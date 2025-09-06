పీక్స్లో అభిమానం- నెెయ్మర్కు రూ.10 వేల కోట్ల వీలునామా రాసిన బిలియనీర్!
Published : September 6, 2025 at 2:59 PM IST
Neymar Football : ఆటగాళ్లను అభిమానించడం, వారిని ఆరాధించడం మామూలే. అభిమానాన్ని చాటుకునేందుకు ఫ్యాన్స్ ఏదైనా చేసేందుకు సిద్ధపడుతుంటారు. వాళ్ల పుట్టినరోజు సందర్భంగా పలు కార్యక్రమాలు కూడా చేస్తుంటాకు. అయితే ఇందంతా ఒకెత్తు. తన అభిమానాన్ని విపరీతంగా చూపిస్తూ ఓ బిజినెస్మ్యాన్ తీసుకున్న సంచలన నిర్ణయం ఇప్పుడు బ్రెజిల్తో పాటు అంతర్జాతీయ స్థాయిలోనూ చర్చనీయాంశమైంది.
బ్రెజిల్ ఫుట్బాల్ సూపర్స్టార్ నెయ్మర్పై అభిమానంతో ఓ అజ్ఞాత బిలియనీర్ తన యావదాస్తినే రాసిచ్చేశాడట. ఆ దేశం పోర్టో అలెగ్రికి ప్రాంతానికి చెందిన ఓ వ్యాపారవేత్త రాసిన వీలునామా ఒకటి తాజాగా వైరల్ అవుతోంది. సదరు ఫుట్బాల్ ప్లేయర్ను తాను ఒక్కసారి కూడా కలిసే అవకాశం లేకపోయినా, అతడిపై ఉన్న ప్రేమతో తన సంపద మొత్తం నెయ్మర్కు దక్కాలని వీలునామాలో రాశారని సమాచారం.
పోర్టో అలెగ్రికి చెందిన 31 ఏళ్ల వ్యాపారవేత్త ఈ ఏడాది జూన్ 12న అధికారికంగా వీలునామా రాసినట్లు బ్రెజిల్ మీడియా కథనాలు వెల్లడించాయి. 6.1 బిలియన్ బ్రెజిల్ రియల్స్ అంటే భారత కరెన్సీలో దాదాపు రూ.10 వేల కోట్ల ఆస్తి నెయ్మర్ పేరుపై రాసినట్లు తెలిసింది. ఇటీవల ఆ వ్యాపారవేత్త మృతి చెందగా అతడికి కుటుంబ సభ్యులు లేరని సమాచారం.
నెయ్మర్తో ఎలాంటి వ్యక్తిగత, వృత్తిపరమైన సంబంధం లేకపోయినా అభిమానంతోనే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. "నాకు నెయ్మర్ అంటే ఎంతో ఇష్టం. అతడిని చూస్తే నాకు నేను కనిపిస్తున్నట్లు అనిపిస్తుంది. తన తండ్రితో నెయ్మర్ అనుబంధం నాకు స్ఫూర్తినిచ్చింది. అతడు కేవలం ఆటగాడు మాత్రమే కాదు. కుటుంబ విలువలు తెలిసిన గొప్ప వ్యక్తి" అని తన వీలునామాలో ఆ వ్యాపారవేత్త రాసినట్లు తెలుస్తోంది.
ఈ వార్తలపై నెయ్మర్ టీమ్ స్పందించింది. దీనిపై తమకు ఎలాంటి అధికారిక సమాచారం అందలేదని స్పష్టం చేసింది. ప్రస్తుతం ఆ వీలునామా కోర్టు పరిధిలో ఉండగా దీన్ని సవాల్ చేస్తూ పిటిషన్లు రావొచ్చని స్థానిక మీడియా కథనాలు చెబుతున్నాయి. ఇప్పటికే 33 ఏళ్ల నెయ్మర్ నికర సంపద 300-330 మిలియన్ డాలర్లుగా ఉన్నట్లు అంచనాలు. ఇక ఈ ఆస్తి చట్టబద్ధంగా లభిస్తే ప్రపంచంలోనే అత్యంత సంపన్న అథ్లెట్లలో ఒకడిగా నెయ్మర్ నిలుస్తాడు.
అయితే ప్రొఫెషనల్గా నెయ్మర్ బాగానే సంపాదిస్తాడు. ఆయా లీగ్ల్లో అతడు తీసుకునే శాలరీ కోట్లలో ఉంది. గతంలో అతడు పాల్గొన్న ఓ లీగ్లో మొత్తం శాలరీ అందుకున్నాడు. 2023లో నెయ్మర్ సౌదీ అరేబియన్ ప్రో లీగ్ జట్టుతో కలిశాడు. దీంతో 2024 సీజన్కుగాను సౌదీ ఫ్రాంచైజీ అతడితో రూ.895 కోట్లకు డీల్ కుదుర్చుకుంది. ఈ క్రమంలోనే నెయ్మర్ ప్రపంచంలోనే అత్యధిక శాలరీ అందుకున్న టాప్- 3 ప్లేయర్లలో ఒకడిగా నిలిచాడు.
2024లో నెయ్మర్ ఆ జట్టు తరఫున ఆడింది కేవలం 42 నిమిషాలే. ఈ లెక్కన అతడు నిమిషానికి సుమారు రూ.21.30 కోట్లు అందుకున్నాడన్న మాట. ఇక్కడ ఇంకో విషయం ఏంటంటే, అతడు ఆడిన రెండు మ్యాచ్ల్లో 45 సార్లు మాత్రమే బంతిని టచ్ చేశాడు.
శాలరీ రూ.895 కోట్లు- నిమిషానికి రూ.21 కోట్లు- ఈ అథ్లెట్ చాలా కాస్ట్లీ గురూ!
