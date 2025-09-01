ETV Bharat / sports

డివిలియర్స్ షాకింగ్ స్టేట్​మెంట్- టాప్ 5 లిస్ట్​లో విరాట్​కు నో ప్లేస్ - AB DE VILLIERS VIRAT

ఏబీ డివిలియర్స్ టాప్ 5- లిస్ట్​లో విరాట్ పేరు లేదు!

AB de Villiers
AB de Villiers (Source : RCB 'x' Post)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 1, 2025 at 5:19 PM IST

2 Min Read

AB de Villiers Top 5 : సౌతాఫ్రికా మాజీ క్రికెటర్‌ ఏబీ డివిలియర్స్‌- టీమ్ఇండియా స్టార్ బ్యాటర్ విరాట్ కోహ్లీ క్రికెట్​లో బెస్ట్​ ఫ్రెండ్స్. ఈ ఇద్దరూ అనేక సంవత్సరాలు ఐపీఎల్​లో రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు ఫ్రాంచైజీకి కలిసే ఆడారు. వ్యక్తిగతంగానూ ఏబీడీ- విరాట్​కు మంచి అనుబంధం ఉంది. బహిరంగంగా ఏబీడి ఇప్పటికే అనేకసార్లు విరాట్ ప్రపంచంలో అత్యుత్తమ క్రికెటర్ అని కొనియాడాడు. కానీ తాజాగా తన టాప్ 5 బెస్ట్ క్రికెటర్ల లిస్ట్​లో మాత్రం విరాట్​కు స్థానం కల్పించలేదు. తాను చూసిన అత్యుత్తమ క్రికెటర్లలో విరాట్ పేరును ప్రస్తావించకపోవడం గమనార్హం. మరి ఏబీడి చెప్పిన బెస్ట్ క్రికెటర్లు ఎవరంటే?

ఏబీ డివిలియర్స్ అంతర్జాతీయ క్రికెట్​లో 14ఏళ్లపాటు ఆడాడు. తన కెరీర్​లో అనేకమంది లెజెండ్స్​తో కలిసి ఆడాడు. అయితే ఏబీడి రీసెంట్​గా ఓ పాడ్‌కాస్ట్‌ ఇంటర్వ్యూలో పాల్గొన్నాడు. ఇందులో తన టాప్- 5 క్రికెటర్ల గురించి చెప్పాడు. ఈ జాబితాలో సౌతాఫ్రికా దిగ్గజం జాక్వెస్‌ కలీస్‌, ఇంగ్లాండ్ మాజీ క్రికెటర్ ఆండ్రూ ఫ్లింటాఫ్‌, ఆసీస్ స్టార్ షేన్‌ వార్న్‌, క్రికెట్ గాడ్ సచిన్‌ తెందూల్కర్‌, మహ్మద్‌ ఆసిఫ్‌ పేర్లు చెప్పారు.

మర్చిపోయిన ఏబీడి!
అయితే విరాట్ కోహ్లీ పేరు లేకుండా డివిలియర్స్ తన టాప్- 5 ప్లేయర్ల లిస్ట్ చెప్పేశాడు. ఈ లిస్ట్​లో విరాట్‌ కోహ్లీకి అతడు స్థానం కల్పించని విషయాన్ని మర్చిపోయాడు. ఈ విషయాన్ని తర్వాత ఆదిల్ రషీద్ గుర్తు చేయడంతో ఏబీ డివిలియర్స్‌ సారీ చెప్పాడు

"జాక్వెస్‌ కలీస్‌, ఆండ్రూ ఫ్లింటాఫ్, మహ్మద్ ఆసిఫ్, షేర్‌ వార్న్, సచిన్ తెందూల్కర్‌. ముఖ్యంగా తెందూల్కర్‌ బ్యాటింగ్‌ చూడ్డానికి చాలా ఆద్భుతంగా ఉంటుంది. జాక్వెస్ కలీస్‌ బెస్ట్ ఆల్‌రౌండర్‌. మహ్మద్‌ ఆసీఫ్‌ మంచి పేసర్. అలాగే షేన్‌వార్న్ బౌలింగ్‌ ఆడటాన్ని నేను బాగా ఆస్వాదిస్తాను. అతడి బౌలింగ్‌లో నేను ఎప్పుడు కూడా ఇబ్బంది పడలేదు. ఆండ్రూ ఫ్లింటాఫ్‌ గొప్ప ఆటగాడు. అతడు ఎడ్జ్‌బాస్టన్‌లో కలీస్‌కు వేసిన యార్కర్ గ్రేట్. అది నేను చూసిన బంతుల్లో దీ బెస్ట్" అని డివిలియర్స్‌ అన్నాడు.

లెజెండ్స్ ట్రోఫీలో సూపర్ సెంచరీ
ఇటీవల ముగిసిన 2025 వరల్డ్‌ ఛాంపియన్‌షిప్‌ ఆఫ్‌ లెజెండ్స్​లో డివిలియర్స్‌, సౌతాఫ్రికా విజేతగా నిలవడంలో కీలకంగా వ్యవహరించాడు. ముఖ్యంగా పాకిస్థాన్‌తో ఫైనల్‌లో ఏకంగా సెంచరీతో రఫ్పాడించాడు. కేవలం 60 బంతుల్లోనే 120 పరుగులు చేశాడు. ఈ టోర్నీలోనే డివిలియర్స్​ మూడో సెంచరీ కావడం గమనార్హం. ఫైనల్​లో 196 పరుగుల లక్ష్యాన్ని సౌతాఫ్రికా 16.5 ఓవర్లలో 9 వికెట్లు మిగిలి ఉండగానే ఛేదించింది.

ఈ ఈవెంట్‌లో డివిలియర్స్‌ అత్యధిక పరుగులు చేసి ప్లేయర్ ఆఫ్ ది టోర్నమెంట్‌గా ఎంపికయ్యాడు. ఆరు ఇన్నింగ్స్‌ల్లో మూడు సెంచరీలు, ఒక హాఫ్‌ సెంచరీ సాధించాడు.

AB de Villiers Top 5 : సౌతాఫ్రికా మాజీ క్రికెటర్‌ ఏబీ డివిలియర్స్‌- టీమ్ఇండియా స్టార్ బ్యాటర్ విరాట్ కోహ్లీ క్రికెట్​లో బెస్ట్​ ఫ్రెండ్స్. ఈ ఇద్దరూ అనేక సంవత్సరాలు ఐపీఎల్​లో రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు ఫ్రాంచైజీకి కలిసే ఆడారు. వ్యక్తిగతంగానూ ఏబీడీ- విరాట్​కు మంచి అనుబంధం ఉంది. బహిరంగంగా ఏబీడి ఇప్పటికే అనేకసార్లు విరాట్ ప్రపంచంలో అత్యుత్తమ క్రికెటర్ అని కొనియాడాడు. కానీ తాజాగా తన టాప్ 5 బెస్ట్ క్రికెటర్ల లిస్ట్​లో మాత్రం విరాట్​కు స్థానం కల్పించలేదు. తాను చూసిన అత్యుత్తమ క్రికెటర్లలో విరాట్ పేరును ప్రస్తావించకపోవడం గమనార్హం. మరి ఏబీడి చెప్పిన బెస్ట్ క్రికెటర్లు ఎవరంటే?

ఏబీ డివిలియర్స్ అంతర్జాతీయ క్రికెట్​లో 14ఏళ్లపాటు ఆడాడు. తన కెరీర్​లో అనేకమంది లెజెండ్స్​తో కలిసి ఆడాడు. అయితే ఏబీడి రీసెంట్​గా ఓ పాడ్‌కాస్ట్‌ ఇంటర్వ్యూలో పాల్గొన్నాడు. ఇందులో తన టాప్- 5 క్రికెటర్ల గురించి చెప్పాడు. ఈ జాబితాలో సౌతాఫ్రికా దిగ్గజం జాక్వెస్‌ కలీస్‌, ఇంగ్లాండ్ మాజీ క్రికెటర్ ఆండ్రూ ఫ్లింటాఫ్‌, ఆసీస్ స్టార్ షేన్‌ వార్న్‌, క్రికెట్ గాడ్ సచిన్‌ తెందూల్కర్‌, మహ్మద్‌ ఆసిఫ్‌ పేర్లు చెప్పారు.

మర్చిపోయిన ఏబీడి!
అయితే విరాట్ కోహ్లీ పేరు లేకుండా డివిలియర్స్ తన టాప్- 5 ప్లేయర్ల లిస్ట్ చెప్పేశాడు. ఈ లిస్ట్​లో విరాట్‌ కోహ్లీకి అతడు స్థానం కల్పించని విషయాన్ని మర్చిపోయాడు. ఈ విషయాన్ని తర్వాత ఆదిల్ రషీద్ గుర్తు చేయడంతో ఏబీ డివిలియర్స్‌ సారీ చెప్పాడు

"జాక్వెస్‌ కలీస్‌, ఆండ్రూ ఫ్లింటాఫ్, మహ్మద్ ఆసిఫ్, షేర్‌ వార్న్, సచిన్ తెందూల్కర్‌. ముఖ్యంగా తెందూల్కర్‌ బ్యాటింగ్‌ చూడ్డానికి చాలా ఆద్భుతంగా ఉంటుంది. జాక్వెస్ కలీస్‌ బెస్ట్ ఆల్‌రౌండర్‌. మహ్మద్‌ ఆసీఫ్‌ మంచి పేసర్. అలాగే షేన్‌వార్న్ బౌలింగ్‌ ఆడటాన్ని నేను బాగా ఆస్వాదిస్తాను. అతడి బౌలింగ్‌లో నేను ఎప్పుడు కూడా ఇబ్బంది పడలేదు. ఆండ్రూ ఫ్లింటాఫ్‌ గొప్ప ఆటగాడు. అతడు ఎడ్జ్‌బాస్టన్‌లో కలీస్‌కు వేసిన యార్కర్ గ్రేట్. అది నేను చూసిన బంతుల్లో దీ బెస్ట్" అని డివిలియర్స్‌ అన్నాడు.

లెజెండ్స్ ట్రోఫీలో సూపర్ సెంచరీ
ఇటీవల ముగిసిన 2025 వరల్డ్‌ ఛాంపియన్‌షిప్‌ ఆఫ్‌ లెజెండ్స్​లో డివిలియర్స్‌, సౌతాఫ్రికా విజేతగా నిలవడంలో కీలకంగా వ్యవహరించాడు. ముఖ్యంగా పాకిస్థాన్‌తో ఫైనల్‌లో ఏకంగా సెంచరీతో రఫ్పాడించాడు. కేవలం 60 బంతుల్లోనే 120 పరుగులు చేశాడు. ఈ టోర్నీలోనే డివిలియర్స్​ మూడో సెంచరీ కావడం గమనార్హం. ఫైనల్​లో 196 పరుగుల లక్ష్యాన్ని సౌతాఫ్రికా 16.5 ఓవర్లలో 9 వికెట్లు మిగిలి ఉండగానే ఛేదించింది.

ఈ ఈవెంట్‌లో డివిలియర్స్‌ అత్యధిక పరుగులు చేసి ప్లేయర్ ఆఫ్ ది టోర్నమెంట్‌గా ఎంపికయ్యాడు. ఆరు ఇన్నింగ్స్‌ల్లో మూడు సెంచరీలు, ఒక హాఫ్‌ సెంచరీ సాధించాడు.

For All Latest Updates

TAGGED:

AB DE VILLIERS TOP 5AB DE VILLIERS TOP 5 BATSMANAB DE VILLIERS VIRAT FRIENDSHIPAB DE VILLIERS VIRAT

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

'షాదీ' జరిగింది - 'ముబారక్' చెక్కు ఆగింది - కల్యాణ'లక్ష్మి' కటాక్షం ఎప్పుడో?

5 జాతీయ రహదారులతో అనుసంధానం - ఓరుగల్లుకు మహర్దశ!

వీడియో పెడితే లక్షల్లో వ్యూస్ - రూ.వేలల్లో ఆదాయం : అదరగొడుతున్న గ్రామీణ యూట్యూబర్లు

చిన్నవైన కాలువలు - బస్తీలపై పడ్డ చెరువులు : కామారెడ్డి మునగడానికి ప్రధాన కారణాలు ఇవే!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.