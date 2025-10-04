ETV Bharat / sports

WTC లేటెస్ట్ పాయింట్లు- విండీస్​పై విజయం తర్వాత భారత్ ఏ ప్లేస్​లో ఉందంటే?

WTC అప్డేట్ పాయింట్స్ టేబుల్- భారత్ పొజిషన్ ఏంటంటే?

ICC WTC Table
ICC WTC Table (Source : Associated Press)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 4, 2025 at 4:04 PM IST

1 Min Read
ICC WTC Table : 2025- 27 వరల్డ్​ టెస్టు ఛాంపియన్​షిప్​లో భారత్ అంచనాలకు తగ్గట్లే రాణిస్తుంది. లేటెస్ట్ సైకిల్​లో టీమ్ఇండియా ప్రస్తుతం వెస్టిండీస్​తో రెండు మ్యాచ్​ల టెస్టు సిరీస్​ ఆడుతోంది. ఇందులో అహ్మదాబాద్ వేదికగా జరిగిన తొలి టెస్టులో భారత్ ఘన విజయం సాధించింది. ఆల్​రౌండ్ ప్రదర్శన కనబర్చిన టీమ్ఇండియా ఇన్నింగ్స్​, 140 పరుగుల తేడాతో విండీస్​ను చిత్తు చేసింది. దీంతో ఈ మ్యాచ్ అనంతరం డబ్ల్యూటీసీ పాయింట్ల పట్టికలో భారత్ స్థానం ఎంత? ఏ పొజిషన్​లో కొనసాగుతోందో చూద్దాం!

నిలకడ ప్రదర్శన
ఈ సైకిల్​లో భారత్ తొలుత జూన్​లో ఇంగ్లాండ్ పర్యటనకు వెళ్లింది. అక్కడ ఇంగ్లాండ్​తో టీమ్ఇండియా 5 టెస్టు మ్యాచ్​ల సిరీస్​ ఆడింది. ఈ టూర్​లో సమష్టిగా రాణించిన భారత్, 2-2తో సిరీస్​ను సమం చేసుకుంది. ఇందులో రెండిట్లో భారత్ నెగ్గగా, మరో రెండు మ్యాచ్​లలో ఇంగ్లాండ్ విజయం సాధించింది. ఒక టెస్టు డ్రాగా ముగిసింది.

భారత్ పొజిషన్
ఇక స్వదేశంలో విండీస్​తో టెస్టు సిరీస్​ను ఘనంగా ఆరంభించింది. తొలి మ్యాచ్​లో నెగ్గి 1-0 తో ఆధిక్యంలోకి దూసుకెళ్లింది. ఈ మ్యాచ్ విజయంతో భారత్ ప్రస్తుత డబ్ల్యూటీసీలో మూడో విజయం నమోదు చేసింది. దీంతో భారత్ ప్రస్తుతం 55.56 పాయింట్ పర్సెంటేజీతో మూడో స్థానంలో కొనసాగుతోంది. మూడింట మూడు విజయాలు సాధించిన ఆస్ట్రేలియా 100 శాతం పాయింట్ పర్సెంటేజీతో టాప్​లో ఉండగా, శ్రీలంక 66.66 రెండో ప్లేస్​లో ఉంది.

డబ్ల్యూటీసీ పాయింట్ల పట్టిక

  • ఆస్ట్రేలియా - 36 పాయింట్లు - 100 పర్సెంటేజీ
  • శ్రీలంక - 16 పాయింట్లు- 66.67 పర్సెంటేజీ
  • భారత్ - 40 పాయింట్లు - 55.56 పర్సెంటేజీ
  • ఇంగ్లాండ్ - 26 పాయింట్లు- 43.33 పర్సెంటేజీ
  • బంగ్లాదేశ్- 4 పాయింట్లు- 16.67 పర్సెంటేజీ
  • వెస్టిండీస్ - 0 పాయింట్ - 0 పర్సెంటేజీ

ఇవి కాకుండా న్యూజిలాండ్, పాకిస్థాన్, సౌతాఫ్రికా జట్లు 2025- 27 డబ్య్లూటీసీ సైకిల్​లో ఇంకా ఒక్క టెస్టు మ్యాచ్ కూడా ఆడలేదు.

