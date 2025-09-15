భారత్, పాకిస్థాన్ రెండు జట్లకు ఆడిన స్టార్ క్రికెటర్లు- ఆ దిగ్గజాలు ఎవరో తెలుసా?
Players Who Played For Ind and Pak: దేశం కోసం ఆడటం ప్రతీ క్రికెటర్కు ఓ కల. కానీ ఒకసారి కాదు, రెండు సార్లు రెండు దేశాల కోసం ఆడిన అదృష్టం కొద్ది మందికి మాత్రమే దక్కింది. అది కూడా భారత్, పాకిస్థాన్ వంటి ప్రత్యర్థి జట్ల కోసం ఆడటం మరింత విశేషం. ఇండియా నుంచి ఆరంభించి, తరువాత పాకిస్థాన్ జెర్సీ వేసుకున్న ఆటగాళ్లు ఎవరు? వారి ప్రయాణం ఎలా సాగింది? ఇప్పుడు ఆ ఆసక్తికరమైన చరిత్రను చూసేద్దాం.
భారత్ విభజన తర్వాత క్రీడల్లో కూడా మార్పులు చోటుచేసుకున్నాయి. ఒకే దేశం తరఫున ఆడిన ఆటగాళ్లు కొత్త సరిహద్దులు ఏర్పడిన తర్వాత మరో దేశానికి మారారు. కానీ ఆ అనుభవం, ప్రతిభ రెండు జట్లకూ ఉపయోగపడింది. కర్దార్ లాంటి వారు కొత్త జట్టుకి నాయకత్వం వహిస్తే, గుల్ మహ్మద్, ఎలాహీ లాంటి వారు రెండు జట్ల క్రికెట్ చరిత్రలో తమ ముద్ర వేశారు.
అబ్దుల్ హఫీజ్ కర్దార్ రెండు జట్లకి కెప్టెన్
లాహోర్లో జన్మించిన అబ్దుల్ హఫీజ్ కర్దార్ తొలుత భారత జట్టులో తన టెస్ట్ ఆరంగేట్రం చేశారు. 1946లో ఇంగ్లాండ్ పర్యటనలో ఇండియా తరఫున మూడు టెస్టులు ఆడారు. కానీ స్వాతంత్య్రం తర్వాత విభజన అనంతరం పాక్ జట్టులో చేరి అక్కడే తన ప్రతిభను నిరూపించుకున్నారు. 1952లో భారత్పై జరిగిన పాకిస్థాన్ తొలి టెస్ట్కు ఆయనే కెప్టెన్. మొత్తం 23 టెస్టుల్లో పాకిస్థాన్కు నాయకత్వం వహించి 847 పరుగులు చేశారు. ఒక ఆటగాడు రెండు దేశాలకు ఆడటం మాత్రమే కాకుండా, ఒక కొత్త జట్టుకి తొలి కెప్టెన్గా నిలవడం కర్దార్కే దక్కిన అరుదైన గౌరవం.
గుల్ మహ్మద్ భారత్ నుంచి పాకిస్థాన్ వరకు
1921లో లాహోర్లో జన్మించిన గుల్ మహ్మద్ ఎడమచేతి బ్యాటర్. 1946 నుంచి 1952 వరకు భారత్ తరఫున ఎనిమిది టెస్టులు ఆడారు. తరువాత పాకిస్థాన్ జట్టులోకి మారి 1956లో ఒకే ఒక్క మ్యాచ్ ఆడారు. ఆ మ్యాచ్లో 39 పరుగులు చేసి తన జట్టుకి విజయం సాధించిపెట్టారు. ఇండియా, పాకిస్థాన్ రెండింటికీ టెస్ట్ ఆడిన అరుదైన క్రికెటర్లలో ఆయన పేరు ఎప్పటికీ నిలుస్తుంది.
ఆమిర్ ఎలాహీ రెండు జట్లకి ఆడిన బౌలర్
ఆమిర్ ఎలాహీ 1947లో ఇండియా తరఫున ఆస్ట్రేలియాతో జరిగిన టెస్ట్లో ఆరంగేట్రం చేశారు. కానీ ఆ ఒక్క మ్యాచ్ తర్వాతే పాకిస్థాన్ జట్టుకు షిఫ్ట్ అయ్యారు. ముఖ్యంగా 1952లో భారత్తో పాకిస్థాన్ ఆడిన తొలి టెస్ట్లో కూడా ఆయన జట్టులో ఉన్నారు. మొత్తం ఐదు టెస్టుల్లో పాకిస్థాన్ తరఫున ఆడి, ఏడు వికెట్లు తీశారు. 44 ఏళ్ల వయసులో పాకిస్థాన్ తరఫున డెబ్యూ చేయడం ఆయన కెరీర్లో ప్రత్యేకత. ఇక ఆ తరువాత ఎక్కువకాలం ఆయన పాకిస్థాన్ జట్టులో కొనసాగలేకపోయారు. కానీ ఉన్నంత కాలం ఆ జట్టులో కీలక ఆటగాడిగా కొనసాగారు.
అయితే, ఇప్పుడు ఉన్న నియమావళి ప్రకారం ఒక ఆటగాడు రెండు దేశాలకు ఆడటం అసాధ్యం. కానీ అప్పటి కాలం పరిస్థితులు, రాజకీయ మార్పులు వీరికి ఆ అవకాశం ఇచ్చాయి. అందుకే ఈ ముగ్గురి పేర్లు ఎప్పటికీ ప్రత్యేకంగా నిలుస్తాయి. ఇక ఆ తరువాత కాలక్రమేణా ఇరు దేశాల పరిస్థితుల వల్ల క్రికెట్ మరింత యుద్ద తరహాలో కొనసాగింది. కానీ ఆర్మీ యుద్ధంలోనే కాకుండా గ్రౌండ్ లో కూడా భారత్ పైచేయి సాధిస్తూ వస్తోంది.