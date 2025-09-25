హైట్ 3 ఫీట్లే అయినా నో ప్రాబ్లమ్- అతడి విజయాలు మాత్రం ఆకాశమంత ఎత్తు!
హైట్ 3 ఫీట్లే ఉన్నా- ఆటలో వరల్డ్ రికార్డులు- ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో పతకాలు
Published : September 25, 2025 at 5:34 PM IST
3 Feet Athlete Creat World Record : ఎన్ని శారీరక అవరోధాలు ఉన్నా, గమ్యం చేరే ఆలోచన బలంగా ఉంటే అన్ని అడ్డంకులు చిన్నవిగా మారిపోతాయని నిరూపించారు బిహార్లోని ఔరంగాబాద్ జిల్లాకు చెందిన సంతోష్ కుమార్. కేవలం మూడు అడుగుల ఎత్తు ఉన్న ఈయన్ను చాలామంది చిన్నచూపు చూశారు. కానీ తన ప్రతిభ, కృషి, పట్టుదలతో ఇప్పుడు ప్రపంచానికి స్ఫూర్తిగా నిలుస్తున్నారు. 2024లో జర్మనీలో జరిగిన వరల్డ్ డార్ఫ్ ఛాంపియన్షిప్లో ఆయన 60 మీటర్ల రేస్లో గోల్డ్ మెడల్ సాధించడం మాత్రమే కాదు, ప్రపంచ రికార్డు కూడా సృష్టించారు.
బాల్యం నుంచి పోరాటం
సంతోష్ చిన్నతనం నుంచే హైట్ పెరగట్లేదని తన తల్లిదండ్రులు గమనించారు. ఆరుగురు సహోదరుల్లో అతను మాత్రమే చిన్నగా ఉండటంతో రోజూ పాఠశాలలో, బయటా కొత్త సవాళ్లను ఎదుర్కొన్నారు. సహచరులు ఆటల్లోకి రానివ్వకుండా ఎగతాళి చేసేవారు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లోనూ ఆయన చదువుతోపాటు, క్రీడల్లోనూ పట్టుదలతో ముందుకు సాగారు. ఆ పరిణామాలు అతనిపై ప్రభావం చూపాయి. 'రోజూ రాత్రి దేవుణ్ణి ప్రార్థించేవాడిని, అంటూ రేపు కొత్త సవాళ్లు ఇవ్వకండి దేవుడా' అని కోరుకునేవాడిని అని సంతోష్ ఇటీవల ఈటీవీ భారత్తో తెలిపారు.
రన్నింగ్, షాట్పుట్లో వందకు పైగా పతకాలు
2005లో మొదటిసారి పట్నాలో జరిగిన 'నిశక్త' అనే పోటీలో పాల్గొని అద్భుత ప్రదర్శన చేశారు. దాంతో తమిళనాడులో జరిగిన నేషనల్ గేమ్స్కు ఎంపికై మొదటి గోల్డ్ సాధించారు. అప్పటి నుంచి ఆయన క్రీడా ప్రయాణం మొదలైంది. రన్నింగ్, షాట్పుట్లో ప్రత్యేక శిక్షణ తీసుకుని జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో వందకు పైగా పతకాలు గెలుచుకున్నారు. వాటిలో 12 గోల్డ్లు ఉన్నాయి.
60 మీటర్లలో ప్రపంచ రికార్డు
జర్మనీలో జరిగిన 2024 వరల్డ్ డార్ఫ్ గేమ్స్లో 60 మీటర్ల పరుగును కేవలం 11 సెకన్లలో పూర్తి చేసి ప్రపంచ రికార్డు సృష్టించారు. అంతే కాకుండా అదే పోటీలో షాట్పుట్లో కూడా రెండో స్థానం సాధించారు. ఈ విజయాలు ఆయన పేరు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో వెలుగొందేలా చేశాయి. రాబోయే వరల్డ్ డార్ఫ్ గేమ్స్లో మరోసారి భారత జెండా ఎగరవేయాలనే లక్ష్యంతో సంతోష్ సన్నద్ధమవుతున్నారు. ఉపాధ్యాయుడిగానే కాకుండా, క్రీడాకారుడిగానూ మరెందరికో స్ఫూర్తి కావాలని ఆయన ఆశిస్తున్నారు.
ఉపాధ్యాయుడిగా కొత్త మార్గం
క్రీడలతో పాటు విద్యలోనూ సంతోష్ రాణించారు. ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత పట్నా యూనివర్సిటీలో చేరి బీఈడీ పూర్తి చేశారు. 2011లో ఉపాధ్యాయుడిగా ఎంపికై రఫీగంజ్లోని ఒక పాఠశాలలో బోధన చేస్తున్నారు. తాను ఎదుర్కొన్న కష్టాలు మరో విద్యార్థి ఎదుర్కోకూడదనే నమ్మకంతో తన పాఠశాలలోనే పిల్లలకు క్రీడా శిక్షణ ఇస్తున్నారు. ఆయన శిక్షణ పొందిన పలువురు విద్యార్థులు రాష్ట్ర, జాతీయ స్థాయిలో మెడల్స్ సాధించారు.
నా ఎత్తు కంటే నా విజయాలు పెద్దవి
సంతోష్ తండ్రి అశోక్ కుమార్ సింగ్ ఆరుగురు పిల్లల్లో తాను మాత్రమే ఇలాగే చిన్నగా ఉండటంతో చాలా ఆందోళన చెందారని చెబుతారు. కానీ ఇప్పుడు తన విజయాలతో కుటుంబానికి గర్వకారణం అయ్యారు. ఆయన తల్లి నీలం దేవి కూడా కొడుకు విజయం చూసి ఆనందంతో కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నారు. ఇక సంతోష్ మాట్లాడుతూ 'నన్ను ఇప్పటికీ కొందరు ‘పొట్టివాడు' అని పిలుస్తారు. కానీ 'నా హైట్ కంటే నా విజయాలు పెద్దవి. నేను ఒక ఉపాధ్యాయుడిని, అంతర్జాతీయ క్రీడాకారుడిని. గౌరవం పొందడానికి అర్హుడిని' అని గర్వంగా ఈటీవీ భారత్కు తెలిపారు
అవార్డులు, గుర్తింపు
2023లో బిహార్ ప్రభుత్వం ఆయనను సత్కరించి రూ.5 లక్షల నగదు బహుమతిని అందజేసింది. విద్యాశాఖ ఆయనను ప్రత్యేకంగా గౌరవించింది. ఇప్పటివరకు వందకు పైగా మెడల్స్ గెలుచుకున్న సంతోష్, ఇప్పుడు 2027లో ఆస్ట్రేలియాలో జరిగే వరల్డ్ డార్ఫ్ గేమ్స్ కోసం రోజూ కష్టపడి ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు. ఇక వైద్యులు సంతోష్ పరిస్థితిని 'డార్ఫిజం'గా నిర్వచించారు. ఇది ఒక జన్యు మార్పు వల్ల కలిగే పరిస్థితి. కానీ వారి సామర్థ్యాలు సాధారణ మనుషుల కంటే ఏమాత్రం తక్కువ కావని వైద్యులు చెబుతున్నారు.