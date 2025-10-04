WTC లేటెస్ట్ పాయింట్లు- విండీస్పై విజయం తర్వాత భారత్ ఏ ప్లేస్లో ఉందంటే?
WTC అప్డేట్ పాయింట్స్ టేబుల్- భారత్ పొజిషన్ ఏంటంటే?
Published : October 4, 2025 at 4:04 PM IST
ICC WTC Table : 2025- 27 వరల్డ్ టెస్టు ఛాంపియన్షిప్లో భారత్ అంచనాలకు తగ్గట్లే రాణిస్తుంది. లేటెస్ట్ సైకిల్లో టీమ్ఇండియా ప్రస్తుతం వెస్టిండీస్తో రెండు మ్యాచ్ల టెస్టు సిరీస్ ఆడుతోంది. ఇందులో అహ్మదాబాద్ వేదికగా జరిగిన తొలి టెస్టులో భారత్ ఘన విజయం సాధించింది. ఆల్రౌండ్ ప్రదర్శన కనబర్చిన టీమ్ఇండియా ఇన్నింగ్స్, 140 పరుగుల తేడాతో విండీస్ను చిత్తు చేసింది. దీంతో ఈ మ్యాచ్ అనంతరం డబ్ల్యూటీసీ పాయింట్ల పట్టికలో భారత్ స్థానం ఎంత? ఏ పొజిషన్లో కొనసాగుతోందో చూద్దాం!
నిలకడ ప్రదర్శన
ఈ సైకిల్లో భారత్ తొలుత జూన్లో ఇంగ్లాండ్ పర్యటనకు వెళ్లింది. అక్కడ ఇంగ్లాండ్తో టీమ్ఇండియా 5 టెస్టు మ్యాచ్ల సిరీస్ ఆడింది. ఈ టూర్లో సమష్టిగా రాణించిన భారత్, 2-2తో సిరీస్ను సమం చేసుకుంది. ఇందులో రెండిట్లో భారత్ నెగ్గగా, మరో రెండు మ్యాచ్లలో ఇంగ్లాండ్ విజయం సాధించింది. ఒక టెస్టు డ్రాగా ముగిసింది.
𝙒𝙖𝙧𝙧𝙞𝙤𝙧'𝙨 𝙀𝙛𝙛𝙤𝙧𝙩 ⚔— BCCI (@BCCI) October 4, 2025
1️⃣0️⃣4️⃣* runs with the bat 👏
4️⃣/5️⃣4️⃣ with the ball in the second innings 👌
Ravindra Jadeja is the Player of the Match for his superb show in the first #INDvWI Test 🥇
Scorecard ▶ https://t.co/MNXdZceTab#TeamIndia | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/xImlHNlKJk
భారత్ పొజిషన్
ఇక స్వదేశంలో విండీస్తో టెస్టు సిరీస్ను ఘనంగా ఆరంభించింది. తొలి మ్యాచ్లో నెగ్గి 1-0 తో ఆధిక్యంలోకి దూసుకెళ్లింది. ఈ మ్యాచ్ విజయంతో భారత్ ప్రస్తుత డబ్ల్యూటీసీలో మూడో విజయం నమోదు చేసింది. దీంతో భారత్ ప్రస్తుతం 55.56 పాయింట్ పర్సెంటేజీతో మూడో స్థానంలో కొనసాగుతోంది. మూడింట మూడు విజయాలు సాధించిన ఆస్ట్రేలియా 100 శాతం పాయింట్ పర్సెంటేజీతో టాప్లో ఉండగా, శ్రీలంక 66.66 రెండో ప్లేస్లో ఉంది.
Breaking new ground 🌟— BCCI (@BCCI) October 4, 2025
Mohd. Siraj with a special performance to help #TeamIndia register a dominant win in the 1st Test🔝#INDvWI | @IDFCFIRSTBank | @mdsirajofficial pic.twitter.com/gkSuFIECQV
డబ్ల్యూటీసీ పాయింట్ల పట్టిక
- ఆస్ట్రేలియా - 36 పాయింట్లు - 100 పర్సెంటేజీ
- శ్రీలంక - 16 పాయింట్లు- 66.67 పర్సెంటేజీ
- భారత్ - 40 పాయింట్లు - 55.56 పర్సెంటేజీ
- ఇంగ్లాండ్ - 26 పాయింట్లు- 43.33 పర్సెంటేజీ
- బంగ్లాదేశ్- 4 పాయింట్లు- 16.67 పర్సెంటేజీ
- వెస్టిండీస్ - 0 పాయింట్ - 0 పర్సెంటేజీ
ఇవి కాకుండా న్యూజిలాండ్, పాకిస్థాన్, సౌతాఫ్రికా జట్లు 2025- 27 డబ్య్లూటీసీ సైకిల్లో ఇంకా ఒక్క టెస్టు మ్యాచ్ కూడా ఆడలేదు.