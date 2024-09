ETV Bharat / sports

క్రికెట్​లో సంచలనం- ఒకే ఇన్నింగ్స్​లో 10 వికెట్లు- మరో 'కుంబ్లే' దొరికేశాడోచ్! - 10 Wickets In An Innings

By ETV Bharat Sports Team

10 Wickets In An Innings ( Source : Associated Press )