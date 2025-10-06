రోహిత్ నుంచి గిల్ నేర్చుకోవాల్సింది ఇదే- ఈ మూడు సూత్రాలే సక్సెస్కు ఫార్ములా!
కొత్త కెప్టెన్ గిల్ ముందు ఎన్నో ఛాలెంజ్లు- వారసత్వాన్ని కొనసాగించాలంటే అవి పాటించాల్సిందే!
Published : October 6, 2025 at 9:37 PM IST
Shubman Gll Rohit Sharma : టీమ్ఇండియా అత్యంత విజయవంతమైన కెప్టెన్లలో రోహిత్ శర్మ ఒకడు. అతడు భారత జట్టుకు రెండు ఐసీసీ ట్రోఫీలను అందిచాడు. గతేడాది టీ20 వరల్డ్కప్ సాధించిన రోహిత్, 2025లోనే ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీలో భారత్ను విజేతగా నిలిపాడు. అయితే బీసీసీఐ సెలక్షన్ కమిటీ తాజాగా రోహిత్ను కెప్టెన్సీ నుంచి తప్పించి ఆ బాధ్యతలు యువ బ్యాటర్ శుభ్మన్ గిల్కు అప్పగించింది. ఈ క్రమంలోనే వారసత్వంగా టీమ్ఇండియా కెప్టెన్సీని స్వీకరించనున్న గిల్ వన్డేల్లో సక్సెస్ అవ్వాలంటే రోహిత్ శర్మ నుంచి ఏం నేర్చుకోవాలి? ఎలా ముందుకు వెళ్లాలో చూద్దాం!
మేనేజ్మెంట్ స్కిల్స్
రోహిత్ శర్మను అతడి సహచరులు అతడి మేనేజ్మెంట్ స్కిల్స్ను ప్రశంసిస్తారు. ఈ జనరేషన్ ప్లేయర్లను ప్రోత్సహిస్తూ, వాళ్లకు తగినన్ని అవకాశాలు కల్పిస్తాడు. తన ప్రవర్తనతో డ్రెస్సింగ్ రూమ్లోనూ మంచి వాతావరణాన్ని సృష్టిస్తాడు. కొత్త ప్లేయర్లకు కూడా వాళ్లకు కావాల్సినంత స్వేచ్ఛ ఇస్తాడు. సర్ఫరాజ్ ఖాన్, ఇషాన్ కిషన్ లాంటి యువ క్రికెచర్లే ఇందుకు నిదర్శనం. వాళ్లకు రోహిత్ అన్నింటిలో ఫ్రీడమ్ ఇస్తాడని ఇప్పటికే పలు సందర్భాల్లో చెప్పారు. టీమ్తో అతడి బాండింగ్ కూడా అద్భుతంగా ఉంటుందని సహచర ప్లేయర్లు ఇప్పటికే చెప్పారు.
అదే సమయంలో కుర్రాళ్లను కాస్త మందలించడంలోనూ రోహిత్ స్టైల్ వేరే ఉంటుంది. జట్టుకు అవసరమైతే జూనియర్లపై కాస్త కోపం సైతం ప్రదర్శిస్తాడు. అది అప్పుడప్పుడు గ్రౌండ్లో చూస్తూనే ఉంటాం. కానీ అదంతా జట్టుకు మేలు చేయడానికే అని మాజీలు కూడా అభిప్రాయపడ్డారు. ఇలాంటి వ్యక్తితం గిల్ కూడా అలవర్చుకోవాలి. ప్రస్తుతం ఉన్న జట్టులో జూనియర్లే కాదు, తనకంటే సీనియర్లు కూడా ఉన్నారు. అందరితో స్నేహ భావం కొనసాగిస్తూ, జట్టకు మంచి విజయాలు అందించాలి.
ముందుండి నడిపించాలి
రోహిత్ తన కెప్టెన్సీలో ప్రతీ మ్యాచ్లో జట్టను ముందుండి నడిపించాలనే కసి కనిపిస్తుంది. 2023 వన్డే వరల్డ్కప్, 2024 టీ20 ప్రపంచకప్లో ఇది స్పష్టంగా కనిపించింది. ఐసీసీ ఈవెంట్లలో రోహిత్ కెప్టెన్ హోదాలో 24 ఇన్నింగ్స్ ఆడగా, అందువో 44.95 యావరేజ్తో 1034 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో స్ట్రైక్ రేట్ 126.40 గా ఉంది. ముఖ్యంగా వన్డే వరల్డ్కప్లో జట్టుకు మంచి ఆరంభాలు అందించడమే లక్ష్యంగా బరిలోకి దిగాడు.
ఒకట్రెండు మినహా దాదాపు అన్ని మ్యాచ్ల్లోనూ రోహిత్ తనదైన బ్యాటింగ్ శైలితో ప్రత్యర్థులపై ఒత్తిడి పెంచడంలో సక్సెస్ అయ్యాడు. ఇకపై ఆ బాధ్యతను గిల్ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. టాపార్డర్లో బ్యాటింగ్కు వచ్చే గిల్, రావడంతోనే అటాకింగ్ గేమ్ ఆడాలి. ప్రారంభ ఓవర్లలోనే ప్రత్యర్థి బౌలర్లను ఒత్తిడిలోకి నెట్టాలి. అప్పుడే జట్టుకు భారీ స్కోర్లు సాధ్యమవుతాయి.
చెదరని ధైర్యం!
2023 ప్రపంచ కప్ ఫైనల్లో భారత్ ఓడిపోయిన తీరు కెప్టెన్ రోహిత్ శర్మను నిరాశపరిచింది. దీంతో తన కెప్టెన్సీకి రాజీనామా చేసి బ్యాటింగ్పైనే దృష్టి పెట్టే ఛాన్స్ రోహిత్ ముందు ఉంది. కానీ, అతడు ఆ పని చేయలేదు. ఓటమి తన ధైర్యాన్ని చెదరగొట్టదని నిరూపిస్తూ, 2024 టీ20 వరల్డ్కప్లో జట్టును ముందుండి నడిపించాడు. దృఢ సంకల్పంతో పొట్టి కప్ను సాధించి పెట్టాడు.
దీంతో ధోనీ తర్వాత భారత్కు పొట్టి కప్ అందించిన రెండో కెప్టెన్గా అరుదైన రికార్డు సాధించాడు. రోహిత్కు ఉన్న కసి, కమ్బ్యాక్ నుంచి గిల్ చాలా నేర్చుకోవాలి. ఓటమి చెందినా, అధైర్యపడకుండా పూర్తి విశ్వాసంతో తదుపరి మ్యాచ్కు సిద్ధం కావాలనే విధానాన్ని రోహిత్ చూపించాడు.
ఇలా కొత్త కెప్టెన్ గిల్ కూడా ఇవి పాటిస్తే, సక్సెస్ఫుల్ నాయకుడు కాగలడు. అలాగే భారత్కు 2011 తర్వాత ఎంతో ప్రతిష్ఠాత్మకమైన వన్డే వరల్డ్కప్ను 2027లో గెలిచే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. అలా ఈ మూడు సూత్రాలను పాటిస్తూ, రోహిత్ కెప్టెన్సీ వారసత్వాన్ని గిల్ ముందుకు తీసుకెళ్లాలని అభిమానులు ఆశిస్తున్నారు
