'ప్రియ వాళ్ల నాన్నకు రింకూ సింగ్ ఎవరో తెలీదు- అంత ఈజీగా ఒప్పుకోలేదు'

Rinku Singh Love : క్రికెట్లో ఒక్క ఇన్నింగ్స్ ఆటగాడి జీవితాన్ని పూర్తిగా మార్చేస్తుంది. టీమ్ఇండియా యంగ్ ఆల్రౌండర్ రింకూ సింగ్ కెరీర్లో కూడా అదే జరిగింది. కానీ ఇక్కడ ఆసక్తికరమైన విషయం ఏమిటంటే? ఓ మ్యాచ్లోని ఐదు సిక్సులు అతని క్రికెట్ ఫేమ్ కాకుండా, అతని వ్యక్తిగత జీవితంలోనూ కీలక మలుపు తీసుకువచ్చాయి. ముఖ్యంగా అతడి ప్రేమ వ్యవహారంలో కీలకంగా నిలిచింది. ఈ విషయాలన్నీ రింకూ తాజాగా మాట్లాడిన ఓ ఇంటర్వ్యూలో చెప్పుకొచ్చాడు.
5 సిక్సులతోనే
2023 IPLలో గుజరాత్ టైటాన్స్తో జరిగిన మ్యాచ్లో చివరి ఐదు బంతుల్లో 28 పరుగులు కావాలి. ఆ సమయంలో స్ట్రైక్లో ఉన్న రింకు సింగ్, యాష్ దయాల్ వేసిన ప్రతి బంతిని స్టాండ్స్కి పంపిస్తూ వరుసగా ఐదు సిక్సులు కొట్టాడు. ఒక్కసారిగా రింకు పేరు ప్రతి ఇంట్లో వినిపించింది. ఆ గేమ్ కేవలం KKR విజయమే కాదు, తన జీవితాన్ని కొత్త దిశలో నడిపింది. సోషల్ మీడియాలో మిలియన్ల ఫాలోవర్లు వచ్చారు, పేరు, ఫేమ్, రికగ్నిషన్ ఒక్క రాత్రిలో పెరిగిపోయాయి.
బలపడిన ప్రేమ
ఆ ఇన్నింగ్స్ తర్వాత రింకుకు తన కాబోయే భార్య ప్రియ సరోజ్తో రిలేషన్ మరింత బలపడిందట. "ఆ మ్యాచ్ ముగిసిన వెంటనే ప్రియ ఎమోషనల్గా ఫోన్లో ఏడ్చింది. అప్పుడే మా బంధం మరింత బలపడింది. నేనేంటో ప్రపంచం మొత్తానికి తెలిసింది. దీంతో మా పెళ్లి వంటి విషయాలు కూడా కొంచెం ఈజీ అవుతాయనే నమ్మకం వచ్చింది. కానీ ఆ టైమ్లో రింకూ సింగ్ అంటే ఎవరో ప్రియ నాన్నకు తెలియదు. క్రికెట్ అంటే ఆసక్తి లేని ఆయనకి రింకు కేవలం సాధారణ ఆటగాడే" అని వివరించాడు.
రింకూ ఎవరో తెలియదు!
ప్రియ కుటుంబ సభ్యులు తమ ప్రేమను అంత ఈజీగా అంగీకరించలేదని రింకూ చెప్పాడు. "మొదట ప్రియ అక్కకు ఈ రిలేషన్ గురించి తెలిసింది. ఆమెనే మొదట సపోర్ట్ ఇచ్చింది. ఆ తర్వాత ప్రియ సిస్టర్స్, బ్రదర్ సపోర్ట్ ఇచ్చారు. ముఖ్యంగా జిజాజీ (ప్రియ బావ) మా విషయాన్ని వాళ్ల నాన్నకు క్లారిటీగా చెప్పాడు. ఒక తండ్రి తన కూతురిని ఇస్తున్నప్పుడు ఆ అబ్బాయి ఎంత సంపాదిస్తున్నాడు, ఏం చేస్తున్నాడు? అని చూసుకుంటాడు. ఆ విషయంలో ఆయన ఎంతగానో ఆలోచించారు" అని రింకు చెప్పాడు.
క్రికెట్ ఫేమ్ నుంచి వ్యక్తిగత
రింకు కెరీర్ని పరిశీలిస్తే, ఇప్పటి వరకు 33 టీ20లు ఆడాడు. 546 పరుగులు చేసి, 42.00 యావరేజ్, 161.06 స్ట్రైక్ రేట్తో మూడు ఫిఫ్టీలు సాధించాడు. రెండు వన్డేల్లో 55 పరుగులు చేశాడు. అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో ఒక వైపు రాణిస్తూనే, వ్యక్తిగత జీవితంలో కూడా స్థిరపడటానికి రింకు చేసిన కృషి స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. ప్రియతో ఎంగేజ్మెంట్ 2025 జూన్ 8 లఖ్నవూలో జరిగింది. 2026లో ఈ ఇద్దరు వివాహ బంధంలోకి ఆడుగుపెట్టనున్నారు.
ఆ ఐదు సిక్సులు కేవలం రన్స్ కాదని, తన జీవితానికి ఇచ్చిన రివార్డ్ అని చిన్నప్పటి నుంచి చేసిన కష్టానికి ఆ మ్యాచ్లోనే ఫలితం దొరికిందని రింకూ అన్నాడు. ప్రియతో రిలేషన్ బలపడడమే కాకుండా, ఆమె కుటుంబం కూడా అంగీకరించే దిశలో ఆ ఇన్నింగ్స్ కీలకమైంది. నేడు రింకు పేరు కేవలం KKR అభిమానుల్లోనే కాదు, దేశవ్యాప్తంగా క్రికెట్ అభిమానుల నోట వినిపిస్తోంది.
