20 ర్యాంకింగ్స్​లో 900+ రేటింగ్స్ సాధించిన మూడో బ్యాటర్ అభిషేక్. అయితే అందరికంటే 931 రేటింగ్స్ సాధించగా, గతంలో సూర్య 912 రేటింగ్స్, విరాట్ కోహ్లీ 909 రేటింగ్స్​ సాధించారు.

