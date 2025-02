ETV Bharat / sports

6000 పరుగులు, 600 వికెట్లు - క్రికెట్ హిస్టరీలో గ్రేటెస్ట్‌ ఆల్‌రౌండర్లు వీళ్లే! - BEST ALL ROUNDERS IN CRICKET

Greatest All-Rounders Of Cricket ( Getty Images )

By ETV Bharat Sports Team Published : Feb 14, 2025, 8:46 AM IST