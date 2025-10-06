ETV Bharat / sports

పాకిస్థాన్​తో మ్యాచ్​లో అనుకోని సంఘటనలు- కాంట్రవర్సీలోకి రిఫరీ, థర్డ్ అంపైర్!

మహిళల వరల్డ్​కప్- భారత్ -పాకిస్థాన్ మ్యాచ్​లో వింతైన సంఘటనలు

Ind vs Pak World Cup 2025
Ind vs Pak World Cup 2025 (Source : AP News)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 6, 2025 at 4:14 PM IST

Ind vs Pak World Cup 2025 : 2025 మహిళల ప్రపంచ కప్‌లో ఆదివారం పాకిస్థాన్​తో జరిగిన మ్యాచ్​లో భారత్​ ఘన విజయం సాధించింది. సాధారణంగా ఇండో- పాక్ మ్యాచ్ అంటేనే కాంట్రవర్సీలు ఉంటాయి. తాజాగా మహిళల మ్యాచ్​లోనూ ఇలాంటి సంఘటనలే జరిగాయి. ఈసారి ఏకంగా భారత్- పాక్ మ్యాచ్​లో వింత సంఘటనలు జరిగాయి, మరి అవేంటి? ఇప్పుడు చూద్దాం!

నో షెక్​హ్యాండ్
2025 ఆసియా కప్‌లో పాక్​ ఆటగాళ్లతో భారత పురుషుల జట్టు కరచాలనం చేయలేదు. అదే విధానాన్ని భారత మహిళా జట్టు కెప్టెన్ హర్మన్‌ప్రీత్ కౌర్ ఫాలో అయ్యింది. టాస్ సమయంలో పాక్​ కెప్టెన్ ఫాతిమా సనాతో కరచాలనం చేయలేదు. కనీసం ఒకరినొకరు చూసుకోలేదు.

రిఫరీ అతి పెద్ద తప్పు
టాస్ సమయంలో ఇంకో అనూహ్యమైన సంఘటన జరిగింది. భారత కెప్టెన్ హర్మన్‌ప్రీత్ కౌర్ కాయిన్​ను గాల్లోకి విసిరినప్పుడు, పాక్​ కెప్టెన్ ఫాతిమా టెయిల్స్ అని కాల్ ఇచ్చింది. అయితే, మ్యాచ్ రిఫరీ షాండ్రే ఫ్రిట్జ్ మాత్రం ఆమె హెడ్స్ అన్నట్లుగా చెప్పింది. టాస్ కూడా అనుకూలంగా రావడంతో ఫాతిమా అక్కడ జరిగిన పొరపాటును చెప్పే ప్రయత్నం చేయలేదు.

చుట్టుముట్టిన పరుగులు
ఈ మ్యాచ్‌లో మైదానం పురగుులతో నిండిపోయింది. దీని వల్ల ఆటకు అంతరాయం ఏర్పడింది. దాదాపు పావుగంట మ్యాచ్​ ఆగిపోయింది. సిబ్బంది వచ్చి పిచికారి కొట్టి పురుగులను వెళ్లగొట్టింది. ఆ తర్వాత మ్యాచ్ ప్రారంభం అయ్యింది.

రనౌట్
మ్యాచ్‌లో పాక్​ బ్యాటర్ మునిబా అలీ రనౌట్ వివాదాస్పదం అయ్యింది. పాక్ ఇన్నింగ్స్‌లో నాలుగో ఓవర్ చివరి బంతికి మునీబ్ అలీని థర్డ్ అంపైర్ వింతగా రనౌట్‌గా ప్రకటించాడు. నిజానికి, క్రాంతి గౌర్ వేసిన బంతి మునీబా ప్యాడ్‌ను తాకి గల్లీలోకి ఎగిరింది. అక్కడే ఫీల్డింగ్ చేస్తున్న దీప్తి శర్మ బంతిని తీసుకొని స్టంప్స్‌పైకి విసిరింది. మునీబా క్రీజు లోపల తన బ్యాట్‌ను పైకెత్తి చూస్తుండగా అది ఆమెకు తగిలింది. ఆ తర్వాత థర్డ్ అంపైర్ ఆమెను అవుట్‌గా ప్రకటించాడు. ఈ విజయం పట్ల పాక్ అసహనం వ్యక్తం చేసింది.

IND VS PAKWORLD CUP 2025

