ETV Bharat / sports

UAEతో మ్యాచ్​లో భారత్ రికార్డులు- రోహిత్​ శర్మను సమం చేసిన అభిషేక్

2025 ఆసియా కప్- యూఏఈతో మ్యాచ్​లో భారత్ అరుదైన నాలుగు రికార్డులు

Ind vs UAE
Ind vs UAE (Source : AP News)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 11, 2025 at 10:22 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Ind vs UAE Asia Cup 2025: 2025 ఆసియా కప్​లో భారత్ శుభారంభం చేసింది. బుధవారం యూఏఈతో జరిగిన మ్యాచ్​లో టీమ్ఇండియా 9 వికెట్ల తేడాతో ఘన విజయం సాధించింది. ప్రత్యర్థి నిర్దేశించిన 58 పరుగుల స్వల్ప లక్ష్యాన్ని 4.3 ఓవర్లలోనే ఛేదించి, గ్రాండ్ విక్టరీ కొట్టింది. అభిషేక్ శర్మ (30 పరుగులు, 16 బంతుల్లో), శుభ్​మన్ గిల్ (20 పరుగులు, 9 బంతుల్లో) తొలి నుంచే దూకుడుగా ఆడి భారత్​కు భారీ విజయం కట్టబెట్టారు. ఈ క్రమంలోనే మ్యాచ్​లో పలు రికార్డులు నమోదు అయ్యాయి. మరి ఆ రికార్డులేంటంటే?

తొలి బ్యాటర్​గా అభిషేక్
స్వల్ప ఛేదనలో అభిషేక్ ఇన్నింగ్స్​ను ఘనంగా ఆరంభించాడు. హైదర్ అలీ వేసిన తొలి ఓవర్ మొదటి బంతినే అభిషేక్ సిక్స్​గా మలిచాడు. లాంగ్ ఆఫ్ మీదుగా అభిషేక్ సిక్స్​ బాది ఛేదనను ఆరంభించాడు. ఇలా భారత్ తరపున అంతర్జాతీయ టీ20ల్లో ఛేదనలో తొలి బంతినే స్టాండ్స్​కు తరలించిన మొదటి బ్యాటర్​గా అభిషేక్ నిలిటాడు.

ఇక ఒవరాల్​గా టీ20ల్లో తొలి బంతిని సిక్స్​ బాదిన నాలుగో భారత బ్యాటర్​గా నిలిచాడు. అభిషేక్ కంటే ముందు భారత్ నుంచి రోహిత్ శర్మ (2021లో ఇంగ్లాండ్​పై), యశస్వి జైశ్వాల్ (2024లో జింబాబ్వేపై), సంజు శాంసన్ (2025లో ఇంగ్లాంజ్​పై ) ఈ ఘనత సాధించారు.

ఈ రెండు జట్లు 60 పరుగులలోపే
తాజా మ్యాచ్​తో టీమ్ఇండియా అరుదైన ఘనత సాధించింది. ఆసియా కప్ చరిత్రలోనే వరుసగా రెండు మ్యాచ్​ల్లో వేర్వేరు ప్రత్యర్థులను 60 పరుగులలోపే ఆలౌట్ చేసిన జట్టుగా నిలిచింది. తాజా మ్యాచ్​లో యూఏఈని 57 పరుగులకే ఆలౌట్ చేసింది. ఇక 2023సీజన్ ఆఖరి (ఫైనల్) మ్యాచ్​లో శ్రీలంకను ఢీ కొట్టిన భారత్ 15.2 ఓవర్లలో 50 పరుగులకే ఆలౌట్ చేసింది. ఇలా ఆసియా కప్​లో వరుసగా రెండు మ్యాచ్​ల్లో ప్రత్యర్థులను 60 పరుగులలోపే ఆలౌట్ చేసిన ఏకైక జట్టుగా టీమ్ఇండియా నిలిచింది.

ఛేజింగ్​లో భారత్ రికార్డ్
58 పరుగుల లక్ష్యాన్ని టీమ్ఇండియా కేవలం 4.3 ఓవర్లలోనే ఛేదించింది. అభిషేక్ శర్మ (30 పరుగులు, 16 బంతుల్లో), శుభ్​మన్ గిల్ (20 పరుగులు, 9 బంతుల్లో), సూర్యకుమార్ యూదవ్ (7 పరుగులు, 2 బంతుల్లో) రఫ్పాడించారు. దీంతో టీ20 హిస్టరీలో అత్యధిక వేగంగా టార్గెట్​ను ఛేదించిన జట్టుగా నిలిచింది. ఇదివరకు కూడా ఈ రికార్డు భారత్ పేరిటే ఉంది. 2017లో ఆసీస్​పై 49 పరుగుల టార్గెట్​ను 5.3 ఓవర్లలో అందుకుంది.

టీమ్ఇండియాకు బిగ్గెస్ట్ విన్
కాగా, భారత్ 58 రన్స్​ ఛేదనను 4.3 ఓవర్లలోనే అంటే 27 బంతుల్లోనే ముగించింది. దీంతో 93 బంతులు మిగిలుండగానే విజయం అందుకుంది. బంతుల పరంగా భారత్​కు ఇదే అతిపెద్ద విజయం. ఇందకుముందు 2021 వరల్డ్​కప్​లో స్కాట్లాండ్​పై 81 బంతులు ఉండగా విజయం అందుకుంది. ఇక ఓవరాల్​గా ఇది రెండో అతిపెద్ద విజయం. ఈ లిస్ట్​లో ఇంగ్లాండ్ 2024లో 101 బంతులు మిగిలి ఉండగా ​ ఒమన్​పై విజయం సాధిచింది.

భారత్ బౌలర్ల దెబ్బకు యూఏఈ డీలా- తొలి మ్యాచ్​లోనే ఘన విజయం సాధించిన టీమ్​ఇండియా

30 సిక్స్​లతో విధ్వంసం- ఆసియా కప్​కు ముందు అభిషేక్ శర్మ దూకుడు

For All Latest Updates

TAGGED:

IND VS UAE IND VS UAEIND VS UAE ASIA CUP 2025ASIA CUP 2025

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

దేశంలోనే అత్యంత ఎత్తైన గాజు టవర్- అక్కడి నుంచి భూటాన్​ను చూసేయొచ్చు!

నిరుద్యోగులకు ప్రభుత్వం సూపర్ ఛాన్స్ - వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ జాబ్!

'నిమ్స్'​లో లంగ్స్​ వాషింగ్ టెక్నాలజీ - ఆరోగ్యశ్రీ ఉంటే ఉచిత చికిత్స

పాతబస్తీకి మెట్రో రైలు - కీలక దశకు చేరుకున్న 'రైట్‌ ఆఫ్‌ వే' పనులు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.