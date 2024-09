ETV Bharat / spiritual

వినాయక చవితి రోజున తెల్లకాగితంపై ఈ అంకెలు రాసి పర్సులో పెట్టుకుంటే - మీకు ఏ కష్టాలూ రావు! - Ganesh Chaturthi 2024

By ETV Bharat Telangana Team

Write These Numbers on White Paper on Ganesh Chaturthi 2024: వినాయక చవితి జరుపుకునేందుకు యావత్​ దేశం సిద్ధమైంది. పల్లె పట్టణం అనే తేడా లేకుండా వాడవాడనా మండపాలు వెలిశాయి. గణపయ్యను పూజిస్తే సర్వ విఘ్నాలూ తొలగిపోతాయని భక్తుల నమ్ముతారు. అయితే.. తొలి రోజున ఒక పనిచేస్తే.. ఏడాది పొడవునా ఎలాంటి కష్టాలూ రాకుండా ఉంటాయని చెబుతున్నారు ప్రముఖ జ్యోతిష్య నిపుణులు మాచిరాజు కిరణ్​ కుమార్​. ఆ వివరాలు ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం..

వినాయక చవితి రోజున గణపతి పూజ చేసే సమయంలో.. తెల్ల కాగితం మీద ప్రత్యేకమైన అంకెలు రాసి, ఆ కాగితాన్ని ఎప్పుడూ మీ పర్సులో పెట్టుకుంటే గణపతి అనుగ్రహం వల్ల విఘ్నాలు రాకుండా ఉంటాయని మాచిరాజు కిరణ్​కుమార్​ చెబుతున్నారు. ఈ పని ఎలా చేయాలో కూడా సూచిస్తున్నారు.