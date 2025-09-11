UAEతో మ్యాచ్లో భారత్ రికార్డులు- రోహిత్ శర్మను సమం చేసిన అభిషేక్
2025 ఆసియా కప్- యూఏఈతో మ్యాచ్లో భారత్ అరుదైన నాలుగు రికార్డులు
Published : September 11, 2025 at 10:22 AM IST
Ind vs UAE Asia Cup 2025: 2025 ఆసియా కప్లో భారత్ శుభారంభం చేసింది. బుధవారం యూఏఈతో జరిగిన మ్యాచ్లో టీమ్ఇండియా 9 వికెట్ల తేడాతో ఘన విజయం సాధించింది. ప్రత్యర్థి నిర్దేశించిన 58 పరుగుల స్వల్ప లక్ష్యాన్ని 4.3 ఓవర్లలోనే ఛేదించి, గ్రాండ్ విక్టరీ కొట్టింది. అభిషేక్ శర్మ (30 పరుగులు, 16 బంతుల్లో), శుభ్మన్ గిల్ (20 పరుగులు, 9 బంతుల్లో) తొలి నుంచే దూకుడుగా ఆడి భారత్కు భారీ విజయం కట్టబెట్టారు. ఈ క్రమంలోనే మ్యాచ్లో పలు రికార్డులు నమోదు అయ్యాయి. మరి ఆ రికార్డులేంటంటే?
తొలి బ్యాటర్గా అభిషేక్
స్వల్ప ఛేదనలో అభిషేక్ ఇన్నింగ్స్ను ఘనంగా ఆరంభించాడు. హైదర్ అలీ వేసిన తొలి ఓవర్ మొదటి బంతినే అభిషేక్ సిక్స్గా మలిచాడు. లాంగ్ ఆఫ్ మీదుగా అభిషేక్ సిక్స్ బాది ఛేదనను ఆరంభించాడు. ఇలా భారత్ తరపున అంతర్జాతీయ టీ20ల్లో ఛేదనలో తొలి బంతినే స్టాండ్స్కు తరలించిన మొదటి బ్యాటర్గా అభిషేక్ నిలిటాడు.
ఇక ఒవరాల్గా టీ20ల్లో తొలి బంతిని సిక్స్ బాదిన నాలుగో భారత బ్యాటర్గా నిలిచాడు. అభిషేక్ కంటే ముందు భారత్ నుంచి రోహిత్ శర్మ (2021లో ఇంగ్లాండ్పై), యశస్వి జైశ్వాల్ (2024లో జింబాబ్వేపై), సంజు శాంసన్ (2025లో ఇంగ్లాంజ్పై ) ఈ ఘనత సాధించారు.
ఈ రెండు జట్లు 60 పరుగులలోపే
తాజా మ్యాచ్తో టీమ్ఇండియా అరుదైన ఘనత సాధించింది. ఆసియా కప్ చరిత్రలోనే వరుసగా రెండు మ్యాచ్ల్లో వేర్వేరు ప్రత్యర్థులను 60 పరుగులలోపే ఆలౌట్ చేసిన జట్టుగా నిలిచింది. తాజా మ్యాచ్లో యూఏఈని 57 పరుగులకే ఆలౌట్ చేసింది. ఇక 2023సీజన్ ఆఖరి (ఫైనల్) మ్యాచ్లో శ్రీలంకను ఢీ కొట్టిన భారత్ 15.2 ఓవర్లలో 50 పరుగులకే ఆలౌట్ చేసింది. ఇలా ఆసియా కప్లో వరుసగా రెండు మ్యాచ్ల్లో ప్రత్యర్థులను 60 పరుగులలోపే ఆలౌట్ చేసిన ఏకైక జట్టుగా టీమ్ఇండియా నిలిచింది.
ఛేజింగ్లో భారత్ రికార్డ్
58 పరుగుల లక్ష్యాన్ని టీమ్ఇండియా కేవలం 4.3 ఓవర్లలోనే ఛేదించింది. అభిషేక్ శర్మ (30 పరుగులు, 16 బంతుల్లో), శుభ్మన్ గిల్ (20 పరుగులు, 9 బంతుల్లో), సూర్యకుమార్ యూదవ్ (7 పరుగులు, 2 బంతుల్లో) రఫ్పాడించారు. దీంతో టీ20 హిస్టరీలో అత్యధిక వేగంగా టార్గెట్ను ఛేదించిన జట్టుగా నిలిచింది. ఇదివరకు కూడా ఈ రికార్డు భారత్ పేరిటే ఉంది. 2017లో ఆసీస్పై 49 పరుగుల టార్గెట్ను 5.3 ఓవర్లలో అందుకుంది.
టీమ్ఇండియాకు బిగ్గెస్ట్ విన్
కాగా, భారత్ 58 రన్స్ ఛేదనను 4.3 ఓవర్లలోనే అంటే 27 బంతుల్లోనే ముగించింది. దీంతో 93 బంతులు మిగిలుండగానే విజయం అందుకుంది. బంతుల పరంగా భారత్కు ఇదే అతిపెద్ద విజయం. ఇందకుముందు 2021 వరల్డ్కప్లో స్కాట్లాండ్పై 81 బంతులు ఉండగా విజయం అందుకుంది. ఇక ఓవరాల్గా ఇది రెండో అతిపెద్ద విజయం. ఈ లిస్ట్లో ఇంగ్లాండ్ 2024లో 101 బంతులు మిగిలి ఉండగా ఒమన్పై విజయం సాధిచింది.
